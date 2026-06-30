Pády, krvavý šrám a drama na pět setů. Takový zápas jsem potřeboval, líčil Sinner

„První zápas není nikdy jednoduchý, jak jsme mohli vidět,“ líčil Sinner na pozápasové tiskové konferenci. „Byl to můj první oficiální zápas na trávě po roce. Takže mám z dnešního utkání velkou radost, i když bylo hodně těžké. Ale takový zápas jsem potřeboval.“
Zelené kurty jsou velmi specifické, tenisté na nich hrají pouze měsíc z celé dlouhé sezony. Wimbledon navíc začíná jen tři týdny po skončení Roland Garros, a pokud si někdo chce před třetím grandslamem sezony odpočinout, musí vynechat přípravné turnaje.
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Právě tak jako Sinner.
Ital si na pažitu zahrál jen jeden duel při exhibici minulý týden. Na All England Club má ale hezké vzpomínky, loni tu triumfoval po finálové výhře nad Carlosem Alcarazem.
Od té doby ale žádný z majorů nevyhrál, což je při jeho dominanci na ostatních turnajích dost překvapivé. I proto by triumf na nejslavnějším podniku rád zopakoval. „Emoce, které jsem tady loni zažil, byly opravdu výjimečné,“ prozradil.
Jeho největší soupeř Alcaraz navíc v Londýně stejně jako v Paříži kvůli zraněnému zápěstí chybí. Největší favorit je tedy zřejmý. „Člověk to má v hlavě,“ přiznal Sinner. „Vrátit se sem a bojovat na centrkurtu, který byl navíc úplně nový, protože na něm nikdo netrénoval, je speciální. Byl jsem hodně nervózní, ale jsem rád, že se mi povedlo vyhrát.“
Před duelem by o jeho vítězství málokdo pochyboval, ale když jste, i s myšlenkou nedávného konce na Roland Garros, Sinnerův pondělní zápas sledovali, zas tak jistí jste si být nemohli.
První sadu ovládl Kecmanovič, v dalším průběhu utkání vedl dokonce 2:1, když lépe odehrál tiebreak třetího setu. „Nezvládl jsem v něm několik důležitých výměn, nevyužil jsem šance, které jsem měl,“ uznal Sinner. „Ale snažil jsem se co nejrychleji mentálně vrátit do zápasu.“
Povedlo se. Opět ukázal, proč je světovou jedničkou. Přitom fanoušci dostali strach, když na jeho noze objevili červenou kaňku. Zářivě bílá bota se totiž zbarvila krví. „Byl to jen nehet,“ uklidnil italský hráč diváky po zápase. „Divím se, že mě nechali hrát, protože jsem kvůli tomu nebyl celý v bílém,“ zavtipkoval.
V duelu také několikrát upadl, což je na kluzké trávě dost časté. Zvlášť v úvodních kolech, kdy trávník střižený na osm milimetrů ještě není vůbec vyšlapaný.
„Pády můžou být nebezpečné, protože se můžete zranit. Ale na trávě to není nic neobvyklého,“ potvrdil 24letý Ital. „Před turnajem jsme dělali hodně preventivních cvičení. A naštěstí ve čtvrtém i pátém setu už se mi dařilo pohybovat lépe. Jsem rád, že se mi nic nestalo.“
Po třech a půl hodinách tak mohl nad vytrvalým Srbem slavit vítězství. Ve druhém kole Sinner vyzve Portugalce Nuna Borgese. „Teď mám jeden den volna, takže doufám, že se dostanu zpátky do svého rytmu.“
A že znovu po roce zaútočí na grandslamový titul.