Sinner se po triumfu v Monte Carlu vrátil do čela žebříčku, Alcaraz je těsně druhý

Sinner nedělní finále vyhrál 7:6, 6:3 a triumfoval na čtvrtém turnaji Masters za sebou, což před ním to dokázali jen Novak Djokovič a Rafael Nadal. Všechny tři úvodní akce elitní kategorie v sezoně ovládl jako druhý po Djokovičovi.
Čtyřiadvacetiletý Sinner byl světovou jedničkou naposledy loni v týdnu od 3. do 9. listopadu, nyní ho v čele pořadí ATP čeká 67. týden. Dvaadvacetiletý Alcaraz na prvním místě žebříčku strávil 66 týdnů.
Nejlepším českým tenistou je nadále Jiří Lehečka na 13. místě, Jakub Menšík figuruje na 25. pozici. Mezi ženami je Karolína Muchová na 12. pozici, jen dvě místa za ní figuruje Linda Nosková a Marii Bouzkové patří 24. příčka.
|Jméno
|N
|B
|Z
|1.
|Sinner
|It.
|13 350
|+1
|2.
|Alcaraz
|Šp.
|13 240
|-1
|3.
|Zverev
|Něm.
|5 555
|-
|4.
|Djokovič
|Srb.
|4 710
|-
|5.
|Auger-Aliassime
|Kan.
|4 100
|+2
|6.
|Shelton
|USA
|3 900
|+2
|7.
|De Minaur
|Austr.
|3 895
|-1
|8.
|Fritz
|USA
|3 870
|+1
|9.
|Musetti
|It.
|3 625
|-4
|10.
|Medveděv
|Rus.
|3 560
|-
|13.
|Lehečka
|ČR
|2 540
|-
|25.
|Menšík
|ČR
|1 700
|+1
|47.
|Macháč
|ČR
|980
|+6
|77.
|Kopřiva
|ČR
|738
|-2
|Jméno
|N
|B
|Z
|1.
|Skupski
|Brit.
|8 640
|-
|2.
|Zeballos
|Arg.
|8 610
|-
|3.
|Granollers
|Šp.
|8 520
|-
|4.
|Glasspool
|Brit.
|6 930
|-
|5.
|Cash
|Brit.
|6 780
|-
|6.
|Heliövaara
|Fin.
|6 720
|-
|6.
|Patten
|Brit.
|6 720
|-
|8.
|Salisbury
|Brit.
|6 010
|-
|9.
|Arévalo
|Salv.
|5 400
|-
|9.
|Pavič
|Chorv.
|5 400
|-
|52.
|Rikl
|ČR
|1 770
|+1
|54.
|Pavlásek
|ČR
|1 725
|+1
|56.
|Nouza
|ČR
|1 665
|+1
|59.
|Vocel
|ČR
|1 551
|+1
|100.
|Vrbenský
|ČR
|836
|+4
|Jméno
|N
|B
|Z
|1.
|Sabalenková
|Běl.
|11 025
|-
|2.
|Rybakinová
|Kaz.
|8 108
|-
|3.
|Gauffová
|USA
|7 278
|-
|4.
|Šwiateková
|Pol.
|7 263
|-
|5.
|Pegulaová
|USA
|6 243
|-
|6.
|Anisimovová
|USA
|5 995
|-
|7.
|Svitolinová
|Ukr.
|3 965
|-
|8.
|Paoliniová
|It.
|3 907
|-
|9.
|Andrejevová
|Rus.
|3 611
|+1
|10.
|Mboková
|Kan.
|3 531
|-1
|12.
|Muchová
|ČR
|2 993
|-
|14.
|Nosková
|ČR
|2 801
|-
|24.
|Bouzková
|ČR
|1 676
|-
|34.
|Bejlek
|ČR
|1 380
|-
|42.
|Siniaková
|ČR
|1 299
|+1
|46.
|Vondroušová
|ČR
|1 263
|-1
|50.
|Valentová
|ČR
|1 161
|-
|52.
|Krejčíková
|ČR
|1 155
|-
|96.
|Bartůňková
|ČR
|814
|+2
|Jméno
|N
|B
|Z
|1.
|Mertensová
|Belg.
|8 658
|-
|2.
|Siniaková
|ČR
|7 950
|-
|3.
|Erraniová
|It.
|7 385
|-
|3.
|Paoliniová
|It.
|7 385
|-
|5.
|Townsendová
|USA
|7 385
|-
|6.
|Dabrowská
|Kan.
|7 315
|-
|7.
|Danilinová
|Kaz.
|6 895
|-
|8.
|Kruničová
|Srb.
|6 765
|-
|9.
|Kuděrmětovová
|Rus.
|6 269
|-
|10.
|Stefaniová
|Braz.
|6 035
|-
|53.
|Škoch
|ČR
|1 607
|+14
|55.
|Malečková
|ČR
|1 546
|+14
|60.
|Krejčíková
|ČR
|1 464
|+3
|64.
|Sisková
|ČR
|1 394
|+4
|73.
|Detiuc
|ČR
|1 221
|-
|76.
|Bouzková
|ČR
|1 194
|+1
|85.
|Nosková
|ČR
|1 073
|-