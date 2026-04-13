Sinner se po triumfu v Monte Carlu vrátil do čela žebříčku, Alcaraz je těsně druhý

Ital Jannik Sinner se po zisku titulu na Masters v Monte Carlu poprvé od loňského listopadu vrátil na první místo světového žebříčku tenistů. Poražený finalista Španěl Carlos Alcaraz klesl na druhou příčku. Ženskou jedničkou je stále Běloruska Aryna Sabalenková.
Jannik Sinner a Carlos Alcaraz po finále turnaje v Monte Carlu. | foto: Manon CruzReuters

Sinner nedělní finále vyhrál 7:6, 6:3 a triumfoval na čtvrtém turnaji Masters za sebou, což před ním to dokázali jen Novak Djokovič a Rafael Nadal. Všechny tři úvodní akce elitní kategorie v sezoně ovládl jako druhý po Djokovičovi.

Čtyřiadvacetiletý Sinner byl světovou jedničkou naposledy loni v týdnu od 3. do 9. listopadu, nyní ho v čele pořadí ATP čeká 67. týden. Dvaadvacetiletý Alcaraz na prvním místě žebříčku strávil 66 týdnů.

Nejlepším českým tenistou je nadále Jiří Lehečka na 13. místě, Jakub Menšík figuruje na 25. pozici. Mezi ženami je Karolína Muchová na 12. pozici, jen dvě místa za ní figuruje Linda Nosková a Marii Bouzkové patří 24. příčka.

JménoNBZ
1.Sinner It.13 350+1
2.Alcaraz Šp.13 240-1
3.Zverev Něm.5 555-
4.Djokovič Srb.4 710-
5.Auger-Aliassime Kan.4 100+2
6.Shelton USA3 900+2
7.De Minaur Austr.3 895-1
8.Fritz USA3 870+1
9.Musetti It.3 625-4
10.Medveděv Rus.3 560-
13.LehečkaČR2 540-
25.MenšíkČR1 700+1
47.MacháčČR980+6
77.Kopřiva ČR738-2
JménoNBZ
1.Skupski Brit.8 640-
2.Zeballos Arg.8 610-
3.Granollers Šp.8 520-
4.GlasspoolBrit.6 930-
5.Cash Brit.6 780-
6.Heliövaara Fin.6 720-
6.Patten Brit.6 720-
8.Salisbury Brit.6 010-
9.Arévalo Salv.5 400-
9.Pavič Chorv.5 400-
52.RiklČR1 770+1
54.PavlásekČR1 725+1
56.NouzaČR1 665+1
59.VocelČR1 551+1
100.Vrbenský ČR836+4
JménoNBZ
1.Sabalenková Běl.11 025-
2.Rybakinová Kaz.8 108-
3.Gauffová USA7 278-
4.Šwiateková Pol.7 263-
5.PegulaováUSA6 243-
6.Anisimovová USA5 995-
7.Svitolinová Ukr.3 965-
8.Paoliniová It.3 907-
9.Andrejevová Rus.3 611+1
10.Mboková Kan.3 531-1
12.MuchováČR2 993-
14.NoskováČR2 801-
24.BouzkováČR1 676-
34.BejlekČR1 380-
42.SiniakováČR1 299+1
46.VondroušováČR1 263-1
50.ValentováČR1 161-
52.KrejčíkováČR1 155-
96.Bartůňková ČR814+2
JménoNBZ
1.Mertensová Belg.8 658-
2.Siniaková ČR7 950-
3.Erraniová It.7 385-
3.Paoliniová It.7 385-
5.Townsendová USA7 385-
6.Dabrowská Kan.7 315-
7.Danilinová Kaz.6 895-
8.Kruničová Srb.6 765-
9.Kuděrmětovová Rus.6 269-
10.Stefaniová Braz.6 035-
53.ŠkochČR1 607+14
55.MalečkováČR1 546+14
60.KrejčíkováČR1 464+3
64.SiskováČR1 394+4
73.DetiucČR1 221-
76.BouzkováČR1 194+1
85.Nosková ČR1 073-
Gudas má po kariéře v NHL, řekl Tlustý. Otevírá se tak cesta do Sparty?

Radko Gudas v dresu Anaheim Ducks

Český obránce a lídr hokejové reprezentace Radko Gudas má podle bývalého útočníka Jiřího Tlustého po kariéře v NHL. Řekl to ve čtvrtek v podcastu Mistři světa. Podle něj se manažeři klubů NHL shodli,...

Mladý Korda si bere Nedvědovou. Svatbu si vzala na starost, bude to skvělé, řekl

Sebastian Korda a Ivana Nedvědová

Tenista Sebastian Korda požádal loni na podzim o ruku svou dlouholetou partnerku Ivanu Nedvědovou. Přípravy na svatbu jsou podle všeho v plném proudu a Korda nyní prohlásil, že jeho snoubenka si...

Hořké KO. Procházka druhý titul v UFC nezískal. Přitom soupeř byl zraněný

Jiří Procházka (vpravo) inkasuje od Carlose Ulberga.

Skvělý začátek, ale poté drobná nepozornost, která se neodpouští. Ne v titulovém zápase UFC, nejlepší MMA organizaci světa. Jiří Procházka v Miami v boji o pás šampiona polotěžké váhy prohrál s...

Češky míří na finálový turnaj BJK Cupu! Rozhodla Bouzková, hrdinkou Nosková

České tenistky slaví postup na finálový turnaj BJK Cupu.

Barbora Strýcová má za sebou pořádně divokou premiéru v roli kapitánky českých tenistek. A vítěznou! Její svěřenkyně v Bielu v kvalifikaci Billie Jean King Cupu po obrovské bitvě zdolaly domácí...

Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, dvojice v semifinále, kde sledovat

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

Hokejová extraliga má za sebou základní část, šampiona sezony 2025/26 určí play off. V boji o titul zbývá trojice týmů, semifinále odstartovalo v pátek 3. dubna. Podívejte se na podrobný přehled...

Krejčí po měsíci ve hře. Jokič si řekl o ceny, nedraftovaný nováček útočil na rekordy

Doug McDermott (7) ze Sacramento Kings útočí v zápase s Portland Trail Blazers,...

Portland zakončil základní část NBA výhrou 122:110 nad basketbalisty Sacramenta a zajistil si osmou příčku v tabulce Západní konference. Po měsíci za Trail Blazers hrál i český reprezentant Vít...

13. dubna 2026  7:19,  aktualizováno  10:53

Kinský zpět v bráně, ale kolos se nadále topí. Vyhne se ještě Tottenham propasti?

Zdravotníci ošetřují Antonína Kinského po zásahu do hlavy.

Jako kdyby si té smůly nevykousl už dost. Celou hodinu chytal Antonín Kinský vlastně pohodový zápas. Předvedl jeden výborný zákrok na konci poločasu, v modrém dresu s krátkým rukávem z něj od začátku...

13. dubna 2026  10:02

Sporné momenty z prodloužení Sparty a Pardubic. Měli sudí rozhodnout jinak?

Strkanice hráčů před brankou Sparty

Extraligová série mezi Pardubicemi a Spartou po sobotním pátém zápase nabrala nový rozměr. A v centru dění se ocitli rozhodčí, respektive jejich výkony. Prodloužení totiž přineslo několik sporných...

13. dubna 2026  9:59

Sinner se po triumfu v Monte Carlu vrátil do čela žebříčku, Alcaraz je těsně druhý

Jannik Sinner a Carlos Alcaraz po finále turnaje v Monte Carlu.

Ital Jannik Sinner se po zisku titulu na Masters v Monte Carlu poprvé od loňského listopadu vrátil na první místo světového žebříčku tenistů. Poražený finalista Španěl Carlos Alcaraz klesl na druhou...

13. dubna 2026  9:57

Moulis: Na „psy“ nám to nešlo. Proti fotbalovým týmům je to lepší

Pavel Moulis a Tomáš Vondrášek slaví gól Ústí nad Labem proti Jihlavě.

Fotbalisté ústeckého Viagemu chytili ve druhé lize druhou mízu. Na hřišti se jim zapálila lýtka – a díky třem výhrám v řadě, ta poslední byla 2:1 v Českých Budějovicích, se pohybují v zacílených...

13. dubna 2026  9:55

Slavia protestuje proti vyloučení Chorého: Plivnutí nelze prokázat, kartu zrušte

Slávista Tomáš Chorý opouští hřiště po červené kartě za plivnutí na plzeňského...

Dvanáct hodin po konci nedělního fotbalového šlágru s Plzní (0:0) zveřejnila Slavia protest proti rozhodnutí sudího Marka Radiny, jenž v závěru zápasu po přezkumu u videa vyloučil domácího útočníka...

13. dubna 2026  9:32,  aktualizováno  9:52

Frťala vs. Priske, usmíření: Konflikty za hranou nedělaly fotbalu reklamu

Brian Priske a Zdenko Frťala (vpravo), trenéři Sparty a Teplic v nedělním...

Láska nebeská z toho asi nebude, ale už ani Klub rváčů. Spory mezi fotbalovými trenéry Zdenkem Frťalou a Brianem Priskem ustaly. Dřív po sobě štěkali, před nedělním ligovým magnetem Teplic se Spartou...

13. dubna 2026  9:38

Hamzová o nabídce z WNBA: Docela šok, mám i obavy. Zaujalo je, že jsem atypická

Eliška Hamzová na tréninku české reprezentace před kvalifikací o MS 2026.

Vše se domluvilo narychlo, během pár dnů. A Eliška Hamzová má rázem nakročeno do elitní zámořské ligy WNBA. „Pocity jsou hodně velké a silné. Byla to emocionální dráha,“ říká o zrodu svého angažmá u...

13. dubna 2026  9:26

Nejde to jen odcvrnkat. Lerch o přechodu do Artisu i práci asistenta

Asistent trenéra SK Artis Brno Jiří Lerch

Sotva skončil v Jihlavě, hned se stěhoval do Brna. Fotbalový trenér Jiří Lerch v závěru března vyslyšel volání zdejšího druholigového Artisu, který po sérii jarních neúspěchů hledal pobočníka k...

13. dubna 2026  9:18

Tohle vítězství je pro tebe, Michaeli. Jak se Van Aert v pekle dotkl nebe

Wout van Aert se raduje z triumfu na Paříž-Roubaix.

Vyhraje královnu klasik Tadej Pogačar? Nebo obhájí titul Mathieu van der Poel? O ostře sledovaném duelu dvou velikánů na kostkách závodu Paříž–Roubaix se hovořilo během týdne neustále. Jenže......

13. dubna 2026

Trpišovský o Chorém: Není svatoušek, ale úmysl tam nevidím. Je to vaření z vody

Slávistický trenér Jindřich Trpišovský reaguje během utkání s Plzní.

Na otázku odpověděl otázkou. „Zeptám se, chlapi, já vás. Kdo jste viděl úmyslné plivnutí, tak zvedněte ruku. Nebojte, já to na vás neřeknu.“ Trenér slávistických fotbalistů Jindřich Trpišovský s...

13. dubna 2026  8:28

Pastrňák se stovky nedočkal ani napodruhé, Hronek uspěl proti Dostálovi

Filip Hronek (vlevo) z Vancouver Canucks blokuje v zápase s Anaheim Ducks...

Hokejový útočník David Pastrňák v NHL vyšel bodově naprázdno ve druhém startu za sebou a zůstává tak na 99 zápisech. Naposledy jeho Boston uspěl těsně 3:2 na ledě Columbusu, na pokoření stovky má...

13. dubna 2026  7:11,  aktualizováno  8:13

