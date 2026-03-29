Ničitel Sinner. Drží sérii 32 vyhraných setů v řadě, vyzraje na něj Lehečka?

Autor:
  15:06
Psal se pátý říjen loňského roku, když Jannik Sinner naposledy ztratil sadu na turnaji Masters. Od té doby má na podnicích této kategorie závratnou a rekordní sérii 32 vyhraných setů v řadě, z níž vytěžil dva tituly. Ke třetímu mu zbývá už jen jeden krok. V neděli od 21:00 SEČ se ve finále v Miami střetne s Jiřím Lehečkou.
Jannik Sinner se hecuje v semifinále turnaje v Miami.

Jannik Sinner se hecuje v semifinále turnaje v Miami. | foto: Mike Frey-Imagn Images

Jannik Sinner se hecuje v semifinále turnaje v Miami.
Jiří Lehečka slaví postup do finále turnaje v Miami.
Jannik Sinner hraje bekhend v semifinále turnaje v Miami.
Jiří Lehečka hraje bekhend v semifinále turnaje v Miami.
16 fotografií

Podle předzápasového rozložení sil se zdá, že hlavní otázkou není, jestli Sinner zvítězí, ale spíše jestli udrží šňůru vítězných setů.

Je obrovským favoritem, Lehečku navíc ve všech čtyřech dosavadních střetnutích porazil. A pokaždé hladce, s nulou.

Jiří Lehečka hraje forhend v semifinále turnaje v Miami.
Jannik Sinner hraje forhend v semifinále turnaje v Miami.

„Myslím si, že Jannika nemusím představovat. Je fantastický hráč, který má hlavně na tvrdém povrchu úžasnou hru. Bude to velká výzva a dobrý zápas,“ předesílá 24letý český tenista.

Když stejně starému Italovi čelil posledně, ve třetím kole loňského Roland Garros, uhrál pouhé tři gamy.

„Dlouho jsem se necítil tak, že bych neměl co hrát. Ani servisem jsem si nebyl schopný pomoct. Prostě jsem dostal na zadek,“ říkal tehdy.

Kouč o Lehečkovi: Konečně to zlomil. A jak na Sinnera? Jeho zbraněmi, ať panikaří

Ale také aktuálně druhý tenista žebříčku Sinner o svém vyzývateli hovořil v Miami s respektem: „Hraje tady neuvěřitelný tenis, nemá co ztratit. Bude to velmi těžký zápas.“

Na Floridu si přenesl formu z předchozího Masters v Indian Wells, kde suverénně triumfoval. Teď má před sebou další finále, a pokud zdolá i Lehečku, stane se osmým tenistou v historii a prvním od Rogera Federera v roce 2017, který získá takzvaný Sunshine Double.

Zároveň by také vyhrál třetí turnaj kategorie Masters v řadě, začal už loni v listopadu v Paříži. A právě tam rozjel svou působivou sérii vyhraných setů.

Jannik Sinner se hecuje v semifinále turnaje v Miami.

Ve francouzské metropoli, kalifornské poušti i na Floridě se hraje na tvrdém povrchu a ryšavý Ital ukazuje, že je na něm momentálně nejkonzistentnějším tenistou na světě.

„Na každém turnaji se snažím hrát nejlépe, jak umím. Že jsem tady opět ve finále, pro mě znamená opravdu hodně,“ pochvaloval si před svým čtvrtým bojem o titul z Miami. Zatím ho ale získal jen v roce 2024.

V semifinále zvládl těžkou prověrku proti světové čtyřce Alexanderu Zverevovi, kterého přemohl 6:3 a 7:6. Dvaadvacátý hráč pořadí ATP Lehečka zatočil s Arthurem Filsem snadněji – dvakrát 6:2.

Jako Djokovič před osmi lety. Lehečka se dostal do finále bez ztraceného servisu

Český tenista bude usilovat o napodobení krajana Jakuba Menšíka, který loni ve finále v Miami proti Novaku Djokovičovi také nebyl favoritem, ale papírové předpoklady rozcupoval.

Shodou okolností právě Menšík uštědřil Sinnerovi jednu z jeho pouhých dvou letošních porážek.

Vyzraje na něj i Lehečka?

Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu
Erraniová, Paoliniová vs. Siniaková, TownsendováTenis - - 29. 3. 2026:Erraniová, Paoliniová vs. Siniaková, Townsendová //www.idnes.cz/sport
29. 3. 18:30
  • 3.58
  • -
  • 1.28
Lehečka vs. SinnerTenis - - 29. 3. 2026:Lehečka vs. Sinner //www.idnes.cz/sport
29. 3. 21:00
  • 11.30
  • -
  • 1.06
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Čechy z tribuny podporoval i prezident Pavel. Kdo další dorazil na zápas s Irskem?

Prezident Petr Pavel

Důležitý barážový zápas Čechů proti Irsku si v pražském Edenu nenechaly ujít tisíce fanoušků ani řada známých osobností. Národní tým z tribuny podpořil prezident Petr Pavel a nechyběly ani další...

Připomeňte si všechny vítěze ankety fotbalisty roku. Víte, co dnes dělají?

Zleva Tomáš Skuhravý, Tomáš Souček, Petr Čech, Antonín Panenka a Petr Kouba

Kdo vyhrál v Československu jako první, kdo premiérově obhájil, kdo dlouho držel rekord v počtu triumfů? Připomeňte si éry Josefa Masopusta, Antonína Panenky či Ladislava Vízka. V anketě Fotbalista...

Česko - Irsko 2:2, na penalty 4:3, naděje fotbalistů na MS žije, čeká je Dánsko

Čeští fotbalisté po semifinále baráže proti Irsku se radují s fanoušky. Zprava:...

Český fotbal zvýšil šanci, že se po dvaceti letech představí na mistrovství světa, reprezentanti v semifinále dodatečné kvalifikace porazili Irsko. Nervózní a dramatický souboj za stavu 2:2 dospěl do...

Po zranění září na obálce magazínu. Vonnová pózovala pro Vanity Fair

Lindsey Vonnová se jen pár týdnů po vážném zranění objevila na obálce magazínu...

Lindsey Vonnová se stále zotavuje po hrozivém pádu na olympijských hrách v Miláně a Cortině. Jen pár týdnů po nehodě se ale legendární americká lyžařka objevila na titulní straně magazínu Vanity...

Obří razie v českém fotbale. Asociace prověřuje prvoligové sudí i hráče Šiguta

Kamil Javůrek, Integrity officer FAČR, a šéf českého fotbalu David Trunda na...

Policie v souvislosti s podezřením z korupce v českém fotbale napříč několika úrovněmi soutěží zadržela v úterý dopoledne desítky lidí. Předseda asociace David Trunda následně svolal mimořádné...

Motorkář Pabiška vyhrál v Portugalsku. Co dál? Láká mě Šestidenní, říká

David Pabiška přidal do své bohaté sbírky další trofej. Z Maroka si přivezl...

Motocyklový závodník David Pabiška má dobře našlápnuto k obhajobě titulu veteránského mistra světa. Po slavné Rallye Dakar ovládl v této kategorii i závod v Portugalsku. Zvažuje také start na...

29. března 2026  14:49

Jágr: Konec kariéry? Oficiální to není. Už mi ale nedává smysl hokeji tolik obětovat

Jaromír Jágr při rozbruslení předzápasem s Vítkovicemi.

Legendární hokejový útočník Jaromír Jágr v rozhovoru pro web zámořské NHL uvedl, že kariéru ještě oficiálně neuzavřel. Připustil však, že mu nedává smysl trávit tolik času přípravou na zápas, aby pak...

29. března 2026  14:32

Životní výsledek na závěr sezony. Schützová obsadila 4. místo na Ski Classics

Česká reprezentantka Sandra Schützová v týmovém sprintu žen (18. února 2026)

Běžkyně na lyžích Sandra Schützová obsadila v závodě Summit 2 Senja na 60 km čtvrté místo a na závěr sezony Ski Classics si připsala nejlepší výsledek v kariéře. Své maximum v seriálu dálkových běhů...

29. března 2026  14:15

Skokan Lindvik vyhrál na mamutím můstku v Planici poslední závod Světového poháru

Nor Marius Lindvik skáče během závodu Světového poháru v Planici.

Závěrečný závod sezony Světového poháru skokanů na lyžích na mamutím můstku v Planici vyhrál Nor Marius Lindvik. Již jistý vítěz seriálu domácí Domen Prevc byl druhý, třetí skončil Johann André...

29. března 2026  13:56

Sudí Zelinka mezi obviněnými ve fotbalové kauze není. Postup FAČR byl nešťastný, říká

Rozhodčí Miroslav Zelinka během ligového utkání mezi Slováckem a Slavií.

Se jménem Miroslava Zelinky spojila Etická komise fotbalové asociace zápas Českých Budějovic s Karvinou z jara 2024, kdy podle ní jednal pod úplatkem od karvinského primátora. Mezi obviněnými však...

29. března 2026  13:53

O 20 bodů lepší? Vážně? Tance v Praze: historický debut i bronzový šok s pískotem

MEDAILOVÉ SELFIE NA ZÁVĚR ŠAMPIONÁTU. Pódium soutěže tanečních párů na...

Ještě před rokem by si takové složení medailistů na mistrovství světa uměl představit jen málokdo. Zvlášť v tancích na ledě, nejrigidnější krasobruslařské disciplíně, kde se k vrcholu kráčí postupně...

29. března 2026  13:02

Vše proti mně. Russella štvala smůla, cítí se ohrožený? Šéf chce Antonelliho chránit

Andrea Kimi Antonelli mává fanouškům po triumfu ve Velké ceně Japonska.

Kroužil po trati v Suzuce a nakvašeně prskal do týmové vysílačky: „To je prostě neuvěřitelné!“ Právě absolvoval zastávku v boxech. A pak to přišlo. Havárie Olivera Bearmana, žluté vlajky, výjezd...

29. března 2026  12:55

Čeští curleři otočili zápas s Norskem a zapsali první výhru na mistrovství světa

Curleři Lukáš Klíma, Martin Jurík a Lukáš Klípa zápasí proti Norsku na zimních...

Čeští curleři si na mistrovství světa v USA po dvou těsných porážkách připsali první vítězství, Norsko ve třetím duelu zdolali po obratu také nejtěsnějším možným rozdílem 6:5. V neděli od 17:00 SELČ...

29. března 2026  12:45

Rekonstrukce před MS končí. Mexičané se na Aztécký stadion vrátili remízou

Brian Gutierrez (vlevo) z Mexika a Rúben Neves z Portugalska stíhají balon...

Fotbalisté Mexika otevřeli zrekonstruovaný Aztécký stadion, kde za 74 dní začne mistrovství světa, bezbrankovou remízou v přípravném utkání s Portugalskem. „Skoro všichni hráči podali dobrý výkon....

29. března 2026  12:07

Kouč o Lehečkovi: Konečně to zlomil. A jak na Sinnera? Jeho zbraněmi, ať panikaří

Premium
Jiří Lehečka slaví postup do finále turnaje v Miami.

Jiří Lehečka a jeho trenér Michal Navrátil si pochvalovali, že se na letošní sezonu nachystali skvěle. Plánovali, že přípravu zúročí hned v lednu v Austrálii, kde se českému tenistovi v posledních...

29. března 2026

Místo rekordu bezvědomí pod ledem. O život mi nešlo, uklidňoval Vencl

Pohled na podvodní Vencův výkon. Většinou plave hlavou dolů, pro fotografa...

Deset metrů, padesát, sto… a najednou bezvědomí. Pod vodou, pod ledem. Usnul, jak sám říká. Cestu na hladinu si český freediver David Vencl nepamatuje. „O život mi nešlo,“ ubezpečil ale po blackoutu...

29. března 2026  11:41

Výzva pro Spartu i boj o domácí půdu. Jak můžou vypadat semifinálové dvojice?

Zápas Sparty a Pardubic provázely konflikty a potyčky.

Dva účastníci jsou už jistí. O zbylá dvě místa v semifinále play off hokejové extraligy bojují ještě čtyři týmy, které výrazně promluví do složení dvojic. Jaké jsou varianty? Kdo na koho může v...

29. března 2026  11:26

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.