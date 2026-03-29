Ničitel Sinner. Drží sérii 32 vyhraných setů v řadě, vyzraje na něj Lehečka?

Podle předzápasového rozložení sil se zdá, že hlavní otázkou není, jestli Sinner zvítězí, ale spíše jestli udrží šňůru vítězných setů.
Je obrovským favoritem, Lehečku navíc ve všech čtyřech dosavadních střetnutích porazil. A pokaždé hladce, s nulou.
„Myslím si, že Jannika nemusím představovat. Je fantastický hráč, který má hlavně na tvrdém povrchu úžasnou hru. Bude to velká výzva a dobrý zápas,“ předesílá 24letý český tenista.
Když stejně starému Italovi čelil posledně, ve třetím kole loňského Roland Garros, uhrál pouhé tři gamy.
„Dlouho jsem se necítil tak, že bych neměl co hrát. Ani servisem jsem si nebyl schopný pomoct. Prostě jsem dostal na zadek,“ říkal tehdy.
Ale také aktuálně druhý tenista žebříčku Sinner o svém vyzývateli hovořil v Miami s respektem: „Hraje tady neuvěřitelný tenis, nemá co ztratit. Bude to velmi těžký zápas.“
Na Floridu si přenesl formu z předchozího Masters v Indian Wells, kde suverénně triumfoval. Teď má před sebou další finále, a pokud zdolá i Lehečku, stane se osmým tenistou v historii a prvním od Rogera Federera v roce 2017, který získá takzvaný Sunshine Double.
Zároveň by také vyhrál třetí turnaj kategorie Masters v řadě, začal už loni v listopadu v Paříži. A právě tam rozjel svou působivou sérii vyhraných setů.
Ve francouzské metropoli, kalifornské poušti i na Floridě se hraje na tvrdém povrchu a ryšavý Ital ukazuje, že je na něm momentálně nejkonzistentnějším tenistou na světě.
„Na každém turnaji se snažím hrát nejlépe, jak umím. Že jsem tady opět ve finále, pro mě znamená opravdu hodně,“ pochvaloval si před svým čtvrtým bojem o titul z Miami. Zatím ho ale získal jen v roce 2024.
V semifinále zvládl těžkou prověrku proti světové čtyřce Alexanderu Zverevovi, kterého přemohl 6:3 a 7:6. Dvaadvacátý hráč pořadí ATP Lehečka zatočil s Arthurem Filsem snadněji – dvakrát 6:2.
Český tenista bude usilovat o napodobení krajana Jakuba Menšíka, který loni ve finále v Miami proti Novaku Djokovičovi také nebyl favoritem, ale papírové předpoklady rozcupoval.
Shodou okolností právě Menšík uštědřil Sinnerovi jednu z jeho pouhých dvou letošních porážek.
Vyzraje na něj i Lehečka?