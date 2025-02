Jannik nechtěl tříměsíční trest přijmout. Sinnerův právník o komunikaci s WADA

„Bylo těžké ho přesvědčit, když je celou dobu přesvědčený o své nevině,“ prozradil Singer, jenž celou věc řešil. „Všechno se to seběhlo hrozně rychle. Za pár dní bylo rozhodnuto.“

Případ se rozuzlil 14. února v noci. A hned následující ráno vyšly první zprávy, že má světová jednička od tenisu na tři měsíce utrum. Kvůli dvěma pozitivním dopingovým testům loni v březnu se Sinner nakonec domluvil s WADA na délce jeho trestu. Díky speciálnímu pravidlu, které už čtyři roky umožňuje hráčům o zákazech jednat.

A trest si odpyká i přesto, že je stále přesvědčen o své nevině.

„Říkal jsem mu, že bychom měli nabídku tří měsíců přijmout,“ vysvětloval Singer.

„Ale proč?“ ohradil se Sinner. „Nejdřív mi nedali žádný trest, protože uznali, že jsem nevinný. Tak proč bych teď měl přijmout zákaz na tři měsíce?“

„Protože nikdy nevíme, co se může stát,“ odpověděl Singer. „WADA žádala o roční zákaz, kdybychom nepřijali jejich nabídku na tři měsíce, mohlo by to být ještě horší. Nevíme, čeho jsou soudci schopní. Tohle je to nejrozumnější, co můžeme udělat.“

Jistě si Sinnerovu kauzu dobře vybavujete, tak jen pro připomenutí. Loni při turnaji v Indian Wells odevzdal dopingové kontrole vzorek pozitivní na zakázaný klostebol. Veřejnost se o celém případu dozvěděla až těsně před US Open. Italský tenista dostal třídenní zákaz a přišel o body.

Jinak vyvázl bez trestu.

Mezinárodní agentura pro bezúhonnost tenisu ho uznala nevinným, WADA se ale odvolala k Mezinárodní sportovní arbitráži (CAS) a požadovala pro Sinnera roční zákaz hraní.

Tak proč se nakonec spokojila s třemi měsíci?

„Aby to bylo co nejspravedlivější,“ vysvětlil BBC generální právní zástupce Ross Wenzel.

Jannik Sinner slaví se svým týmem obhajobu titulu na Australian Open.

„Byl to případ na milion mil vzdálený dopingu. Dostali jsme zprávu, že se nejedná o úmyslný doping. Pokud by případ skončil u arbitráže, Sinner by dostal buď roční, či žádný zákaz. A ani jeden výsledek by nebyl ideální.“

Sinnerův právník Singer tvrdí, že k domluvě došlo díky tenistově jednání. „Nikdy nezpochybňoval vědu, ty testy, ani pravidla. I když šlo o miliardtinu gramu, tak uznal odpovědnost za to, co je v jeho těle.“

„I proto jsme neztráceli čas a peníze tím, že bychom se to snažili zpochybnit. Zaměřili jsme se na to, abychom našli důkazy, jak se látka do jela těla dostala,“ říká.

Sinnerovu týmu navíc vyhovuje, že během zákazu se nekoná žádný ze čtyř grandslamů. Ital se na soutěžní kurty může vrátit 5. května, tedy jen pár dní předtím než odstartuje prestižní turnaj v Římě, kde se nejspíše dočká vřelého přivítání.

„Hodně zdejších fanoušků považuje ten zákaz za absurdní a stále ho podporuje. Sinner mánie nezmizela,“ všímá si italský novinář Daniele Verri.

Přesto světovou mužskou jedničku, která si podmanila letošní úvodní grandslam, spousta lidí nadále kritizuje.

A tenisky i tenisté se kvůli zvláštnosti případu bojí, že jejich sport je v ohrožení.