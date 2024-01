Medveděv se na finále nadřel o šest hodin víc než Sinner. Kdo získá titul?

O poznání utahanější do něj půjde třetí hráč světa Medveděv. „Po fyzické stránce je určitě lepší vyhrávat zápasy ve třech nebo čtyřech setech, ale jsem pyšný na to, co se mi zde povedlo, a těším se, až znovu odevzdám sto procent,“ hlásí.

Už ve druhém kole zápolil s Emilem Ruusuvuorim téměř čtyři a půl hodiny, pětisetovou řež ukončil až ve 3:40 ráno místního času. Maximální počet dějství si užil i ve čtvrtfinále s Hubertem Hurkaczem a semifinále s Alexanderem Zverevem, proti němuž – stejně jako proti Ruusuvuorimu – povstal ze stavu 0:2.

A právě těžkosti, kterými si prošel a v nichž se dostal na pokraj vyčerpání, mu vyztužily psychickou odolnost.

Sinner vs. Medveděv ONLINE z finále v neděli od 9:30 SEČ

„Mentálně jsem určitě silnější než před turnajem. Teď vím, že dokážu věci, o kterých jsem si myslel, že je nezvládnu,“ pochvaluje si.

Se Sinnerem se potká podesáté, a přestože bilanci vede, když opanoval prvních šest duelů, v posledních třech střetnutích neuspěl.

„On teď hraje líp než kdy dřív, hlavně na konci minulé sezony se dostal na úplně jinou úroveň. Pokud ho chci porazit, musím se taky zlepšit,“ uvědomuje si 27letý Rus.

Daniil Medveděv gestikuluje během semifinále Australian Open.

Doufá, že mu pomůžou větší zkušenosti s pozdními fázemi grandslamů: finále si vyzkouší už pošesté, slavil zatím jen na US Open 2021, zatímco Ital zažije premiéru.

„Někteří borci se v prvním finále cítili skvěle a vyhráli, ale někteří ho kvůli psychické náročnosti neustáli. Nevím, jak si Jannik povede, ale já budu rozhodně bojovat jako o život. A uvidíme, kdo vyhraje.“

Vítězstvím nad Djokovičem turnaj nekončí

Světovou čtyřku Sinnera sice může brzdit, že se vydá na neprobádaný terén, zároveň bude chtít využít většího rezervoáru sil. A na nedostatek sebevědomí si také nemůže stěžovat.

Vždyť v semifinále bravurním způsobem zastavil vládce žebříčku Novaka Djokoviče, který si letos v Melbourne dělal zálusk na 11. zdejší titul a 25. grandslamový celkově.

„Že jsem Novaka porazil právě tady, pro mě znamená opravdu hodně, ale vím, že turnaj ještě neskončil. V neděli mě čeká finále, které je vždycky jiné, protože přináší jiné emoce,“ vykládal po vítězství 6:1, 6:2, 6:7 a 6:3. Proti hvězdnému Srbovi ztratil dosud jedinou sadu v turnaji, mezi poslední čtyřku dokráčel s bilancí setů 15:0.

Jeho dosavadním grandslamovým maximem bylo semifinále z loňského Wimbledonu, ale před začátkem letošní sezony se díky zmíněné jízdě na konci roku 2023 rázem dostal mezi nejužší okruh favoritů.

„Získal jsem sebevědomí, že bych mohl na grandslamech ukázat dobré výsledky. Ale pořád je musíte předvést, musíte jít na kurt a hrát.“

Jannik Sinner hraje bekhend v semifinále Australian Open.

Už teď má jisté, že z Australian Open odjede s životním výsledkem. A vzhledem k tomu, že mu je teprve 22 let, cítí, že dostane ještě mnoho příležitostí daleké tažení napodobit.

„Beru to hodně uvolněně. Když se to nepovede letos, přijde další rok, když to nevyjde ani v něm, mám před sebou další,“ zamýšlí se.

Když už se ale dostal na dosah jednoho ze čtyř nejcennějších tenisových pohárů letos, určitě nehodlá spoléhat na budoucí šance.