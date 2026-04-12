Střídání na tenisovém trůnu. Sinner porazil Alcaraze v Monte Carlu a bude jedničkou

Autor: ,
  18:08
Italský tenista Jannik Sinner porazil Carlose Alcaraze ve finále turnaje v Monte Carlu a ve světovém žebříčku rivala vystřídá na prvním místě. Španělského obhájce trofeje zdolal za dvě a čtvrt hodiny 7:6, 6:3 a získal titul na čtvrtém podniku elitní série Masters v řadě. Celkově oslavil na ATP Tour 26. triumf v kariéře, teprve podruhé ale uspěl na antuce.
Jannik Sinner pózuje s trofejí pro vítěze turnaje v Monte Carlu. | foto: Manon CruzReuters

Do prvního vzájemného utkání vládců současného tenisu v sezoně vstoupil lépe Alcaraz a ujal se vedení 2:0.

Sinner ale dokázal brejk hned oplatit a v nárazovém větru, který oběma tenistům komplikoval hru, získal úvodní sadu až v tiebreaku 7:5 po dvojchybě soupeře na setbolu.

Také ve druhé sadě šel jako první do vedení dvaadvacetiletý Španěl, o dva roky starší Ital ale znovu odpověděl. Od stavu 1:3 vyhrál pět gamů v řadě a proměnil hned první mečbol. V bilanci vzájemných zápasů snížil na 7:10.

Vítězstvím Sinner navázal na triumfy na turnajích Masters v Paříži, Indian Wells a Miami. Čtyři tituly na akcích elitní kategorie v řadě získal jako třetí hráč v historii, před ním to dokázali jen Novak Djokovič a Rafael Nadal. Na světový trůn se vrátí po 22 týdnech.

Turnaj mužů v Monte Carlu

antuka, dotace 6 309 095 eur:

Dvouhra - finále:
Sinner (2-It.) - Alcaraz (1-Šp.) 7:6 (7:5), 6:3.

