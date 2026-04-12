Střídání na tenisovém trůnu. Sinner porazil Alcaraze v Monte Carlu a bude jedničkou

Do prvního vzájemného utkání vládců současného tenisu v sezoně vstoupil lépe Alcaraz a ujal se vedení 2:0.
Sinner ale dokázal brejk hned oplatit a v nárazovém větru, který oběma tenistům komplikoval hru, získal úvodní sadu až v tiebreaku 7:5 po dvojchybě soupeře na setbolu.
Také ve druhé sadě šel jako první do vedení dvaadvacetiletý Španěl, o dva roky starší Ital ale znovu odpověděl. Od stavu 1:3 vyhrál pět gamů v řadě a proměnil hned první mečbol. V bilanci vzájemných zápasů snížil na 7:10.
Vítězstvím Sinner navázal na triumfy na turnajích Masters v Paříži, Indian Wells a Miami. Čtyři tituly na akcích elitní kategorie v řadě získal jako třetí hráč v historii, před ním to dokázali jen Novak Djokovič a Rafael Nadal. Na světový trůn se vrátí po 22 týdnech.
Turnaj mužů v Monte Carlu
antuka, dotace 6 309 095 eur:
Dvouhra - finále: