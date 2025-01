Sinner jako neporazitelný stroj. Jenže co když má místo titulů pykat za doping?

Trest pro třiadvacetiletého Itala žádá Světová antidopingová agentura (WADA), které se nelíbí, jak tenisové orgány vyřešily jeho pozitivní test na anabolický steroid klostebol z loňského března.

Případ za necelé tři měsíce rozsoudí Mezinárodní sportovní arbitráž (CAS) a její rozhodnutí bude napjatě sledovat nejen Sinner, ale i celý tenisový svět.

Pokud skutečně dostane distanc – WADA žádá jeden až dva roky – populární sport utrpí těžkou ztrátu.

Přijde o světovou jedničku a šampiona, který za poslední rok nasbíral omračující zápasové skóre 80:6.

Zároveň utrpí pověst tenisu jako takového – tak výrazné jméno potrestané za doping představuje citelnou ránu do renomé.

A co samotný Sinner?

Zpětně o tituly nejspíš nepřijde, ale kdyby ho CAS shledala vinným, znamenalo by to, že mnoho úspěchů posbíral v rozporu s pravidly. Protože kdyby navrhovaný roční zákaz dostal už loni v březnu, pak by na turnajích, které vyhrál, nemohl startovat.

Takové vyústění by jistě vzbudilo další vlnu nevole mezi ostatními tenisty, kteří se proti relativně benevolentnímu zacházení se Sinnerem hlasitě vymezují už nyní.

Jak jistě víte, Mezinárodní agentura pro bezúhonnost tenisu Italovi žádnou stopku nedala, přijala jeho vysvětlení, že se mu klostebol dostal do těla od fyzioterapeuta, který si přípravkem s touto látkou ošetřil ranku na prstu ruky a pak tenistu masíroval.

Kontroverzi vzbudilo i oznámení celého případu – dostal se na veřejnost až v srpnu zároveň s informací, že je Sinner nevinný.

WADA tak chce celou situaci přezkoumat, slyšení u trojčlenného panelu soudců CAS proběhne za zavřenými dveřmi 16. a 17. dubna.

Sinner už dříve uvedl, že ho zklamalo, že se WADA rozhodla vyřešit kauzu tímto způsobem. Před startem letošního Australian Open prohlásil: „Lhal bych, kdybych řekl, že jsem na to zapomněl.“

Navzdory hrozbě trestu ale dál předvádí mimořádné výkony.

„Protože mám čisté svědomí ohledně toho, co se stalo,“ vysvětlil v neděli. „Kdybych věděl, že jsem vinen, takhle bych nehrál.“

A nutno podotknout, že jeho forma je vskutku fenomenální.

Momentálně drží vítěznou sérii 21 zápasů v řadě, ovládl tři z posledních pěti grandslamů, proti soupeřům z první desítky světového žebříčku vyhrál neuvěřitelných 22 setů za sebou.

„Na betonech se nachází v jiném vesmíru než všichni ostatní,“ musel uznal jeho finálový soupeř Alexander Zverev, který proti němu neměl nárok a utržil porážku 3:6, 6:7 a 3:6.

„Hodně se podobá Novaku Djokovičovi. Oba skoro nekazí, je proti nim velmi těžké vyhrát míč ve výměně od základní čáry, nedají vám žádný prostor ani čas.“

„Tohle je úžasný kompliment,“ reagoval Sinner. „K Novakovi jsem vzhlížel, snažil jsem se pochopit, jak zvládá klíčové momenty pod tlakem. I když jsme jiní, oba se dobře hýbeme a předvídáme, kam protivník zahraje.“

Srbský velikán dobyl Australian Open desetkrát, aktuální král je zatím na dvou titulech – slavil letos i loni. Na tvrdém povrchu momentálně nemá konkurenci, grandslamy na antuce a trávě v minulé sezoně opanoval Carlos Alcaraz.

Proto je jasné, na jaké turnaje se Ital nyní bude soustředit.

Tedy samozřejmě pokud ho nestihne trest za dopingový škraloup. V tom případě by se tenis otřásl v základech.