Teď ho nezastavíte. Jak Sinner vyrostl z nadějného lyžaře v tenisového šampiona

Kdyby v mládí upřednostnil jinou cestu, třeba by o víkendu místo zápolení na kurtu v australském vedru soutěžil na zasněžených svazích v Evropě. Jannik Sinner v dospívání čelil složité sportovní volbě: od 8 do 12 let patřil v Itálii k nejlepším lyžařům, zároveň ho těšilo ohánět se tenisovou raketou. Kterou aktivitu si vybral, jistě víte, zarputilý čahoun v neděli ohromil obratem ve finále Australian Open z 0:2 na sety a dobyl premiérový grandslam.