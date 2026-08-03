Kumstátovi se úprk z Prostějova do Sparty vyplatil. Co jej spojuje s Lehečkou?

Jenže zatímco Menšík a Mrva se – když jsou v Česku – připravují na kurtech v prostějovském klubu TK Agrofert, Kumstát loni hanácký celek vyměnil za Spartu Praha.
U elitních hráčů se klubová příslušnost už příliš neřeší, ale pro rozvíjení talentů v mládí je kvalitní zázemí jednou z nejdůležitějších věcí na cestě k tenisovému vrcholu. „Každý kdo tenisu rozumí, ví, že tady jsou parádní podmínky na dobrou přípravu. Dokládají to i výsledky dalších kluků, kteří tady v klubu trénují,“ řekla o prostějovském klubu česká tenisová jednička Jiří Lehečka. I on je reprezentantem moravského celku.
Kumstát ale podobnou cestou jít nechtěl. A není sám. Z Prostějova do Sparty odešli v minulosti třeba Sára Bejlek nebo Tomáš Macháč. Třeba u rodáka z Berouna jde změna pochopit, ale co Prostějovan Kumstát?
„Udělal jsem nějaké rozhodnutí, za kterým si i teď stojím. To je asi vše,“ řekl Kumstát minulý měsíc iDNES.cz.
|
Místo ledu radši kurt. Pilného introverta Kumstáta chválí Navrátil i Lehečka
„Nás to určitě mrzí, je to Prostějovák, mám pocit, že jsme se mu věnovali dost, měl tu výborné podmínky. Ale dostal lepší nabídku. A znáte to – nabídka, poptávka. Rozhodl se jít zkusit štěstí do Prahy, je to tak, jak to je. Mysleli jsme si, že bude pokračovat tady, ale financím ze Sparty jsme nedokázali konkurovat. Jednoznačně to bylo o penězích,“ uvedla šéfka tenisových projektů agentury TK Plus Petra Černošková.
„Bylo to těžké rozhodování, ale staly se nějaké věci, kvůli kterým jsem se rozhodl pro přestup. Konkrétní být nechci,“ reagoval Kumstát.
I tak jsou v Prostějově na své reprezentanty pyšní. Možná i proto, že dříve měl TK Agrofert nálepku klubu, který hráče rovněž přetahoval z jiných oddílů. „Tím, že jsou kluci rodáci, tak to prožíváme víc srdcem. Je to určitě zadostiučinění, ale fandíme všem hráčům stejně,“ řekla Černošková.
„Teď máme ve skvělé formě i kluky, co tu vyrostli, rodáky, místní odchovance. Asi tady teče dobrá voda,“ zasmál se primátor Prostějova František Jura (ANO). „Je to reklama pro naše město. Prostějov je nejlepší tenisové město ČR, možná i v Evropě. Je to velká prestiž a my si toho vážíme. Jakožto fotbalový funkcionář jen v dobrém tiše závidím tenisu, jak se jim daří. Přeju jim to nejlepší.“
Až o dvě stě míst v žebříčku výš
Nakonec Kumstátovi přesun přinesl kýžené ovoce. Letošní ročník Svijany Open, který je součástí série ATP Challenger Tour 75, měl celkovou dotaci 97 640 eur. „Mám obrovskou radost, je to moje největší vítězství v kariéře,“ radoval se Kumstát, který startoval po obdržení divoké karty.
Svoji formu ukázal hned v prvním kole, v němž ve třech setech překvapivě udolal nasazenou jedničku, mnohem zkušenějšího krajana Zdeňka Koláře. „Celkem jsem si věřil, protože jsem měl za sebou dva docela povedené turnaje. Proti Zdendovi jsem to zvládl skvěle v koncovce třetího setu, tím jsem získal sebevědomí a nakonec jsem prožil v Liberci skvělý týden. Chtěl by na něj navázat na dalších challengerech,“ řekl téměř dvoumetrový ranař.
Na turnaji hrál jako 508. tenista žebříčku ATP a po Kolářovi ničil další ostřílené soupeře, kteří byli ve světovém pořadí o mnoho pozic výše. Kumstát postupně skolil Brazilce Wilda, osmičku turnaje Silvu z Portugalska a v semifinále sedmičku Nagala z Indie. V nedělním boji o cennou trofej si Kumstát za pouhých 62 minut poradil s druhým nejvýše nasazeným a obhájcem loňského vítězství Peruáncem Buenem (160. ATP) po dominantním výkonu až nečekaně snadno 6:3 a 6:1.
„Cítil jsem se dobře a myslím, že to na kurtu bylo i vidět. První set byl ještě vyrovnaný, ale ve druhém mi tam spadlo skoro všechno, na co jsem sáhl. S trenérem jsme si řekli, že do nějakých dlouhých výměn se s Buenem nesmím vůbec pouštět, ale zkracovat je. Proto jsem se snažil chodit co nejvíce na síť a při returnech být odvážný. A to byla vedle kvalitního podání cesta k výhře,“ popsal Kumstát, jenž díky své výšce drtil soky servisem ve všech zápasech, celkem oslavil téměř 50 es.
Právě servis byla a stále je složka hry, na které Kumstát usilovně pracuje. „Určitě chci vylepšovat konzistenci servisu. Občas mívám výpadky. A taky potřebuju dělat méně nevynucených chyb,“ povídal Kumstát v červnu, když zápolil na challengeru v rodném Prostějově.
Teprve loni opustil Kumstát juniorské soutěže a začal se soustředit na seniorský okruh. Letos měl v plánu turnaje kategorie ITF M25, druhé nejnižší profesionální úrovně. Liberecký úspěch mu možná změní plány.
Kromě solidní finanční prémie 15 510 eur získal i 75 bodů, které ho v novém žebříčku katapultují o téměř 200 míst výš na 336. pozici. Díky tomu by se už na příštích challengerech mohl vyhýbat ošidným a fyzicky náročným kvalifikacím.
„Chci se posunout a podávat podobné výkony jako teď. Myslím, že na tuhle úroveň máme. Chci od sebe větší konzistentnost a posouvat se v žebříčku. Tohle už je mužský tenis, soupeři chybují daleko méně než v juniorkách. Nemám dílčí cíle, ale do konce roku bych chtěl být v top 300,“ nastínil.
Mentální příprava jako základ
Ačkoliv na kurtu budí prostějovský talent svojí výškou respekt, emoce vypouští poskrovnu. „Snažím se spíš emoce držet v sobě. Ale občas bych je asi mohl popustit, že? Jenže já to nikdy nedělal, byť jsou fáze hry, kdy by mi to asi pomohlo. Někdy jsou zkažené míčky frustrující,“ podotkl Kumstát, který na mentální přípravě spolupracuje s osobním koučem Janem Mühlfeitem.
|
Titul na rozloučenou a teď hurá mezi muže, velí Kumstát. Touží po Davis Cupu
Pod jeho dozorem vyhrál před čtyřmi roky Svijany Open i Jiří Lehečka, který byl v době titulu o rok starší než Kumstát. „Spojuje je víc než jen vítězství na prestižním challengeru,“ uvedl Mühlfeit na Instagramu.
„Oba se od velmi mladého věku věnují mentální přípravě a chápou, že tenis je mnohem víc než jen technika, taktika a fyzická kondice. Tenis je také mentální šachová partie, ve které o tom, kdo nakonec zvedne nad hlavu trofej, často rozhodují klid, soustředění, odolnost a schopnost správně se rozhodovat pod tlakem. Mentální příprava se vždy vyplácí,“ zakončil mentální kouč.
Možná tak dobře, že se prostějovský mladík nakonec vydal na tenisové kurty. Coby synovec bývalého hokejového reprezentanta Petra Kumstáta a syn Pavla Kumstáta, jenž s Vítkovicemi získal v extralize stříbro a bronz, mohl mít jinou sportovní kariéru...
Ale mladý Jan začal sbírat úspěchy na antuce.