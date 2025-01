Moje největší trofej! raduje se Kumstát po Australian Open. Váhal, zda letět

„Je to moje největší trofej! Myslím, že přebije i mé singlové finále. Ještě na konci minulé sezony jsem vůbec nebyl rozhodnutý, jestli do Austrálie pojedu. Rozhodli jsme se dobře. Jsem rád, že jsem své druhé finále v Melbourne neprohrál. Ve dvouhře by to bylo lepší, ale čtyřhru beru,“ pronesl 18letý Kumstát z prostějovského klubu TK Agrofert.

Se svým parťákem ještě vylepšili pozici nasazených dvojek, ve finále si poradili se srbsko-ruským duem Milič, Plešivcev 7:6, 6:3 za hodinu a jedenáct minut.

„Koncovka první sady byla strašně vyrovnaná. V rozhodujícím momentu, kdy jsme potřebovali odvrátit setboly soupeřů, se nám podařilo získat tři body v řadě a ve druhém setu jsme to se štěstím dotáhli,“ podotkl Kumstát.

„Snad kromě druhého kola, kdy jsme odehráli náš nejlepší debl, byly všechny zápasy strašně těžké a vyrovnané. Třikrát jsme vyhráli až po super tiebreaku,“ připomněl Kumstát těžký průběh turnaje, v jehož čtvrtfinále odvrátil česko-americký pár hned dva mečboly soupeře.

Na Davis Cup s Prostějovany

Už před zlatou tečkou ovšem bylo jasné, že se 197 centimetrů vysoký mladík nevejde do nominace na nadcházející zápasy české reprezentace v Davisově poháru na úkor jiného prostějovského talentu – Maxima Mrvy.

Jan Kumstát a Japonec Rei Sakamoto si podávají ruce po finále juniorů na Australian Open.

Češi začínají kvalifikaci proti Jižní Koreji v Ostravě už v pátek a kapitán týmu Tomáš Berdych složil sestavu jenom z hráčů, kteří jsou registrovaní u prostějovského klubu TK Agrofert. Tři nejlépe postavené Čechy na světovém žebříčku, Jiřího Lehečku, Tomáše Macháče a Jakuba Menšíka, a deblového specialistu Adama Pavláska doplnil sedmnáctiletý debutant Mrva.

„Pokračujeme v dodávání elitních hráčů do nároďáku. Jedním z prvních byl před téměř třiceti lety Jiří Novák. Od té doby jedeme naplno. Dnes jsme, řečeno obchodním jazykem, jediným dodavatelem reprezentantů. Asi ten tenis neděláme úplně špatně,“ prohlásil v nedávném rozhovoru pro iDNES.cz boss prostějovského tenisu Miroslav Černošek.