Titul na rozloučenou a teď hurá mezi muže, velí Kumstát. Touží po Davis Cupu

S cennou trofejí v kapse se už chce čerstvě plnoletý tenista soustředit na mužské turnaje. „Možná ještě udělám nějakou výjimku, láká mě juniorka ve Wimbledonu. Jinak se ovšem soustředím na mužské turnaje. Dám do toho maximum. Letos budu jen připisovat body, žádné nemusím obhajovat. Toho je třeba pořádně využít,“ říká odhodlaně účastník posledního Turnaje mistrů hráčů do 18 let.

Výzev se Kumstát rozhodně nebojí. „Do konce roku bych se chtěl dostat někam kolem čtyřstého místa světového žebříčku. Na turnajích kategorie future a challenger sice body přibývají pomalu, když se ale bude dařit, můžu cíl splnit,“ věří.

Při plánování herního programu odchovanec prostějovského tenisu myslí na řadu detailů, v záloze má dokonce několik variant. Proto například bere svoji možnou účast v juniorské soutěži na Roland Garros jako záložní možnost. „Kdyby byla šance získat volnou kartu na prostějovském challengeru UniCredit Czech Open, Paříž klidně oželím,“ má jasno mladý tenista.

Tato možnost rozhodně není nereálná, ačkoliv v seniorském žebříčku se Kumstát pohybuje až ve druhé tisícovce. V minulých letech dostali volné karty do kvalifikace nebo do hlavní soutěže nadějní tenisté opakovaně.

V roce 2023 to byl například Jakub Menšík a tehdy 240. hráč světa se dostal až do čtvrtfinále. O čtyři roky dříve byl Jiří Lehečka dokonce v polovině šesté stovky žebříčku ATP, přesto díky volné kartě hrál osmifinále.

„Divoké karty v naprosté většině případů dáváme našim hráčům. Mají šanci využít domácí prostředí a získat body do žebříčku, tímto způsobem jim pomáháme na cestě nahoru. Rozhodně v tomto trendu budeme pokračovat,“ podporuje Kumstátovy myšlenky ředitelka UniCredit Czech Open Petra Černošková.

„Klukům, kteří se už dostali do světové padesátky, naše karty pomohly. Vůbec bych se nezlobila, kdyby se v Honzově případě minulost zopakovala,“ dodala Černošková.

Osmnáctiletý mladík má díky postavení v top ten juniorského žebříčku na konci minulého roku garantovaný start na deseti letošních challengerech. I tímto způsobem chce vedení světového tenisu usnadnit novým nadějím přechod od juniorů mezi muže.

Kumstát tuto šanci chce využít co nejlépe a sestavuje plán i podle svého herního stylu, kterému sedí rychlé povrchy. „V první polovině roku musím využít pět karet. Proto tam budou i antukové turnaje, i když bych raději hrál na betonu, kde se lépe uplatní můj servis a snaha o co nejrychlejší ukončení výměny. Ve druhé části roku bude větší výběr rychlejších povrchů. Ale i na antuce se dá něco uhrát,“ cítí téměř dvoumetrový hráč, jenž se bude rozehrávat v Egyptě na turnajích kategorie future.

Pak vyrazí za svými tenisovými sny. Vedle úspěšného vstupu mezi muže má i jeden reprezentační. „Jednou bych chtěl být součástí daviscupového týmu,“ prozrazuje.

Už dnes je v reprezentaci Maxim Mrva, jeho vrstevník a spoluhráč z Prostějova. Spolu už vyhráli juniorský Davis Cup v roce 2023. Třeba si to jednou zopakují mezi muži.

„Rivalita mezi námi je, ale jsme kámoši, je to v pohodě. Ani jsme spolu neprobírali, koho kapitán nominuje. Nyní vybral mě, příště může někoho jiného,“ podotkl Mrva.