V 80. letech minulého století kvůli výstavbě stanic metra Florenc a Vltavská hrozilo, že se slavný klub, který na Štvanici sídlil už od roku 1901, bude muset přestěhovat. A to Kodeš nechtěl dopustit.
Proto vytrvale obcházel úředníky a politiky, až svému milovanému sportu vybojoval renovaci tehdy už nevyhovujícího komplexu.
Když tento týden sleduje, jak se díky turnaji WTA Prague Open na památný centrkurt po 16 letech vrátil světový tenis, s hrdostí vzpomíná. „Jsem rád, že se stadion zase oživil a že má práce nepřišla vniveč.“
A kolik toho úsilí bylo... Trvalo několik let, během kterých vyjednával v Moskvě, musel o sobě číst, že vyhazuje rodící ženy z lůžek, přesvědčoval architekty, než se jeho sen konečně zhmotnil.
Tak, pane Kodeši, vyprávějte!
Nechal si nalít nějakou vodku, napil se, takhle na to kouknul a říká: Mně se to líbí, udělejte to. A odešel. No a díky tomu bylo hotovo.