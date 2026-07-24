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Za Štvanici! Soudruhy Kodeš obměkčil vodkou i chlebíčky, s Gottem byl v Moskvě

Stanislav Kučera
  12:00

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Jan Kodeš (vpravo) debatuje s Antonínem Himlem, předsedou Československého svazu tělesné výchovy. | foto: Výstava ČTS k Poháru federace 1986/Československý sport

S předstihem upozorní, že povídání zabere minimálně hodinu. Ale ani vám to tak nepřijde. Jana Kodeše posloucháte se zájmem, někdy i smíchem a hlavně s úctou. Věděli jste, že trojnásobný grandslamový šampion se velkou měrou zasloužil, že na ostrově Štvanice dnes stojí ikonický tenisový areál?

V 80. letech minulého století kvůli výstavbě stanic metra Florenc a Vltavská hrozilo, že se slavný klub, který na Štvanici sídlil už od roku 1901, bude muset přestěhovat. A to Kodeš nechtěl dopustit.

Proto vytrvale obcházel úředníky a politiky, až svému milovanému sportu vybojoval renovaci tehdy už nevyhovujícího komplexu.

Když tento týden sleduje, jak se díky turnaji WTA Prague Open na památný centrkurt po 16 letech vrátil světový tenis, s hrdostí vzpomíná. „Jsem rád, že se stadion zase oživil a že má práce nepřišla vniveč.“

A kolik toho úsilí bylo... Trvalo několik let, během kterých vyjednával v Moskvě, musel o sobě číst, že vyhazuje rodící ženy z lůžek, přesvědčoval architekty, než se jeho sen konečně zhmotnil.

Tak, pane Kodeši, vyprávějte!

Nechal si nalít nějakou vodku, napil se, takhle na to kouknul a říká: Mně se to líbí, udělejte to. A odešel. No a díky tomu bylo hotovo.

Jan Kodeš o jednání s Antonínem Kapkem

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