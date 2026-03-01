Frajer Kodeš. Zápolil se soudruhy, dřel jako otrok. S druhým srdcem slaví osmdesátku

Premium

Fotogalerie 38

Jan Kodeš v roce 2020 sleduje zápas na Štvanici. | foto: ČTK / Krumphanzl MichalProfimedia.cz

Karel Knap
Kdysi uvažoval o vystěhování do Francie. Zamiloval si půvab měst, která navštívil a v nichž předváděl svůj tenisový kumšt: Paříž, Vichy, Nice, Monte Carlo... „Ta země měla nádech důležitosti a elegance. Můj tenisový ráj,“ vyprávěl mi. „A ta šarmantní řeč! Dodnes lituju, že jsem se ji nenaučil.“

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

A snažil jste se, pane Kodeši?

„No, nesnažil. Byl jsem blbec!“ odvětil z bezelstným úsměvem.

Jindy o sobě Jan Kodeš mluvil jako o dědkovi, který hrál s dřevěnou raketou v minulém tisíciletí. A když jsem se ptal, zda se ho vážený Jaroslav Drobný ve Wimbledonu jako mládence ujal, vrtěl hlavou: „Kdepak! Já ho pořád otravoval. Ale s úctou. Vykal jsem mu. A on si toho vážil.“

Nemachruje. Trojnásobný grandslamový šampion klidně sám sebe shodí. Nemusíte ho pobízet k vyprávění. Naopak. Spíš jej někdy krotíte a omlouváte se, že už vážně potřebujete jít. Je frajerem v dobrém slova smyslu. Nebojí se podělit o jasný názor. Přitom ostatní neuráží, drží si svou úroveň. Přeje úspěch krajanům, radí a pomáhá.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

ZOH 2026: výsledky závodů na olympiádě v Miláně a Cortině den po dni

Zimní olympijské hry 2026 v italských městech Milán a Cortina d’Ampezzo.

Zimní olympijské hry 2026 jsou u konce. Největší sportovní svátek hostila italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Podívejte se na kompletní výsledky.

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: výsledky olympijského turnaje

Čeští hokejisté po zvládnutém osmifinále olympijského turnaje proti Dánsku.

Hokejového turnaje na olympijských hrách se poprvé od roku 2014 zúčastnili hráči ze zámořské NHL. Český tým po rozpačitých výkonech odehrál skvělé čtvrtfinále, ale Kanadě podlehl 3:4 v prodloužení....

Češi na ZOH 2026: medaile a výsledky v Miláně a Cortině

Slavnostní zahájení XXV. zimní olympiády v Itálii. (6. února 2026)

Zimní olympijské hry 2026 jsou za námi a české výpravě se na nich dařilo. Celkem vybojovala pět medailí. Zuzana Maděrová získala senzační zlato, Metoděj Jílek přidal zlato a stříbro, Eva Adamczyková...

Pavouk hokeje na ZOH 2026: Američané zdolali Kanadu a mají zlato, bronz pro Finsko

Martin Nečas (Česko) vstřelil branku. (15. února 2026)

Úchvatný olympijský turnaj hokejistů je za námi. Strhující finálovou bitvu vyhrál tým USA, který v prodloužení porazil Kanadu 2:1. Slováci v utkání o bronz nestačili na Finsko.

Kanada - USA 1:2P. Strhující bitva ve finále her, Američané berou zlato po 46 letech

Zlatí američtí hokejisté se svými medailemi ze zimních olympijských her v...

Mimořádný souboj na závěr. Olympijský turnaj hokejistů vyvrcholil očekávaným střetem zámořských gigantů. Zlaté medaile v Miláně ukořistili Američané, kteří se radují z celkového triumfu potřetí v...

Vladař vychytal Pastrňáka, Zacha asistoval u jediné trefy Bostonu

Aktualizujeme
Brankář Dan Vladař z Philadelphie

Bohatý sobotní program hokejové NHL otevřely předehrávané duely. Z českého pohledu byl nejatraktivnější souboj Philadelphie s Bostonem, ve kterém zazářil brankář Dan Vladař. Na výhře Flyers 3:1 se...

1. března 2026,  aktualizováno 

Frajer Kodeš. Zápolil se soudruhy, dřel jako otrok. S druhým srdcem slaví osmdesátku

Premium
Jan Kodeš v roce 2020 sleduje zápas na Štvanici.

Kdysi uvažoval o vystěhování do Francie. Zamiloval si půvab měst, která navštívil a v nichž předváděl svůj tenisový kumšt: Paříž, Vichy, Nice, Monte Carlo... „Ta země měla nádech důležitosti a...

1. března 2026

Vypadni ze závodu! Zuřivý Skot se vrhl na maratonkyni, kauza změnila dějiny sportu

Jock Semple (v civilním oblečení) vstupuje na trať Bostonského závodu a snaží...

Nezvládnete to. Přijdete o ženskost. Vypadne vám děloha. Dnes už to zní směšně, ale před devětapadesáti lety slýchaly dívky nejrůznější mýty. Jednou z nich byla i Kathrine Switzerová, jež coby...

1. března 2026

Juška přidal jedenáctý halový titul, Ostrava zažila i rozlučku se Svobodou

Nejlepší tyčkařky na halovém mistrovství republiky, – mistryně republiky Amálie...

Dálkař Radek Juška získal jedenáctý halový titul a vyrovnal rekordmana v počtu triumfů mezi muži Jaroslava Bábu. Na šampionátu v Ostravě zvítězil výkonem 804 centimetrů, což byl jeho první...

28. února 2026  19:12,  aktualizováno  23:58

Lvi Praha obhájili Český pohár, mezi ženami poprvé vládnou Šelmy Brno

Jakub Janouch slaví s pohárem vítězství Lvů Praha.

Českým pohárem volejbalistů se mohou stejně jako loni pyšnit Lvi Praha. Druhou trofej v klubové historii převzali v českobudějovické hale po výhře 3:1 nad Karlovarskem, které ve finále neuspělo ani...

28. února 2026  23:33

Yamalova paráda v La Lize: hattrick a výstavní kličkovaná zakončená do růžku

Útočník Lamine Yamal z Barcelony po jedné z mála zahozených šancí v utkání...

Lamine Yamal ve španělské fotbalové lize hattrickem přispěl k vítězství Barcelony nad Villarrealem 4:1. Katalánský klub má nyní v čele tabulky čtyřbodový náskok na druhý Real Madrid, jenž v pondělí...

28. února 2026  20:22,  aktualizováno  23:32

Van der Poel se vyhnul soupeřově hlavě a ujel na kostkách. Vacek na Omloopu píchl

Mathieu van der Poel slaví triumf na klasice Omloop Het Nieuwsblad.

Necelý měsíc po zisku rekordního osmého titulu mistra světa v cyklokrosu zahájil nizozemský cyklista Mathieu van der Poel vítězně i sezonu na silnici. Jednatřicetiletý univerzál vyhrál úvodní...

28. února 2026  17:33,  aktualizováno  23:01

Priske kritizoval rozhodčí: Soupeři nás faulují, ale nedostávají žluté karty

Sparťanský kouč Brian Priske během utkání s Baníkem

Na tiskové konferenci se mimo jiné hodně rozpovídal o rozhodčích. Ne v souvislosti s konkrétními výroky, nýbrž na téma udělování žlutých karet. „Mohl bych najít tři až čtyři situace, kde měl Baník...

28. února 2026  22:30

Krejčí se vyfauloval, při prohře Portlandu se střelecky trápil. Charlotte táhl Miller

Aktualizujeme
Vít Krejčí v NBA brání najíždějícího Cobyho Whitea.

Basketbalisté Portlandu v NBA jasně prohráli na hřišti Charlotte 93:109. Český reprezentant Vít Krejčí u toho byl 26 minut, ale střelecky se mu nedařilo a zapsal jen čtyři body, doskok, dvě asistence...

28. února 2026  22:21

Zavadil? Byť už nehraje, standardky jdou za ním, chválil Svědík po výhře Zbrojovky

Kouč brněnské Zbrojovky Martin Svědík byl na konci zápasu s výhrou spokojený, s...

Lídr druholigové fotbalové tabulky Zbrojovka otevřel jaro úspěšně. Byť výhra 1:0 nad Příbramí trenéra Martina Svědíka viditelně neuspokojila, pozitivum však našel. Brňané rozhodli zápas ze...

28. února 2026  22:08

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Slavia vyhrála základní část první ligy, Sokolov v posledním klání přišel o postup

PRŮLOMOVÁ SEZONA? Hokejisté Slavie oslavují v Edenu vítězství, stadion se jim...

Slavia Praha navzdory porážce v Táboře 2:3 vyhrála základní část první hokejové ligy. Kolín totiž v závěrečném 52. kole prohrál ve Vsetíně 1:3 a zůstal s jednobodovou ztrátou druhý. Poslední hrací...

28. února 2026  21:16

Výkon Liberce ovlivnil i ramadán. Trenér Kováč se zlobil: Nejhorší zápas sezony!

Liberecký kouč Radoslav Kováč během utkání s Hradcem gestikuluje na vlastní...

Po domácí prohře s Hradcem (0:1) trenér libereckých fotbalistů Radoslav Kováč nehledal žádné výmluvy. „Je zcela oprávněné říct, že to byl asi náš nejhorší zápas sezony. Chyběla nám kvalita i energie,...

28. února 2026  21:11

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.