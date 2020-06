Mé pařížské galeje. Kodešovi pomohly k triumfu sůl a rada od krajana

Jan Kodeš dře ve vítězném finále Roland Garros v roce 1970.

Co se to sakra děje? Au! Děsná bolest. Já to snad vzdám. Vždyť skoro nemůžu chodit. Pech jako blázen! Čtyřiadvacetiletý Čechoslovák se v červnu 1970 na pařížské antuce protloukl na dohled báječnému úspěchu.