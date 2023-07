Trenér Vondroušové: Před Wimbledonem mě porazila, neshody jsme vyřešili

Hernych zatím nemá na svém těle tetování, které si měl na základě sázky pořídit poté, co jeho svěřenkyně ovládla Wimbledon. Má jít o jahodu, ale zatím nestihl zajít do salónu. „Navíc ještě musím promyslet, kam to vlastně umístíme. Zřejmě to bude buď ruka, nebo noha.“

Hernycha dal s Vondroušovou před časem dohromady bývalý profesionální hráč a daviscupový reprezentant Jiří Hřebec, který s oběma spolupracoval na pozici kouče. Před dvěma lety ale vzájemná spolupráce skončila.

Neshody jsou pryč

„Měli jsme tehdy neshody a spolupráce nefungovala úplně dobře. Hlavním důvodem bylo to, že jsme čekali s manželkou čtvrté dítě a já jsem s Markétou nemohl cestovat po turnajích tak, jak by to Markéta potřebovala. A bylo to správné rozhodnutí, protože ona potřebovala klid na tenis a ne aby řešila tyhle organizační věci,“ vzpomíná Hernych.

„Ale byli jsme pořád v kontaktu, vídáme se na Štvanici. Jsme oba hráči I. ČLTK Praha, takže jsme o sobě věděli. Ale překvapilo mě, že mě Markéta letos v dubnu znovu oslovila a od začátku května jsme se dohodli na nové spolupráci, zatím do konce roku, kdy se jí budu naplno věnovat,“ pokračuje trenér.

Hlavním koučem Vondroušové ale i nadále zůstává Hřebec, který v minulosti trénoval i Hernycha. „Jirka je vždycky hlavní trenér a vzájemně se doplňujeme. Jirka mi nabídl, že když budu chtít být s rodinou, odehraje s Markétou tréninky. A to je pro mě i pro Markétu skvělé. Je totiž někdy na hlavu, když trénujete pořád jen s jedním člověkem. Spolupráce s Jirkou vždycky uvolní atmosféru, tréninky s ním jsou skvělé, jsou intenzivní a je během nich i legrace. Prostě se na ně těšíte.“

Pohled do lóže Markéty Vondroušové po finále Wimbledonu. Fandili jí třeba bývalý šampion turnaje Jan Kodeš (vzadu) či její trenér Jan Hernych (vpravo).

Jak jsem jí poradil hrát na trávě

Hernych byl v minulosti úspěšným profesionálním tenistou. Pronikl do první stovky žebříčku a odehrál i jedno finále na turnaji ATP. Shodou okolností na trávě v Hertogenboschi, kde v souboji o titul podlehl 0:6, 7:5 a 5:7 Chorvatu Ančičovi. Právě vzhledem k tomu, že on sám na trávě hrát uměl, dokázal své svěřenkyni poradit účinnou taktiku.

„Měl jsem jasnou představu. Na trávě jde hlavně o zkušenost, dokázat se na ní správně pohybovat. Markéta si na trávě nakonec začala věřit a pak už se to všechno nějak sešlo,“ vzpomíná kouč.

„Začala si věřit už v Berlíně, kde vyhrála dvě kola a měla dobře rozehraný zápas proti Marii Sakkariové. Hrála pak bez nervů, nic od sebe neočekávala, byla dobře naladěná, věděla, že může jen překvapit,“ míní Hernych.

„Líbilo se mi, že do zápasů chodila nesmírně odvážně. Zjistila, že může soupeřky porážet agresivní hrou. To je klíč k úspěchu na trávě. Nečekat na chyby soupeřky, body si musíte uhrát sami. Všechno se to naučila a zvládla to hlavně psychicky,“ doplňuje kouč.

Voleje, čopy a kraťasy

A v čem podle něj spočívá síla Vondroušové? „V pestrosti hry, dokáže udržet míč, dokáže bránit, zatlačit, zahrát kraťas, volej na síti, umí zahrát čop. Pro mě je skvělé to, že jsem ještě ve věku, kdy si s ní můžu dát zápas. A skutečně, když proti ní hrajete, vůbec nevíte, co přijde. A to mi jako trenérovi pomáhá. Vidím, jak je nebezpečná, jak jsou její údery pro soupeřky nepříjemné.“

On sám si s ní občas při tréninku zahraje i cvičné sety. „Před Wimbledonem jsme si jich pár zahráli a musím říct, že jsem s ní většinou prohrál.“

Podle něj se Vondroušová může stále zlepšovat. Už teď má velmi dobrý servis a příjem podání, které jsou pro tenisty klíčovými údery. „Ale i v tom se může zlepšovat. Na tom budeme pracovat. Klíčové je, aby byla zdravá a nepotkalo ji žádné další zranění.“

„U Markéty vždycky skončily velké komplikace operací. Má dvakrát operovanou ruku a řešili jsme i řadu dalších menších problémů. Na Wimbledonu měla potíže se zády a pak s kotníkem. Až do konce turnaje ho měla nateklý. Ale ona opravdu jede přes bolest, limity a dokáže i s těmito menšími problémy hrát,“ oceňuje její odhodlání Hernych.

Markéta Vondroušová pózuje v domovském klubu s wimbledonskou trofejí.

O její zdraví se podle něj stará Martin Janoušek. „Je to skvělý fyzioterapeut. Má ordinaci přímo na Štvanici a Markéta to k němu má jen kousek. Jsem moc rád, že tohle spojení funguje a byl bych moc rád, kdyby s námi v budoucnu Martin jezdil na turnaje více.“

Jak pozná dobrý kouč talentovaného tenistu? Vede kouč k tenisu své čtyři děti? A jaké další cíle má Vondroušová v letošní sezoně? I na to odpovídal trenér Hernych v Rozstřelu.