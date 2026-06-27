Právník Vondroušové: Trest je nepřiměřený a likvidační. Žádnou chybu neudělala

Wimbledonská šampionka z roku 2023 tento týden dostala za nepodstoupení antidopingové kontroly čtyřletý zákaz činnosti, který v podstatě znamená konec kariéry.
Při snaze se obhájit se Vondroušová obrátila i na renomovaného právníka Howarda Jacobse, který s dopingovým škraloupem pomáhal mimo jiné Marii Šarapovové. Ze slyšení před nezávislým tribunálem odcházela s dobrým pocitem, protože německá komisařka, jež ji loni v prosinci v jejím bytě v Praze ke kontrole vyzvala, prý přiznala četná pochybení.
V pondělí se ale 26letá tenistka dozvěděla nemilosrdný verdikt.
„Kombinuje se ve mně určitá forma zklamání z rozhodnutí a zároveň jsem naštvaný, že tribunál očividně dostatečně nezohlednil naše konkrétní argumenty a pochybení dopingové komisařky,“ popisuje Exner. „Proto mám odhodlání bojovat dál, i když samozřejmě bude záležet na Markétě, jestli bude chtít.“
Když mám dlouhodobě zautomatizované, že potřebuju jít večer se psem, tak to dělám, i když mi není dobře.