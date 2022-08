Juniorka jako výzva i čest. Tenista Nicod plní v Pardubicích roli favorita

„Určitě to není úplně jednoduché. Nedokážu to popsat úplně přesně, ale když přijdu na kurt, je to trošku jiné než v ostatních zápasech,“ řekl Nicod ke kláním na Juniorce v rozhovoru pro YouTube kanál turnaje.

„Ale je to pro mě výzva, kterou jsem přijal a udělám maximum pro to, abych to zvládl,“ pokračoval.

Že by na Juniorce chyběl, to pro něj neexistovalo.

„Pro mě je povinnost tu hrát už jenom kvůli jménu, které turnaj má, ať si kdo říká, co říká. I čest. Jsem tu proto, abych uhrál co nejlepší výsledek,“ prohlásil Nicod, jejž trenérsky vede Jan Kodeš mladší.

S prvními dvěma překážkami v pavouku se coby nasazená jednička chlapecké dvouhry popasoval úspěšně; v úvodním kole zdolal už v neděli 6:4 a 6:0 Filipa Horáka z I.ČLTK Praha a v osmifinále v úterý ve třech setech 6:4, 2:6 a 6:3 oddílového kolegu Jakuba Vrbu, jenž na dvorcích LTC u zámku startoval na divokou kartu.

Do tuhého však teprve půjde. Ve středečním čtvrtfinále narazí na prostějovského Štěpána Mrůzka, turnajovou šestku, který si v předchozím kole poradil 6:0, 6:3 s Petrem Brunclíkem ze Sparty.

V soutěži nadále zůstávají Hynek Bartoň (TK Agrofert Prostějov), zřejmě hlavní Nicodův konkurent v boji o titul, i předloňský finalista Juniorky a další sparťan Matthew William Donald. Po jeho boku Nicod navíc bude chtít vyhrát i čtyřhru, kde jsou prvním nasazeným párem.

Talentovaný tenista, kterého k tenisu přivedl jeho děda, má double na Juniorce jako jeden z dílčích kroků kariéry. Jeho ambice rozhodně nesměřují jen na ni. Mimo jiné se zkraje roku dokázal probít přes dva soky na juniorském Australian Open, čímž naznačil svůj potenciál a také si patřičně zvedl sebevědomí.

„Snažím se splnit si sen, tenisu se věnuju odmalička a členové rodiny mě v tom podporují. Dělám to i kvůli nim, hodně do mě vložili. Makám na sobě každý den, co to jde. Důležité je nevzdávat se a zlepšovat se,“ poznamenal Nicod.

„Ideální by bylo se dostat časem do top 30, ale chce to jít postupně. Hlavně si tenis užívat — protože když si ho neužíváte, všecko jde z kopce. Musí to být zábava,“ vyznal se favorit turnaje.