Kariérní maximum české jedničky. Menšík v žebříčku poskočil na třináctou příčku

Menšík ve čtvrtfinále v Dauhá vyřadil světovou dvojku Jannika Sinnera z Itálie, v semifinále ale nestačil na Francouze Arthura Filse.
Jeho dosavadním maximem v pořadí ATP byla 16. příčka, kterou držel od začátku února.
Menšík na výhru nad Sinnerem nenavázal a končí v semifinále. Kopřiva postoupil
V semifinále se představil také Kopřiva. Na první finálovou účast v kariéře na turnaji v Riu de Janeiro nedosáhl po porážce s pozdějším šampionem Tomásem Martínem Etcheverrym z Argentiny.
V žebříčku si osmadvacetiletý hráč díky druhé semifinálové účasti výrazně polepšil. Kopřivovým dosavadním maximem v pořadí ATP byla 78. příčka z loňského června.
V první stovce jsou z českých mužů ještě Jiří Lehečka s Tomášem Macháčem. Lehečkovi patří 24. místo, Macháč je na 32. pozici.
Českou ženskou jedničkou je třináctá Karolína Muchová, hned za ní figuruje Linda Nosková. Ve stovce jsou i Marie Bouzková (34.), Sára Bejlek (37.), Kateřina Siniaková (43.), Markéta Vondroušová (45.), Tereza Valentová (46.) a Barbora Krejčíková (50.).
|Jméno
|N
|B
|Z
|1.
|Alcaraz
|Šp.
|13 550
|-
|2.
|Sinner
|It.
|10 400
|-
|3.
|Djokovič
|Srb.
|5 280
|-
|4.
|Zverev
|Něm.
|4 555
|-
|5.
|Musetti
|It.
|4 405
|-
|6.
|De Minaur
|Austr.
|4 235
|-
|7.
|Fritz
|USA
|4 220
|+1
|8.
|Auger-Aliassime
|Kan.
|4 080
|-1
|9.
|Shelton
|USA
|4 050
|-
|10.
|Bublik
|Kaz.
|3 405
|-
|13.
|Menšík
|2 595
|+3
|24.
|Lehečka
|1 760
|-2
|32.
|Macháč
|1 510
|-1
|65.
|Kopřiva
|848
|+22
|Jméno
|N
|B
|Z
|1.
|Skupski
|ČR
|8 280
|-
|2.
|Zeballos
|Arg.
|8 135
|-
|3.
|Granollers
|Šp.
|8 045
|+1
|4.
|Glasspool
|Brit.
|7 860
|-1
|5.
|Cash
|Brit.
|7 770
|-
|6.
|Arévalo
|Salv.
|-
|8.
|Patten
|Brit.
|+1
|10.
|Salisbury
|ČR
|6 280
|-2
|45.
|Nouza
|ČR
|1 925
|-1
|47.
|Rikl
|ČR
|1 905
|-
|54.
|Pavlásek
|ČR
|1 845
|-2
|69.
|Vocel
|ČR
|1 323
|+2
|Jméno
|N
|B
|Z
|1.
|Sabalenková
|Běl.
|10 675
|-
|2.
|Šwiateková
|Pol.
|7 588
|-
|3.
|Rybakinová
|Kaz.
|7 253
|-
|4.
|Gauffová
|USA
|6 803
|-
|5.
|Pegulaová
|USA
|6 768
|-
|6.
|Anisimovová
|USA
|6 070
|-
|7.
|Paoliniová
|It.
|4 047
|+1
|8.
|M. Andrejevová
|Rus.
|4 001
|-1
|9.
|Svitolinová
|Ukr.
|3 845
|-
|10.
|Mboková
|Kan.
|3 214
|-
|13.
|Muchová
|ČR
|2 668
|-2
|14.
|Nosková
|ČR
|2 421
|-
|34.
|Bouzková
|ČR
|1 347
|+4
|43.
|Siniaková
|ČR
|1 269
|-1
|45.
|Vondroušová
|ČR
|1 263
|-8
|46.
|Valentová
|ČR
|1 256
|-3
|50.
|Krejčíková
|ČR
|1 156
|+3
|Jméno
|N
|B
|Z
|1.
|Mertensová
|Belg.
|8 483
|-
|2.
|Dabrowská
|Kan.
|6 938
|+8
|3.
|Siniaková
|ČR
|6 730
|-1
|4.
|Paoliniová a Erraniová
|It.
|-
|6.
|Danilinová
|Kaz.
|6 570
|+1
|7.
|V. Kuděrmětovová
|Rus.
|6 496
|-1
|8.
|Kruničová
|Srb.
|6 310
|+3
|9.
|Townsendová
|USA
|5 925
|-6
|10.
|Steafbiová
|Braz.
|5 860
|+4
|60.
|Krejčíková
|ČR
|1 464
|-4
|62.
|Sisková
|ČR
|1 444
|+1
|68.
|Škoch
|ČR
|1 363
|-
|69.
|Malečková
|ČR
|1 280
|+1
|72.
|Detiuc
|ČR
|1 194
|+1
|80.
|Nosková
|ČR
|1 073
|-9
|85.
|Bouzková
|ČR
|986
|+4