Kariérní maximum české jedničky. Menšík v žebříčku poskočil na třináctou příčku

  9:13
Jakub Menšík se po semifinálové účasti na turnaji v Dauhá posunul ve světovém žebříčku na životní 13. místo. Maximum si vylepšil také Vít Kopřiva, který poskočil o 22 pozic na 65. příčku. Tenisovými jedničkami jsou stále Španěl Carlos Alcaraz a Běloruska Aryna Sabalenková.
Jakub Menšík během semifinálového zápasu v Dauhá. | foto: Reuters

Menšík ve čtvrtfinále v Dauhá vyřadil světovou dvojku Jannika Sinnera z Itálie, v semifinále ale nestačil na Francouze Arthura Filse.

Jeho dosavadním maximem v pořadí ATP byla 16. příčka, kterou držel od začátku února.

Menšík na výhru nad Sinnerem nenavázal a končí v semifinále. Kopřiva postoupil

V semifinále se představil také Kopřiva. Na první finálovou účast v kariéře na turnaji v Riu de Janeiro nedosáhl po porážce s pozdějším šampionem Tomásem Martínem Etcheverrym z Argentiny.

V žebříčku si osmadvacetiletý hráč díky druhé semifinálové účasti výrazně polepšil. Kopřivovým dosavadním maximem v pořadí ATP byla 78. příčka z loňského června.

V první stovce jsou z českých mužů ještě Jiří Lehečka s Tomášem Macháčem. Lehečkovi patří 24. místo, Macháč je na 32. pozici.

Českou ženskou jedničkou je třináctá Karolína Muchová, hned za ní figuruje Linda Nosková. Ve stovce jsou i Marie Bouzková (34.), Sára Bejlek (37.), Kateřina Siniaková (43.), Markéta Vondroušová (45.), Tereza Valentová (46.) a Barbora Krejčíková (50.).

JménoNBZ
1.Alcaraz Šp.13 550-
2.Sinner It.10 400-
3.Djokovič Srb.5 280-
4.Zverev Něm.4 555-
5.Musetti It.4 405-
6.De Minaur Austr.4 235-
7.Fritz USA4 220+1
8.Auger-Aliassime Kan.4 080-1
9.Shelton USA4 050-
10.Bublik Kaz.3 405-
13.Menšík2 595+3
24.Lehečka1 760-2
32.Macháč1 510-1
65.Kopřiva848+22
JménoNBZ
1.SkupskiČR8 280-
2.Zeballos Arg.8 135-
3.Granollers Šp.8 045+1
4.Glasspool Brit.7 860-1
5.Cash Brit.7 770-
6.Arévalo Salv.-
8.Patten Brit.+1
10.SalisburyČR6 280-2
45.NouzaČR1 925-1
47.RiklČR1 905-
54.PavlásekČR1 845-2
69.Vocel ČR1 323+2
JménoNBZ
1.Sabalenková Běl.10 675-
2.Šwiateková Pol.7 588-
3.Rybakinová Kaz.7 253-
4.GauffováUSA6 803-
5.PegulaováUSA6 768-
6.Anisimovová USA6 070-
7.Paoliniová It.4 047+1
8.M. Andrejevová Rus.4 001-1
9.Svitolinová Ukr.3 845-
10.Mboková Kan.3 214-
13.MuchováČR2 668-2
14.NoskováČR2 421-
34.BouzkováČR1 347+4
43.SiniakováČR1 269-1
45.VondroušováČR1 263-8
46.ValentováČR1 256-3
50.Krejčíková ČR1 156+3
JménoNBZ
1.Mertensová Belg.8 483-
2.Dabrowská Kan.6 938+8
3.SiniakováČR6 730-1
4.Paoliniová a Erraniová It.-
6.Danilinová Kaz.6 570+1
7.V. Kuděrmětovová Rus.6 496-1
8.Kruničová Srb.6 310+3
9.Townsendová USA5 925-6
10.Steafbiová Braz.5 860+4
60.KrejčíkováČR1 464-4
62.SiskováČR1 444+1
68.ŠkochČR1 363-
69.MalečkováČR1 280+1
72.DetiucČR1 194+1
80.NoskováČR1 073-9
85.Bouzková ČR986+4
Kariérní maximum české jedničky. Menšík v žebříčku poskočil na třináctou příčku

