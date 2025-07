Proti 24. hráči světa udělal 38 nevynucených minel a sedm dvojchyb, nepomohlo mu ani jedenáct es a celkově 24 vítězných úderů. Vypracoval si jediný brejkbol, zatímco sám čelil 17 šancím soupeře.

Coby 15. nasazený se tak s Wimbledonem rozloučil po chabém výkonu a jednoznačné porážce.

Jakube, co se stalo?

Zápas nedopadl podle mých představ. Nejen výsledkově, ale i výkonnostně a celkovým průběhem. Klobouk dolů před Flaviem, protože byl lepším hráčem. Předvedl chvályhodný výkon, na který se mi těžko reagovalo, protože jsem se necítil ve své kůži. Od začátku do konce to nebyl můj den.

Máte vysvětlení, proč tomu tak bylo?

Někdy máte lepší den, jindy horší. Dnes to zrovna nedopadlo, bylo to jako jin a jang. Jemu do kurtu spadlo všechno, kdežto mně ne.

Neovlivnila vás změna počasí? Na rozdíl od předcházejících horkých dnů bylo chladněji, duel navíc za stavu 2:6 a 0:1 na dvě hodiny zastavil déšť.

Pro mě bylo přerušení lepší, protože do té doby jsem se neměl čeho chytit. Mohl jsem přijít na jiné myšlenky a trošku lépe se připravit. Po pauze se karty rozdaly znovu, ale stejně byly pořád špatně. Ve druhém setu byly nějaké náznaky, že bych se mohl dostat zpátky, měl jsem brejkbol na 5:5 i různé vyrovnané gamy na returnu. Ale nedostal jsem žádnou příležitost.

Během utkání také foukalo, podepsalo se to na vašem servisu?

To asi ne, nechci se vymlouvat na nějaké okolní vlivy. Každý den je jiný, jednou je slunečno, jednou fouká a jednou je zataženo. Pro každého je to stejné. Nezměnil bych nic, jen to nebyl můj den.

Jak postup do třetího kola Wimbledonu hodnotíte?

Průměrně. Mohlo to být horší, mohlo to být i lepší. Ale na to, co mám na trávě oproti ostatním odehráno, a že jsem se během travnaté sezony ani v jednom zápase necítil opravdu dobře… Na Roland Garros jsem hrál o dost lépe než tady a prohrál jsem ve druhém kole. Takový je zkrátka tenis.

Mohl vám ublížit i předchozí náročný program?

Je to možné. Určitě to bude tím, že jsem na tomto povrchu nestrávil tolik času, ale i tak jsem se oproti loňsku mega zlepšil. Pokud to takhle bude i příští rok, tak nemám obavy. A ano, jsme lehce za polovinou sezony a turnajů už bylo dost. Teď si určitě dám týden dovolené, protože potřebuju být fit na betonovou část sezony, která je má oblíbenější. A ještě uvidím, jestli začnu ve Washingtonu, nebo až v Torontu.

Dovolenou strávíte doma?

Určitě ne. Ale asi nechci říkat, kde to bude.

Prý vás lákají na exhibiční Laver Cup. Je to pravda?

Je to v jednání.