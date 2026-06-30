Menšík po další bitvě: Terč na zádech? Ani jsem nestačil vstřebat, co se v Paříži stalo

Stanislav Kučera
  21:28
Jakub Menšík slaví postup do druhého kola Wimbledonu.

Jakub Menšík slaví postup do druhého kola Wimbledonu. | foto: AP

Jakub Menšík se raduje v prvním kole Wimbledonu.
Jakub Menšík v prvním kole Wimbledonu.
Jakub Menšík hraje bekhend v prvním kole Wimbledonu.
Jakub Menšík se raduje z výhry v prvním kole Wimbledonu.
6 fotografií
Od našeho zpravodaje ve Velké Británii - Časomíra délky zápasu zrovna ukazovala 3:33, když Jakub Menšík vypálil tak prudký a přesný servis, že mu stačilo jen zkontrolovat, že míč z rakety soupeře dopadne daleko do autu. Uf, mohl si oddechnout. V prvním kole tenisového Wimbledonu zdolal domácího outsidera Tobyho Samuela až po pětisetovém boji.

„Mám samozřejmě obrovskou radost. Byl to velmi náročný zápas, Toby předvedl neuvěřitelný tenis. Z pátého setu si odnesu spoustu zkušeností,“ popisoval na tiskové konferenci po vítězství 5:7, 6:3, 6:3, 3:6, 7:6 (10:7).

Semifinalista nedávného Roland Garros a osmnáctý hráč světa se nadřel víc, než se čekalo. V rozhodujícím dějství prohrával 1:3, pak zabojoval, ale za stavu 5:3 zápas nedopodával.

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Proto se musel strachovat do poslední chvíle. Samuela, 123. tenistu žebříčku, zlomil až v super tiebreaku. V jeho závěru mu soupeř dvojchybou nabídl vedení 9:6 a tři mečboly, druhou šanci Menšík nekompromisním podáním proměnil.

„Jsem spokojený s tím, jak jsem situaci zvládl,“ hodnotil.

Co bylo klíčem k obratu ze stavu 1:3 v pátém setu?
Soupeř začal výborně. Pak jsem se ale dokázal vrátit. Věděl jsem, že moje příležitost přijde, a byl jsem rád, že jsem ji využil. V super tiebreaku jsem se soustředil jen na to, co se bude dít, nepřemýšlel jsem nad ničím jiným. Právě tohle je v rozhodujících situacích nejdůležitější.

Jakub Menšík se raduje z výhry v prvním kole Wimbledonu.

Neříkal jste si, proč zase musíte hrát náročné pětisetové utkání? Na nedávném Roland Garros jste vydřel dva takové zápasy.
Samozřejmě bych raději vyhrával ve třech setech. Ale posledních pár pětiseťáků jsem zvládl, takže pokud jsem nějaké vzpomínky měl, byly jen pozitivní.

Jak jste se cítil na trávě? Po grandslamu v Paříži jste na ní stihl jediný přípravný podnik v Queen’s Clubu, kde jste prohrál hned v prvním kole.
Moc času na přípravu jsem neměl. Před Wimbledonem jsem odehrál ještě dvě exhibiční utkání, abych se dostal zpátky do zápasového tempa. A jsem rád, že jsem to dneska zvládl jak fyzicky, tak psychicky. Pět setů bylo náročných, ale věřím, že mě to dobře připraví do dalších kol.

Jakub Menšík slaví postup do druhého kola Wimbledonu.
Jakub Menšík se raduje v prvním kole Wimbledonu.
Jakub Menšík v prvním kole Wimbledonu.
Jakub Menšík hraje bekhend v prvním kole Wimbledonu.
6 fotografií

Cítíte, že po úspěchu na Roland Garros máte na sobě větší terč, že se na vás soupeři chtějí vytáhnout?
Nevnímám to, protože jsem si ani nestačil uvědomit, co se vlastně stalo. V Paříži se mi povedl opravdu skvělý výsledek, nicméně hned potom jsem se soustředil na trávu. Očekávání médií, fanoušků a okolí tu budou vždycky, ale já teď mám úplně stejné pocity, jako kdybych mluvil po prvním kole Roland Garros.

Vaším příštím soupeřem bude bulharský veterán Grigor Dimitrov, jehož jednoručný bekhend je na trávě hodně nepříjemný. Co na něj vymyslíte?
S Grigorem už jsem několik zápasů odehrál, jsem rád, že dostanu další příležitost. Budu dobře připravený a budu se těšit. Myslím si, že tráva je jeden z jeho nejsilnějších povrchů. Bude to další těžký soupeř, k zápasu přistoupím s pokorou.

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