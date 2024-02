Oslava životní výhry? Maturitní otázky. Teď Menšík vyzve Murrayho

Ostatně ve středu bude mít talentovaný Čech další velkou příležitost, aby se na mužské scéně prosadil. V Dauhá ve druhém kole vyzve zkušeného Brita Andyho Murrayho, kterého ho už v aktuální sezoně zdolal Tomáš Macháč.

„Je naprosto šílené, že jsem dostal příležitost zahrát si zdejší turnaj kategorie 250. Jsem šťastný, že jsem se dostal do druhého kola,“ řekl Menšík pro web ATP Tour.

Účast na katarském turnaji si vysloužil v rámci programu na podporu mladých hráčů do dvaceti let, kteří mohou jednou za sezonu obdržet divokou kartu do hlavní soutěže jednoho z podniků kategorie ATP. „Vím, jak jsou tyhle akce náročné, ale rozjel jsem se celkem slušně. Teď mám jistotu, že můžu porážet i velké hráče,“ cení si Menšík.

Jeho pondělní soupeř Davidovich Fokina figuruje na 24. příčce světového žebříčku, mladý Čech je aktuálně 116. Proti Španělovi si v prvním setu dvakrát dokázal vybojovat ztracené podání a využít vedení v tiebreaku, druhou sadu uhrál za 39 minut poměrem 6:4.

Jelikož předtím vyhrával jen na challengerech a grandslamech, které spadají pod asociaci ITF, zapsal si v Kataru nejen hodnotný skalp, ale také premiérové vítězství na okruhu ATP.

Poprvé navíc přemohl soka z nejlepší třicítky žebříčku.

A stal se nejmladším hráčem od roku 2005, který v Dauhá vyhrál zápas. Tehdy rovněž v 18 letech uspěl dnes už tenisový veterán Gael Monfils z Francie.

Menšík zkrátka stále dokazuje, že může stoupat hodně vysoko. A takový počin by se měl náležitě oslavit.

„Ale já se půjdu učit na maturitu, která mě za pár měsíců čeká,“ líčil po pondělním vítězství tenisový student, jenž se připravuje na zkoušky z češtiny, angličtiny, teorie sportu, managementu a zeměpisu. „Teď všude vozím knížky, ale pak už se snad budu na sto procent věnovat tenisu.“

Což je pro jeho soupeře špatná zpráva.

Vždyť i oficiální web ATP Tour na začátku roku varoval: „Jakub Menšík je jméno, které byste si pro tuto sezonu měli zapamatovat.“

A osmnáctiletý zázrak dělá vše proto, aby tyto prognózy naplnil. Na prvním challengeru roku v Canbeře pronikl hned do finále, pak zdárně prošel kvalifikací Australian Open a v prvním kole vyřadil bývalou světovou desítku Denise Shapovalova.

Jakub Menšík se raduje ze získané výměny ve druhém kole Australian Open.

„Se svým výkonem jsem byl více než spokojený,“ vzpomínal v Kataru na australskou šňůru. Na úvodním grandslamu sezony se dostal do druhého kola, ve kterém uhrál dva sety proti obávanému Polákovi Hubertu Hurkaczovi.

„Hráli jsme spolu necelé tři a půl hodiny, byl to fantastický zážitek!“ potvrdil. Proti hráči z první desítky bojoval Menšík už loni v září, kdy se při své první účasti na grandslamu senzačně dostal z kvalifikace až do třetího kola US Open, ve kterém padl s Taylorem Fritzem.

„Uhrál jsem jen tři gamy, doslova mě vypakoval z kurtu. A o čtyři měsíce později mě hráč stejné úrovně porazil až v pěti setech,“ těšilo ho. „Cítím na sobě obrovské zlepšení, což mi dává sebevědomí do budoucna.“

I proto už je Menšík stabilním členem daviscupového výběru.

„Jsem rád, že se Kuba každým půlrokem zlepšuje. Myslím, že to bude opravdu náš velký talent,“ chválil ho kapitán Jaroslav Navrátil, jenž dal Menšíkovi příležitost v nedávné kvalifikaci týmové soutěže proti Izraeli. V národním dresu zatím český mladík neztratil žádný zápas.

„On sám chce, maká, navíc je to poměrně sebevědomý kluk. Má přehled, věří své práci a svému trenérovi,“ všímá si Navrátil. „Je hodně podobný Tomáši Berdychovi. Vyznává rázný tenis, umí velmi dobře podávat a když mu soupeř nahraje míč, je schopný ho zabít.“

Podporu si Menšík vyslechl i od svého kolegy z prostějovského týmu Jiřího Lehečky. „Letos se mu bude dařit, má skvělé zbraně,“ věří 32. hráč světa, jenž na začátku ledna poprvé opanoval podnik ATP.

Čeští tenisté (zleva) Jakub Menšík, Adam Pavlásek, kapitán Jaroslav Navrátil, Vít Kopřiva a Jiří Lehečka pózují před kvalifikací Davis Cupu s Izraelem, kterou odehrají ve Vendryni u Třince.

„Snažím se mu trochu pomáhat. Ptá se mě třeba na turnaje, jak to na nich funguje, nebo na soupeře, se kterými má hrát,“ líčí Lehečka. „Je skvělé, že je Jirka taky v Prostějově a můžeme si občas zatrénovat,“ líbí se Menšíkovi.

„Ještě společně s Tomášem Macháčem jsme hodně silní, do budoucna se můžeme hodně zlepšovat. A věřím, že máme všichni na to být v top dvacítce,“ neklade si malé cíle.

Teď Menšíka dělí pouze jedno vítězství od vysněného posunu do první stovky. A vzhledem ke svému odhodlání a talentu se u této mety nemíní zastavit.