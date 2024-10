Menšíkova divočina. Hrál ve Vídni, o 19 hodin později nastoupil v Paříži. A uspěl

Páteční čtvrtfinále na rakouském podniku ATP 500 s Australanem Alexem de Minaurem dokončil zhruba ve 23:52. Přestože proti světové desítce získal první set, další dva ztratil a z turnaje vypadl.

Příliš prostoru na zotavení a vstřebání cenného výsledku ale neměl.

Hned v sobotu kolem poledne se z Vídně přesunul do Paříže, kde v 18:30, tedy necelých 19 hodin po konci svého předchozího utkání, nastoupil v prvním kole kvalifikace tamního podniku Masters proti Dušanu Lajovičovi. I se Srbem bojoval tři sety – slavil těsný triumf 7:6, 1:6 a 6:4.

V neděli ho čeká další šichta, o postup do hlavní soutěže akce v proslulé hale Bercy zabojuje s domácím Corentinem Moutetem.

Zkrátka divočina.

Mladý tenista paradoxně doplácí na to, že výkony přesahuje své žebříčkové umístění. Už ve Vídni musel do kvalifikace, tudíž podle předpokladů neměl domašírovat až mezi nejlepší osmičku.

Jenže v prvním kole si vyšlápl na 25. hráče pořadí Alexeie Popyrina z Austrálie, následně zdolal ještě Srba Miomira Kecmanoviče. Až poté podlehl De Minaurovi.

Jakub Menšík na turnaji ve Vídni

„Další povedený týden,“ napsal pro iDNES.cz Menšíkův trenér Tomáš Josefus.

Bohužel pro devatenáctiletého Čecha se přihlášky na pařížské Masters uzavíraly ještě předtím, než najel na aktuální lauf. A tak musel opět do kvalifikace, která zpravidla probíhá o víkendu, kdy teprve vrcholí předcházející podniky.

Pokud by De Minaura porazil, start ve Francii by nejspíš nestihl vůbec. Určitě by zmeškal kvalifikaci, ale mohl by zažádat o takzvanou speciální výjimku, kterou ATP vyhrazuje právě pro hráče, kteří vinou dalekého tažení na jednom turnaji nestíhají navazující akci.

Každopádně Menšík doufá, že v Paříži uspěje. Pochopitelně ho zmáhá únava, vždyť za zhruba 19 a půl hodiny strávil hned čtyři a půl hodiny na kurtu, do toho se hekticky přesouval. Avšak díky mladému věku a vynikající formě se mu na strasti zapomíná snáz.

V pondělí se v pořadí ATP posune na životní maximum v podobě 48. příčky a ukazuje, že toto číslo hodlá ještě výrazně stlačovat.

V říjnu už stihl jedenáct utkání: pět na Masters v Šanghaji, kde se dostal mezi osm nejlepších, stejnou porci mačů i stejný výsledek přidal ve Vídni.

Tak že by v Paříži po last minute příletu zkompletoval lákavý čtvrtfinálový hattrick?