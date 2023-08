Česká senzace v New Yorku: Pozornost diváků mě těší, Djokovič mi gratuloval

Na žebříčku ATP se teď pohybuje okolo 200. místa, nicméně zjevně míří výš. Zásadně by mu mohla pomoct už pondělní výhra nad Francouzem Barrérem v prvním kole na Flushing Meadows.

„Průměrný soupeř, mohl jsem mít několikrát horší los. Vůbec si nemůžu stěžovat,“ pronesl o rivalovi, světovém čísle 59. „Vlastně je mi jedno, proti komu nastoupím. Čeká mě grandslamová premiéra. Jsem uvolněný, nemám co ztratit, moc se těším.“

Po nedělním tréninku rozdal podpisy, zapózoval fanouškům. Nezdá se, že by se ve slavných kulisách nějak ztrácel nebo působil rozvrkočeně. „Zatím tu mám stoprocentní úspěšnost, snad takhle budu pokračovat,“ konstatoval s lehkým úsměvem.

Jak moc jste rozsekaný z kvalifikace?

Úplně ne, ale cítím se docela unavený. Mám za sebou dva tříseťáky. Taky pršelo. Druhý zápas jsem začínal v deset dopoledne a končil ho s přestávkami kolem páté navečer. Dalo mi zabrat, abych vydržel celou dobu soustředěný a v zápasovém myšlení.

Potkal jste pestré trio protivníků, že? Bývalou hvězdu Fogniniho, švýcarskou naději Riediho a krajana Koláře.

Máte pravdu. Fabio dlouho patřil k nejlepším. O Riedim mi trenér (Tomáš Josefus) říkal, že patřil k nejlepším v ročníku. A Zdenda hrál fakt výborně. Naštěstí jsem zvládl dlouhé výměny v ohromném dusnu. Ty tři zápasy byly velice výživné, ale volná neděle mi pomohla.

Čeká vás první partie na tři vítězné sady. Máte z ní respekt?

Trošku ano, ale hlavně se těším. Fakt nevím, co od ní můžu očekávat. Půjdu na kurt s čistou hlavou, šanci mám.

Při svém debutu na juniorském US Open jste předloni došel z kvalifikace až do 3. kola, pamatujete?

Jasně, byl to můj první juniorský grandslam vůbec. Je pravda, že jsem si to tu tenkrát okoukal, takže letos jsem se v areálu hned dokázal zorientovat. I když mezi juniorskou kategorií a soutěží dospělých je samozřejmě nebetyčný rozdíl.

Vnímáte své dosavadní počínání v New Yorku jako průlom?

Hlavně jako obrovskou zkušenost. Grandslamy neberu jako turnaje, spíš jako oslavu tenisu. Ale jo, dá se říct, že to je průlom. Už účast v kvalifikaci jsem bral jako odměnu za celou sezonu. Obstál jsem v ní proti soupeřům z Top 200 a teď mě čekají borci z elitní stovky. Skáču na další úroveň.

Jaký na vás dělají dojem všechna ta esa v šatně?

Hráčů ze špičky si nejde nevšimnout. Dívám se kolem sebe, jak kdo co dělá. Sbírám zkušenosti. Ale zároveň jsme tu každý za sebe, takže se soustředím na svou přípravu a na svou hru.

Pojí vás přátelství s Novakem Djokovičem. Viděli jste se už na Flushing Meadows?

S Novakem jsem se potkal, pokecali jsme před finále kvalifikace. Říkal, že se díval na zápas s Fabiem a sledoval i vývoj mého druhého zápasu. Gratuloval mi.

Mezi vaše vzory patří Tomáš Berdych, který pomáhá Jiřímu Lehečkovi. Narazili jste na sebe?

Ještě ne. Jirka dohrával včera (v sobotu) finále ve Winston-Salemu. Já jsem sem dorazil až odpoledne, šel rovnou do fitka a pak na kurt. Ale jak bude možnost, rád uvidím Jirku i Tomáše.

Zdá se, že s vámi postup do hlavní soutěže nezacloumal. Nebo se pletu?

Postup do hlavní soutěže pro mě znamená velký úspěch. Jsem strašně rád, že se mi povedl. Dobře jsem to trefil, všechno se sešlo... Ale pořád jsem v turnaji, takže není čas rozjímat nebo dělat z něčeho velké haló. Pokračuju a uvidíme, co se stane dál.

Projevuje se tu vaše sebedůvěra?

Určitě. Mentální složka je velice důležitá. Na takových turnajích se ocitnete v úplně odlišném světě. Dokázal jsem si, že jsem na správné cestě. V sezoně se mi daří až nad plán. Jenom potřebuju pořád makat, zlepšovat se a sbírat zkušenosti.