Ne každý má takové štěstí. Menšík podpořil bratra, chce prestižní titul

12:00

Víte, kdo si letos vysloužil cenu pro Nováčka roku na okruhu ATP? Jakub Menšík. Kdo rozhlašuje, že na Turnaji mistrů pro tenisty do dvaceti let, který začíná už ve středu, chce titul? Také on. A kdo ve svém volném čase navštívil školu pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami? Opět Menšík. Ano, ten 19letý český tenista, jehož opěvují po celém světě.