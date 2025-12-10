Menšík přijde o Turnaj mistrů do 20 let, ze zdravotních důvodů se odhlásil

Organizátoři o změně informovali na svém webu, bližší informace o zdravotním stavu českého hráče neuvedli.
Dvacetiletý Menšík se měl prestižní akce v saúdskoarabské Džiddě zúčastnit podruhé. Minulý rok vypadl v základní skupině a letos měl plnit z pozice 19. hráče světa roli hlavního favorita. Do turnaje však nakonec nezasáhne. Již dříve se z něj odhlásil kvůli zranění také úřadující šampion Joao Fonseca z Brazílie.
Turnaj mistrů do 20 let se uskuteční od 17. do 21. prosince. V minulosti na něm triumfovali například Španěl Carlos Alcaraz, Ital Jannik Sinner či Řek Stefanos Tsitsipas. V případě, že organizátoři neupraví věkové omezení, Menšík už na něm dalších letech nebude moci startovat.
Nejvýše nasazeným hráčem při Menšíkové absenci bude 28. hráč světa Learner Tien z USA. O titul zabojují i jeho krajan Nishesh Basavareddy, Španělé Martin Landaluce a Rafael Jodar, Belgičan Alexander Blockx, Chorvat Dino Prizmič, Nor Nicolai Budkov Kjaer a Menšíkův náhradník Engel.