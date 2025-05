První čtyři měsíce zvládl znamenitě, díky čemuž se v pořadí sezony nachází na skvělé sedmé příčce. A když se podíváte na jeho výsledky, musíte uznat, že si tak vysoké umístění zaslouží.

Na Masters v Miami získal titul, na Australian Open se dostal do třetího kola, k tomu zapsal dvě čtvrtfinále na menších podnicích ATP.

Nejčerstvější úspěch zaznamenal na dalším, tentokrát antukovém Masters v Madridu, kde ve čtvrtek vypadl mezi nejlepší osmičkou po velké bitvě s Argentincem Franciskem Cerúndolem.

První set ovládl 6:3, ale když druhý ztratil v tiebreaku, fyzicky odpadl a rozhodující dějství prohrál jednoznačně 2:6. Kdyby zvítězil, stal by se novou českou jedničkou, a především by ještě zvýraznil, jak pohádkovou sezonu zažívá.

Už pět soupeřů z první světové patnáctky letos porazil, celkové zápasové skóre má 20:9. Nasbíral 1 530 bodů, mimochodem stejně jako Novak Djokovič, který se ale na rozdíl od něj trápí.

Před devatenáctiletým čahounem z Prostějova v pořadí letošního roku figurují kromě legendárního Srba ještě Australan Alex de Minaur, Brit Jack Draper, Ital Jannik Sinner, Němec Alexander Zverev a Španěl Carlos Alcaraz.

Co jméno, to v tenisovém světě elitní pojem.

V zimě si Menšík předsevzal, že chce v této sezoně proniknout do elitní třicítky. Tento cíl už díky senzačnímu tažení v Miami splnil, v pondělí se pravděpodobně vyšplhá na 21. příčku. Musí tak řešit příjemné starosti a vytyčit si nové mety, které bude dobývat.

Turnaj mistrů může být jednou z nich, byť jde o velmi ambiciózní úkol, který je jednoznačně nad plán a ještě nedávno by působil jako sci-fi. Ale když Menšík tak dobře začal, rozhodně se nemusí bát.

Může se stát prvním Čechem po deseti letech, který se na honosnou akci kvalifikuje, v ročnících 2010 až 2015 na ní pokaždé startoval Tomáš Berdych.

K jeho napodobení bude Menšík potřebovat udržet konzistentní výkony a minimálně jeden velmi kvalitní grandslamový výsledek.

Roland Garros začne za tři týdny a český talent vyhlíží, že si na pařížském svátku odbude premiéru mezi dospělými.

Vzhledem k tomu, že se vejde mezi 32 nasazených, daleké tažení nemusí být nereálné.

Ani na pomalé antuce, která jeho agresivnímu stylu tolik nesvědčí. V Madridu demonstroval, že když je v ráži, je mu jedno, jestli zrovna hraje na modrém, oranžovém nebo zeleném dvorci.

Právě červencový Wimbledon by mu mohl svědčit, ale bude záležet, jak se s trávou, se kterou zatím nemá tolik zkušeností, sžije.

Loni v prvním kole promarnil vedení 2:0 na sety, letos může díky dělovému servisu způsobit poprask.

A US Open? Tam to dobře umí, vždyť v posledních dvou letech se prodral do třetího kola.

Sečteno a podtrženo, otevírají se před ním vskutku slibné možnosti.

Zatím zvládá i status nové tenisové superstar, ke kterým se po Miami zařadil. Vyššími očekáváními či nahecovanými soupeři, kteří se na něj chtějí vytáhnout, se nemíní nechat rozhodit.

Sám říká: „Miami mi dodalo velkou dávku sebevědomí. Vždycky jsem chtěl hrát proti nejlepším hráčům na světě a teď vidím, že je můžu pravidelně porážet, což se mi hodně líbí.“

Loni se dostal na Turnaj mistrů pro hráče do dvaceti let, troufne si letos i na ten „opravdový“?