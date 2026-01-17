Menšíka nabudili All Blacks. A s Macháčem po 44 letech zopakovali český double

Markéta Plšková
  14:39
Jeden bojoval v Aucklandu na Novém Zélandu, druhý o kousek dál v australském Adelaide. A v rozmezí čtyř a půl hodin pozvedli svůj druhý kariérní titul. Jakub Menšík si při předávání ceny užil maorský rituál, Tomas Macháč dal zapomenout na zdravotní trable. Teď se oba čeští tenisté těší na úvodní grandslam sezony do Melbourne.
Radost Tomáše Macháče ve finále v Adelaide.

Radost Tomáše Macháče ve finále v Adelaide. | foto: Profimedia.cz

Jakub Menšík slaví zisk titulu na turnaji v Aucklandu.
Tomáš Macháč pózuje s trofejí pro vítěze turnaje v Adelaide.
Jakub Menšík hraje forhend ve finále turnaje v Aucklandu.
Tomáš Macháč se napřahuje k úderu během finále v Adelaide.
8 fotografií

„Byl to skvělý týden,“ shrnul své pocity mladší z dua Menšík. „Po přípravě a volnu jsem se na okruh vrátil s novou energií. Jsem strašně rád, že jsem dokázal podat dobré výkony a odstartovat sezonu takhle, to je pro mě hodně důležité.“

Dvacetiletý talent ve finále zdolal Argentince Sebastiána Báeze 6:3, 7:6 a zvládl druhé finále po loňském senzačním tažení na Masters v Miami. „Mám velkou radost, že to Kuba dotáhl do vítězného konce, máme perfektní výsledek hned na prvním individuálním turnaji roku,“ zmínil pro iDNES.cz jeho trenér Tomáš Josefus.

Senzace, dvojí česká radost! Menšík i Macháč získali před Australian Open titul

„Kubovi se povedlo všechno poskládat. V přípravě na sezonu na sobě zapracoval ve všech složkách a mám radost, že to hned dokázal prodat na kurtu. Ale vždycky slavíme jen do půlnoci, od zítřka už bude maximálně soustředěný na Australian Open.“

V Melbourne je Menšíkovým nejlepším výsledkem třetí kolo z minulého roku, letos startuje první grandslam zápasem proti Pablu Carreňovi. Proti španělskému veteránovi vyhrál v listopadu na Davis Cupu a favoritem bude také tentokrát. Právě i díky povzbuzenému sebevědomí z Aucklandu.

„I kdybych dnes prohrál, řekl bych to samé. Ale vítězství a trofej tomu dávají ještě příjemnější rozměr,“ těšilo Menšíka. Hned po finále vyrazil na letiště, aby se v sobotu večer tamního času už hlásil v Melbourne.

Jakub Menšík slaví zisk titulu na turnaji v Aucklandu.

„Díky tomu, že Kuba hraje až v úterý, má dva plné dny na adaptaci, odpočinek a přípravu. Turnajový týden před grandslamem je vždycky časově náročný, ještě když Kuba hrál úplně až do konce. Snad bude vyladěný na první kolo,“ doufá Josefus.

Úspěch v Melbourne by si přál i Macháč, který díky povedenému loňskému startu do sezony obhajuje velkou dávku bodů. Také kapitán českého daviscupového týmu Tomáš Berdych by si přál, aby se mu podařil hezký výsledek na Australian Open.

Pokud by Macháč zazářil, bude se mu hlásit na únorovém srazu v Jihlavě. „Nejlepší scénář by byl, kdybych postoupil do semifinále Australian Open, pak bychom se v Jihlavě vidět mohli. Mám to ve svých rukách,“ sdělil před sezonou smělé přání.

V Adelaide se nadřel o něco více než Menšík v Aucklandu, ve finále musel zvládnout třísetovou bitvu. „Mám obrovskou radost, že po zraněních tady můžu stát s trofejí v ruce a posilněn dobrými výkony.“

atptour

Czech Mates

Tomas Machac and Jakub Mensik lift tour-level titles on the same day to become the first two Czech men to do so since 1982.

#AdelaideTennis | #ASBClassic26

17. ledna 2026 v 9:22, příspěvek archivován: 17. ledna 2026 v 11:19
oblíbit odpovědět uložit

Společně tak čeští tenisté napodobili své předchůdce Ivana Lendla a Tomáše Šmída, kteří zvítězili v jeden den na různých turnajích v červenci roku 1982. Dlouhých 44 let tak trvalo, než se takto kuriózní kousek dvěma tuzemským hráčům podařil.

A Menšík si při něm užil i nevšední zážitek. Cenu přebíral ve společnosti původních obyvatel Nového Zélandu. „Tahle země má velkou historii. Maorský ceremoniál na začátku a na konci finále nevídáte úplně často. V tu chvíli jsem cítil energii, a bylo to pro mě až trochu emotivní.“

Už předtím se český mladík setkal s týmy slavného týmu All Blacks. „Byla to jedna z mediálních akcí před turnajem, kterou musel absolvovat,“ vysvětlil kouč Josefus. „Ale Kuba to nebral jako povinnost, spíš jako zážitek. Bylo pro něj příjemné zpestření a nabuzení.“

Teď bude doufat, že mu vydrží co nejdéle.

Vstoupit do diskuse
Výsledky

