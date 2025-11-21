Nemáme se za co stydět. Mohlo to být i naopak, shodli se po deblu čeští tenisté

Markéta Plšková
  8:38
Od naší zpravodajky v Itálii - Nějakou dobu jen koukali upřeně před sebe, hlavy klopili dolů. Rozhodující čtyřhru ve čtvrtfinále Davis Cupu tenisté Jakub Menšík a Tomáš Macháč nezvládli, se španělskými soky Marcelem Granollersem a Pedrem Martínezem prohráli ve dvou tiebreacích shodně 6:7 (8:10). A tak není divu, že byli hodně zklamaní. „Ponaučit se a makat dál,“ předeslali cíle pro další rok. Ani jednomu však sezona ještě nekončí.
Tomáš Macháč (vpravo) a Jakub Menšík se domlouvají při čtyřhře ve čtvrtfinále...

Tomáš Macháč (vpravo) a Jakub Menšík se domlouvají při čtyřhře ve čtvrtfinále Davis Cupu proti Španělsku. | foto: Reuters

Tomáš Macháč a Jakub Menšík gratulují Španělům Marceli Granollersovi a Pedru...
Španělští tenisté slaví postup do semifinále Davis Cupu.
Španělé Marcel Granollers (vlevo) a Pedro Martínez se hecují při čtyřhře ve...
Tomáš Macháč (vpravo) a Jakub Menšík se hecují při čtyřhře ve čtvrtfinále Davis...
13 fotografií

Macháč se chystá na finále exhibice Ultimate Tennis Showdown (UTS), Menšík plánuje hrát Next Gen ATP Finals, tedy Turnaj mistrů pro mladé hráče, kam se dostal druhý rok po sobě. A tak může být rád, že jeho sezona nekončí dvojchybou v rozhodující čtyřhře Davis Cupu.

„Ano, cítil jsem tlak,“ přiznal mladý Čech. „Ale jestli jsem tu dvojchybu udělal kvůli tomu? To si nemyslím. Během zápasu jsem dobře podával. Druhé servisy jsem hrál agresivně, protože v deblu to tak má být. Ten míč byl prostě o kousek venku. K tomu není moc co říct.“

Vedení nestačilo, Češi končí ve čtvrtfinále. Bitvu se Španělskem rozhodla čtyřhra

O servis se Menšík opíral ve svém singlovém zápase, který vyhrál i díky dvaceti nastříleným esům. Pak ale musel kousat těsnou porážku ve čtyřhře. „Samozřejmě mě to mrzí,“ komentoval na tiskové konferenci.

„Víte, jak to v deblu je. Podle výsledku je vidět, že to bylo hodně těsné. Trenér mi podle statistik řekl, že rozhodovaly dva body. V každém setu jeden. Celý zápas byl nahoru, dolů, ale tak to bývá. Je to škoda.“

V první sadě mělo české duo v tiebreaku tři setboly, ve druhé si ve zkrácené hře vypracovalo další dva. Ani jeden však neproměnilo. Buď je zaskočili soupeři, nebo se dopustili jedné z nevynucených chyb.

A tak se po dvouhodinovém duelu definitivně vypařila šance na postup do semifinále Davis Cupu, kde byli čeští tenisté naposledy v roce 2014.

Tomáš Macháč a Jakub Menšík gratulují Španělům Marceli Granollersovi a Pedru...

„Nemáme se za co stydět,“ hodnotil Menšík. „V průběhu roku od Ostravy, přes skvělou výhru ve Spojených státech, jsme i tady podali velice solidní výkon. Tohle je ale Davis Cup a někdy to bohužel nestačí.“

Zvlášť pokud proti vám stojí deblový specialista Granollers, který i ve 39 letech umí soupeře potrápit. A především má ze čtyřhry bohaté zkušenosti. „Hrál opravdu skvěle a nedělal skoro žádné chyby,“ ocenil Španělův výkon Macháč.

„Ale i tak mi přišlo, že jsme na kurtu byli častokrát lepší a příležitosti jsme měli. V každém setu jsme měli setboly, což hovoří za vše. Myslím, že jsme se na debl připravili dobře, protože to mohlo být naopak a mohli jsme vyhrát 2:0 na sety. Tahle porážka bude dlouho bolet, protože jsme byli blízko, abychom postoupili,“ uznal.

Promarněná šance. Ale Berdych jako daviscupový kapitán obstál. Co změnil?

„Možná šli více naproti štěstíčku,“ přemýšlel mezitím Menšík. „Ale zahráli jsme skvělého debla, prohráli jsme ještě těsněji než v Americe. Ale není to náš poslední rok. Když na sobě budeme pracovat, deblové kvality se budou projevovat častěji.“

On sám letos zaznamenal zatím největší singlový úspěch – na podniku kategorie Masters v Miami došel až k senzačnímu titulu. Se sezonou je tak spokojen.

„Kdyby mi někdo na začátku řekl, že takhle rok skončí, co se týče žebříčku i výsledků, určitě bych to bral,“ líčil 19. hráč světa. „Pro mě je nejdůležitější, že i když jsem teď v top dvacítce, pořád u sebe vidím obrovský prostor ke zlepšení. Nejen na kurtu, ale i mimo něj. Těším se na věci, které přijdou.“

Dá se předpokládat, že mezi nimi budou i úspěchy v týmové soutěži.

Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Kolář vs. MoellerTenis - - 21. 11. 2025:Kolář vs. Moeller //www.idnes.cz/sport
21. 11. 12:30
  • 2.20
  • -
  • 1.67
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Česko - San Marino 1:0, mdlý výkon i proti nejhoršímu týmu světa. Trefil se Souček

Tomáš Souček slaví gól v přípravném utkání se San Marinem

Čeští fotbalisté vstup do listopadového reprezentačního srazu zvládli vítězně. Na karvinském stadionu porazili v přípravném zápase San Marino, poslední tým světového žebříčku, jen těsně 1:0. S...

Ronaldo po boku prince povečeřel v Bílém domě. Setkal se s ním i syn, chlubil se Trump

Hvězdny fotbalista Cristiano Ronaldo se v Bílém domě zúčastnil slavnostní...

Hvězdný portugalský fotbalista Cristiano Ronaldo se v úterý zúčastnil setkání mezi americkým prezidentem Donaldem Trumpem a saúdskoarabským korunním princem Muhammadem bin Salmánem. Hlava Spojených...

Proč Češi nešli na děkovačku? Necítili jsme jednotu, řekl Souček. Nedvěd se omlouval

Kapitán české reprezentace Tomáš Souček (vpravo) a Vladimír Coufal hovoří s...

Další otázku na odmítnutou děkovačku s fanoušky už tiskoví mluvčí nedovolili. A tak Tomáš Souček, kapitán fotbalové reprezentace, po výhře 6:0 nad Gibraltarem stihl odvyprávět jen část příběhu:...

Říkali mi, že jsem problém. Zhubni, prosím! Taschlerová promluvila o anorexii

Česká krasobruslařka Natálie Taschlerová

Krasobruslařka Natálie Taschlerová sdílela se svými fanoušky emotivní video, ve kterém se vyznala, že od roku 2019 trpí poruchou příjmu potravy. Konkrétně k anorexii ji dohnaly komentáře, které...

Do baráže s jiným kapitánem, rozhodl svaz. Souček reagoval: Mrzí mě to, chci spojovat

Tomáš Souček se raduje ze své branky proti Gibraltaru

Fotbalovou reprezentaci příští rok v březnu v barážovém semifinále nepovede Tomáš Souček jako kapitán. Vedení asociace mu odebralo pásku za chování týmu směrem k fanouškům po pondělním utkání proti...

Ropáci na led, prosím! Z fanoušků Litvínova jsou sponzoři, dají až tři miliony

Litvínov, 12. 9. 2025. Verva Litvínov - Energie Karlovy Vary, hokejová...

I fanouškovské volání o pomoc, které chytilo za srdce celou hokejovou republiku a zvedlo vlnu žluto-černé solidarity, přispělo ke spáse extraligového Litvínova. A co víc, přičinlivý fanklub Ropáci on...

21. listopadu 2025

Velká cena Las Vegas formule 1 2025: program, výsledky, kde závod sledovat

Max Verstappen během Velké ceny Las Vegas.

Mistrovství světa formule 1 má před sebou tři poslední zastávky. Na programu je Velká cena Las Vegas 2025. Závodní víkend se koná od 20. do 22. listopadu na okruhu Las Vegas Strip, který vede...

21. listopadu 2025  8:55

Nemáme se za co stydět. Mohlo to být i naopak, shodli se po deblu čeští tenisté

Tomáš Macháč (vpravo) a Jakub Menšík se domlouvají při čtyřhře ve čtvrtfinále...

Od naší zpravodajky v Itálii Nějakou dobu jen koukali upřeně před sebe, hlavy klopili dolů. Rozhodující čtyřhru ve čtvrtfinále Davis Cupu tenisté Jakub Menšík a Tomáš Macháč nezvládli, se španělskými soky Marcelem Granollersem a...

21. listopadu 2025  8:38

Musíme si každý sáhnout do svědomí. Třinec podle Daňa spasí jednoduchost

Třinecký Daňo propasíroval kotouč za záda Hrachoviny.

Už na konci čtvrté minuty se třinečtí Oceláři v Ostravě zásluhou Marka Daňa dostali do vedení. S Vítkovicemi ovšem v předehrávce 24. kola extraligy prohráli 2:3. „Chtěli vyhrát víc než my. Po tom...

21. listopadu 2025  8:37

Nečas v NHL asistoval u tří gólů, Vladař byl zvolen hvězdou zápasu

Martin Nečas s Nathanem MacKinnonem oslavují další trefu.

Vedoucí tým hokejové NHL Colorado ve čtvrtek přejel 6:3 Rangers i díky třem asistencím Martina Nečase, který se tak posunul na průběžné páté místo ligové produktivity. Za svůj výkon byl český útočník...

21. listopadu 2025  7:07,  aktualizováno  8:21

Krejčí se vrátil na lavičku, i tak odehrál půl hodiny. Atlanta nestačila na San Antonio

David Jones Garcia zakončuje přes blokujícího Víta Krejčího.

Basketbalisté Atlanty v NBA prohráli na hřišti San Antonia 126:135. Český reprezentant Vít Krejčí odehrál za Hawks z lavičky 30 minut a připsal si pět bodů, asistenci a zisk, když se dostal jen ke...

21. listopadu 2025  7:58

Chcete na MS? Tak se ukažte! Los nabízí Čechům ideální výzvu, otestuje i týmovost

Čeští fotbalisté oslavují branku Vladimíra Coufala.

Existovaly snazší varianty, ale je dobře, že to dopadlo zrovna takhle. Pokud fotbalová reprezentace něco opravdu potřebuje, tak ověřit si, na co skutečně má. Jestli na mistrovství světa, které příští...

21. listopadu 2025  7:17

Euforie v jednu ráno. Němci dokonali obrat v Davis Cupu díky napínavé čtyřhře

Němečtí tenisté slaví postup do semifinále Davis Cupu.

V rozhodující třetí sadě čtyřhry se přetahovali dlouhých 78 minut, celkem došlo hned na osm mečbolů. A nakonec postup do semifinále Davis Cupu po nervy drásajícím tiebreaku slavili němečtí tenisté....

21. listopadu 2025  1:28

Davis Cup 2025: program finálového turnaje, výsledky, jak hráli Češi

Čeští tenisté před začátkem čtvrtfinále Davis Cupu proti Španělsku.

Čeští tenisté ve čtvrtfinále Davisova poháru neuspěli a končí po prohře 1:2 se Španělskem. Finálový turnaj v Boloni ovšem pokračuje. Jak si vedou ostatní týmy, výsledky i další podrobnosti najdete v...

21. listopadu 2025  1:06

Promarněná šance. Ale Berdych jako daviscupový kapitán obstál. Co změnil?

Premium
Kapitán českých tenistů Tomáš Berdych hecuje své svěřence ve čtvrtfinále Davis...

Od naší zpravodajky v Itálii Před rokem zažili fiasko už ve skupinové fázi, hned poté se po 18 letech od českého daviscupového týmu poroučel kapitán Jaroslav Navrátil. Přišel Tomáš Berdych. Ne tak dlouho po vlastní kariéře,...

21. listopadu 2025

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Veselý pilně pálil, se Satoranským ale byl i u smolného konce. Barcelona těsně padla

Jan Veselý z Barcelony se snaží v euroligovém duelu zablokovat Brice Desserta z...

Basketbalista Jan Veselý vládl se 16 body střelcům ve čtvrtečním euroligovém střetnutí Barcelony s Anadolu Efes. Ale ani dosud nejlepší výkon českého pivota v sezoně nestačil jeho týmu k vítězství na...

20. listopadu 2025  21:12,  aktualizováno  23:08

Prague Lions slaví na domácím podniku postup, ve čtvrtfinále byli druzí

Přípravy O2 areny na parkurové Prague Playoffs

Domácí tým Prague Lions postoupil na parkurovém Prague Playoffs do semifinále Super Cupu. Ve čtvrtfinále byl druhý. Fernando Martinez Sommer s High Five, Pieter Devos s Casual i Thibeau Spits s...

20. listopadu 2025  22:34,  aktualizováno  22:47

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.