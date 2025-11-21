Nemáme se za co stydět. Mohlo to být i naopak, shodli se po deblu čeští tenisté

Macháč se chystá na finále exhibice Ultimate Tennis Showdown (UTS), Menšík plánuje hrát Next Gen ATP Finals, tedy Turnaj mistrů pro mladé hráče, kam se dostal druhý rok po sobě. A tak může být rád, že jeho sezona nekončí dvojchybou v rozhodující čtyřhře Davis Cupu.
„Ano, cítil jsem tlak,“ přiznal mladý Čech. „Ale jestli jsem tu dvojchybu udělal kvůli tomu? To si nemyslím. Během zápasu jsem dobře podával. Druhé servisy jsem hrál agresivně, protože v deblu to tak má být. Ten míč byl prostě o kousek venku. K tomu není moc co říct.“
O servis se Menšík opíral ve svém singlovém zápase, který vyhrál i díky dvaceti nastříleným esům. Pak ale musel kousat těsnou porážku ve čtyřhře. „Samozřejmě mě to mrzí,“ komentoval na tiskové konferenci.
„Víte, jak to v deblu je. Podle výsledku je vidět, že to bylo hodně těsné. Trenér mi podle statistik řekl, že rozhodovaly dva body. V každém setu jeden. Celý zápas byl nahoru, dolů, ale tak to bývá. Je to škoda.“
V první sadě mělo české duo v tiebreaku tři setboly, ve druhé si ve zkrácené hře vypracovalo další dva. Ani jeden však neproměnilo. Buď je zaskočili soupeři, nebo se dopustili jedné z nevynucených chyb.
A tak se po dvouhodinovém duelu definitivně vypařila šance na postup do semifinále Davis Cupu, kde byli čeští tenisté naposledy v roce 2014.
„Nemáme se za co stydět,“ hodnotil Menšík. „V průběhu roku od Ostravy, přes skvělou výhru ve Spojených státech, jsme i tady podali velice solidní výkon. Tohle je ale Davis Cup a někdy to bohužel nestačí.“
Zvlášť pokud proti vám stojí deblový specialista Granollers, který i ve 39 letech umí soupeře potrápit. A především má ze čtyřhry bohaté zkušenosti. „Hrál opravdu skvěle a nedělal skoro žádné chyby,“ ocenil Španělův výkon Macháč.
„Ale i tak mi přišlo, že jsme na kurtu byli častokrát lepší a příležitosti jsme měli. V každém setu jsme měli setboly, což hovoří za vše. Myslím, že jsme se na debl připravili dobře, protože to mohlo být naopak a mohli jsme vyhrát 2:0 na sety. Tahle porážka bude dlouho bolet, protože jsme byli blízko, abychom postoupili,“ uznal.
„Možná šli více naproti štěstíčku,“ přemýšlel mezitím Menšík. „Ale zahráli jsme skvělého debla, prohráli jsme ještě těsněji než v Americe. Ale není to náš poslední rok. Když na sobě budeme pracovat, deblové kvality se budou projevovat častěji.“
On sám letos zaznamenal zatím největší singlový úspěch – na podniku kategorie Masters v Miami došel až k senzačnímu titulu. Se sezonou je tak spokojen.
„Kdyby mi někdo na začátku řekl, že takhle rok skončí, co se týče žebříčku i výsledků, určitě bych to bral,“ líčil 19. hráč světa. „Pro mě je nejdůležitější, že i když jsem teď v top dvacítce, pořád u sebe vidím obrovský prostor ke zlepšení. Nejen na kurtu, ale i mimo něj. Těším se na věci, které přijdou.“
Dá se předpokládat, že mezi nimi budou i úspěchy v týmové soutěži.