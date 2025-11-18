Tělo řeklo stačilo. Menšík je zpět a vyhlíží Davis Cup: Oproti Americe je cokoliv lepší

Markéta Plšková
  19:40
Od naší zpravodajky v Itálii - Zápas hrál naposledy 20. října, v Basileji po prvním duelu odstoupil a do Paříže ani neodcestoval. Tenista Jakub Menšík dal přednost zdraví. „Měl jsem různé menší bolístky, které mi nedovolovaly nastoupit na kurt.“ Před finálovým turnajem Davis Cupu v Boloni však stihl všechny zdravotní neduhy vyléčit a nyní je stoprocentně připraven. Třeba i ke čtvrtečnímu čtvrtfinále proti Španělsku.
Jakub Menšík na tréninku před Davis Cupem v italské Boloni.

Jakub Menšík na tréninku před Davis Cupem v italské Boloni.

„Kvalita soupeřů bude i tak obrovská,“ narážel na fakt, že se v úterý z týmové akce odhlásila světová jednička Carlos Alcaraz. „Nic se nemění. Musíme k utkání nastoupit stejně, jako kdyby byli v plné sestavě. Budeme se soustředit na náš výkon.“

Svěřenci Tomáše Berdycha už v italském městě několik dní trénují, kromě španělských rivalů se musí připravit i na brzký start duelu, který je na programu v deset dopoledne. „Nálada v týmu je skvělá, myslím, že jsme všichni připravení,“ řekl Menšík českým novinářům.

Že nebude Alcaraz? Potěšilo mě to, říká Lehečka. A teď vzhůru na brzké utkání

On sám se musel potýkat se zdravotními potížemi, které mu znemožnily odehrát úplný závěr turnajové sezony. Český mladík tak vynechal poslední podnik kategorie Masters v Paříži, v Basileji nenastoupil k duelu se stejně starým Joaem Fonsecou z Brazílie.

„Ale teď se cítím skvěle,“ ujišťuje, že trable už zvládl odehnat. „Od té doby, co jsem nehrál v Basileji, jsem udělal pro svou zdravotní stránku spoustu věcí. Nějaké prevence a tak dále. Poslední dva týdny jsem trénoval naplno, takže jsem nachystaný.“

Konkrétní potíže ale prozrazovat nechtěl.

„Neříkám, že to byly velké věci, spíše takové menší bolístky, které mi bohužel neumožnily nastoupit. V Basileji jsem odstoupil před zápasem druhého kola a poté jsem se i vytáhl z Paříže. Tělo mi říkalo ‚už dost‘, že zkrátka stačilo. A bylo potřeba pro tu zdravotní stránku něco udělat,“ vysvětlil.

Jakub Menšík na tréninku před Davis Cupem v italské Boloni.

„Po Basileji jsem si dal 14 dní volno. Ne, že bych byl někde na dovolené, ale řešil jsem ty zdravotní věci. Byl jsem doma. Jsem rád, že se mi podařilo dát dohromady a můžu jet zase naplno.“

Kromě Davis Cupu se totiž kvalifikoval ještě na Next Gen ATP Finals, tedy Turnaj mistrů pro mladé hráče, který se hraje od 17. do 21. prosince v Saúdské Arábii. „A hlavně na další sezonu chci být dobře připravený.“

Teď je pro něj ovšem klíčové pomoct týmu v Boloni, kam přicestoval coby česká dvojka. I když kapitán Berdych ještě neprozradil, koho do bojů se Španělskem pošle, Menšík se nabízí jak do singlového, tak do deblového zápasu.

V něm už několikrát uspěl po boku kolegy Tomáše Macháče, jenž rovněž bojoval se zraněním. „Řešil jsem koleno, které mi dělalo problémy od Laver Cupu,“ popsal svoje trable. „Už je dobré, žádné problémy nemám. Jsem spokojený, jak se cítím.“

Tomáš Macháč a Jakub Menšík na tréninku před Davis Cupem v italské Boloni.
Tomáš Macháč na tréninku před Davis Cupem v italské Boloni.

Všichni společně se tak pod dohledem Berdycha a realizačního týmu po loňské absenci znovu chystají na finálový turnaj Davis Cupu. Předloni vypadli hned ve čtvrtfinále s Austrálií, letos by chtěli na akci pobýt o něco déle. Klidně až do závěrečného dne.

„Jsou tady stejné podmínky jako byly loni ve Valencii nebo předloni v Málaze,“ všímá si Menšík. „Je to vždy podle mě jeden z nejrychlejších povrchů, na kterém se za ten rok hraje. Míče skáčou nízko. Tím, že jsme na tomto povrchu s kluky pár Davis Cupů odehráli, budeme dobře připravení.“

Španělsko je bez Alcaraze. Světovou jedničku trápí zranění, šance Čechů rostou

Navíc jsou po fiasku na Floridě, kde odehráli zářijový duel s domácí Amerikou v nekomfortních podmínkách, rádi, že v Boloni se o ně organizátoři starají lépe. „Je to dost prima,“ uznává nejmladší člen týmu. „Když to porovnám s Amerikou, tak cokoliv, co by bylo jiného, by bylo k lepšímu. Tady ale musím říct, že podmínky jsou pro nás udělané skvěle.“

A cíle? Ty jsou nemalé. Všichni si uvědomují, že šance uspět je velká, zvlášť, když se z turnaje odhlašují ti nejlepší hráči.

„Jsme v dobré pozici, ale nechci předjímat,“ líčí Macháč. „Tým je úplně jinde, než byl před dvěma roky. Víme o tom, že můžeme hrát finále, ale taky můžeme prohrát hned první zápas. Ale všichni jsme připravení předvést úplné maximum, abychom dosáhli nějakého pěkného výsledku.“

První a možná ten nejdůležitější krok můžou udělat už ve čtvrtek.

Výsledky









