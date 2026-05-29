„Pevně věřím, že bude v pořádku. Je mladý, takže regenerace by u něj měla být rychlejší než u starších kluků,“ míní kapitán českého daviscupového týmu Tomáš Berdych.
Bývalý elitní tenista je přesvědčený, že 20letý reprezentant se s nepříjemným zážitkem, který ho potkal na konci středečního souboje s Argentincem Marianem Navonem (6:3, 2:6, 6:4, 1:6, 7:6), popasuje.
„I tohle k tenisu patří, i takovéhle těžké situace si hráč musí vytrpět. Přijdou zdravotní problémy, tělo mu odmítá příjem tekutin a od toho se všechno komplikuje,“ prohlásil Berdych.
Turnajová šestadvacítka Menšík narazí ve třetím kole na světovou sedmičku Australana Alexe De Minaura, což není žádný vyhlášený antukář. V letošní sezoně má na oranžovém povrchu bilanci 7:5, loni to bylo 10:5.
|
Menšík o kolapsu: Neuvěřitelný zážitek, tělo mi vypnulo. Rozzlobil ho rozhodčí
Menšík je na tom ovšem podobně. I vinou zranění prošvihl měsíc letošní antukové sezony, momentálně je v ní na pěti výhrách a třech prohrách. A hlavně se bude muset opět vypořádat s ukrutným vedrem, které ho ve středu tolik vyčerpalo.
Paříž na pátek hlásí až třiatřicet stupňů Celsia, byť český talent by měl na kurt nastoupit až později odpoledne, kdy už slunko tolik pražit nemusí.
„Hrát v takovém počasí, navíc na přímém slunci, je šílené. Být tam víc než čtyři a půl hodiny je opravdu extrém,“ řekl Menšík po utkání s Navonem českým novinářům v Paříži.
„A ani během přestávek mezi gamy a sety není moc času se ochladit. Podavač vám během pauzy nemůže přinést ručník, máte jen minutu, ale než si sednete, zbývá vlastně jen třicet sekund. Měl jsem problémy dostat do sebe elektrolyty právě kvůli tomu vedru a na konci jsem měl trochu křeče.“
O podobné, až stěží uvěřitelné situaci může po čtvrtku vyprávět také světová jednička Jannik Sinner. V zápase druhého kola proti Juanu Manuelu Cerúndolovi vedl už 6:3, 6:2 a 5:1, jenomže pak mu úplně selhalo tělo a nebyl schopný pochybu. Na výhru soupeře byl v tu chvíli kurz 800:1, přesto Argentinec zvítězil 3:6, 2:6, 7:5, 6:1 a 6:1.
„Motala se mi hlava, měl jsem hodně málo energie,“ popsal Sinner po utkání.
|
Nečekaný kolaps superfavorita. Narazil jsem do zdi, nikdo není robot, líčil Sinner
„Něco podobného se mi stalo – a byl to můj skoro nejtěžší zápas – ve druhém kole Wimbledonu 2010, kdy jsem prohrával 1:2 na sety s Istominem a chytly mě strašné žaludeční potíže,“ vybavil si Berdych své těžké chvíle. „Musel jsem odběhnout z kurtu, na záchodě jsem byl asi čtvrt hodiny. Vůbec jsem netušil, jak se ze záchodu dostanu zpátky, navíc jsem prohrával s hráčem, se kterým to nebyla úplně sranda, byl to velice slušný travař.“
„Ale povedlo se mi to otočit a pak jsem se dostal až do finále. Pokud hráč dokáže zvládnout ty těžké situace, tak je to vstupenka k tomu, aby se mu mohl povést nějaký velký výsledek,“ má jasno daviscupový kapitán.
„Nezhroutil se, protože by byl slabý“
Jak se podobných situací vyvarovat? „Vedra jsem zvládal poměrně dobře. Měl jsem jiný herní styl, takže když bylo takhle horko, o to víc jsem chtěl být agresivnější a nehrát dlouhé výměny, protože jsem věděl, že to povede k tomuhle. Věděl jsem, že je můj konec, kdybych se v těchto podmínkách pouštěl do dlouhých výměn. Snažil jsem se soustředit na to, abych tohle nedopustil,“ nabádá Berdych.
Jenže to nebývá vždy snadné, obzvlášť na antuce, nejpomalejším tenisovém povrchu.
„Zápas Kuby Menšíka nebyl jen tenisový zápas. Byla to válka mozek versus tělo,“ vysvětlil na sociálních sítích mentální kouč Jan Mühlfeit. „Mozek říkal: Nevzdávej se, máš na to to vyhraješ. Při extrémním výkonu se vyplaví adrenalin, dopamin i endorfin, který tlumí bolest i únavu. A tělo tak vydrží i v momentě, kdy by se jinak zastavilo.“
„Endorfin je dokonce silnější než morfium. Bolest nezmizí, ale hlava dokáže přepsat signály bolesti. Pak Kuba zahrál vítězný míč, hlava povolí, chemikálie se odplaví a tělo si vezme slovo. Proto se zhroutil. Ne proto, že by byl slabý,“ tvrdí Mühlfeit.
|
Menšík po vyčerpávající výhře trpěl na kurtu, postupují i Bouzková a Muchová
Mladého tenistu čeká odpoledne další urputná bitva, která se znovu může klidně natáhnout na čtyři hodiny. Na antuce se s De Minaurem ještě nikdy nepotkali, naposledy spolu poměřili síly v lednu, kdy Australan triumfoval 6:4 a 6:1. Prostějovský rodák ho ještě nikdy neporazil, bilanci s ním má 0:5.
Povede se mu po vyčerpávající bitvě konečně na neoblíbeného soupeře vyzrát?
|
27. května 2026