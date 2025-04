Hrdina Menšík se vrátil z Miami do Prostějova: Pořád mě to hřeje u srdíčka

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

„Když se zpětně koukám na sestřihy z finále, pořád to hřeje u srdíčka,“ liboval si Menšík na tiskové konferenci. „Pocity a emoce, které jsem měl hned po posledním míčku, pokračují nadále. Celkově je to splněný sen, vyhrál jsem svůj první ATP turnaj, ještě takový prestižní. A obzvláště proti Novakovi ve finále, podle mě není v tenise nic lepšího. Je to neskutečný zážitek.“

Trofej, kterou 19letý Čech na Floridě vybojoval, je vyrobená v České republice. „Asi to tak mělo být, aby se vrátila zpátky,“ smál se Menšík. Od ředitele prostějovského klubu Miroslava Černoška dostal medaili se svou fotografií.

„Vždycky jsem měl pocit, že Miami je takový pátý grandslam, o to je Kubova cesta cennější. Sám jsem sledoval všechny zápasy, speciálně jsem se koukal na semifinále a finále. Kubova hra byla tak mimořádná. To nebylo o servisu, ale o výměnách,“ chválil Černošek Menšíkův triumf.

Menšík si v Miami postupně vyšlápl na tři soupeře z elitní desítky, kromě legendárního Srba zdolal i nedávného vítěze z Indian Wells Jacka Drapera a domácího Taylora Fritze. Český mladík se tak zařadil po bok kolegů Jiřího Lehečky a Tomáše Macháče, kteří už letos rovněž vybojovali trofeje.

Nejmladší z českého tria však dosáhl na tu nejcennější, podnik v Miami patří mezi turnaje kategorie Masters. Ve finále zdolal dvakrát 7:6 Djokoviče, jenž už několik let Menšíkovi příležitostně radí.

„Novak je nejlepší hráč historie a já měl tu možnost se s ním takhle skamarádit. Ještě jsem ani nezačal hrát mezi muži a už mi dával rady, říkal mi, že mám velký potenciál. Už loni v Šanghaji jsem měl možnost si s ním zahrát, ale bral jsem to jinak. Šel jsem si zápas užít, nasbírat zkušenosti. Teď v Miami jsem šel vyhrát,“ mluvil český teenager přesvědčivě.

Jakub Menšík (vpravo) a Novak Djokovič si povídají po finále v Miami.

Připravujeme podrobnosti...

Po bojích na amerických betonech se naplno rozjíždí antuková sezona, tenisté budou nejprve zápolit v Monte Carlu a přes prestižní akce v Madridu a Římě ukončí část roku na oranžových dvorcích právě v Paříži.

I přes obrovský úspěch v Miami by Menšík v Monaku musel projít zrádnou kvalifikací, do přihlášky se totiž počítá jeho starší umístění. Po velkém vypětí, které na Floridě absolvoval, se tak rozhodl z turnaje v Monte Carlu odhlásit.

Už ve středu večer však odcestuje do Španělska, aby se po sérii podniků na tvrdém povrchu připravil na antukové týdny. Loni ho během nich trápila bolest ruky, kvůli které museli s trenéry změnit styl servisu, který je jeho největší zbraní.

V Miami nasázel Menšík celkem 111 es, od začátku roku si jich připsal už 302, což je na elitním okruhu vůbec nejvyšší číslo ze všech hráčů. Kromě bekhendu, jenž býval vždy jeho dominantním úderem, zlepšil i forhend a díky mentální odolnosti si v mladém věku troufá i na velká jména.

Titul v Miami je toho jasným důkazem.