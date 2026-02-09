Kvůli zranění jste na Australian Open odstoupil před osmifinále s Novakem Djokovičem a přišel jste o možnost zahrát si opět se svým vzorem. Už to přebolelo?
Teď už to není žádné tajemství, ale během turnaje jsem měl v břišním svalu trhlinu sedmnáct milimetrů. Už v zápase třetího kola jsem šel přes vlastní zdravotní bariéru. Nemělo smysl riskovat větší problém. Pochopitelně mě mrzelo, že jsem odstoupil, mohl jsem si zahrát další velký zápas. Ale bylo to dobré rozhodnutí, ušetřilo mi kus sezony.
Dá se spočítat, kolik času na marodce jste si ušetřil?
Vzhledem k tomu, že jsme problém odhalili zavčas, mohl jsem se po dvou týdnech vrátit do přípravy a v neděli už trénoval na sto procent. Pokud bych v Austrálii pokračoval, hrozila mi až šestitýdenní pauza. Přišel bych o měsíc. To riziko bylo vážně velké.
To by byla pořádná rána pro váš program.
Právě proto je třeba si zdraví pořádně hlídat. Sezona trvá jedenáct měsíců. Sice to znamená, že máte prakticky každý týden šanci udělat dobrý výsledek, současně je to ale hodně náročné. Pokud to máte zvládnout, musíte být zdraví. To je také můj hlavní cíl pro tuto sezonu. Držet si zdraví a tím mít možnost být pořád na kurtu.
Kvůli zranění jste přišel také o úvodní utkání nového ročníku Davis Cupu. Jak jste viděl zápas proti Švédsku?
Mrzelo mě, že jsem nemohl hrát. O to mám větší radost, že to kluci zvládli. Proti Švédsku splnili roli favorita, ale všichni víme, že daviscupové zápasy nejsou snadné. První kolo je za námi, věřím, že na podzim už zase budu součástí týmu.
V dalším kole přijede tým Spojených států, které loni český výběr dokázal v Americe porazit. Jaký to bude duel?
Je to ještě hodně daleko, ale je jisté, že to pro nás bude velká výzva a pro fanoušky obrovské lákadlo. Spojené státy jsou tenisovou velmocí, můžou sestavit několik silných týmů. Diváci uvidí skvělý zápas. I my se na to těšíme, protože si užijeme parádní domácí prostředí. Věřím, že podáme dobrý výkon a výsledek bude stejný jako loni.
Zápas se bude hrát až na podzim, do té doby vás čeká pořádná porce turnajů. Jaký máte nejbližší program?
V úterý odlétám do Dauhá, následuje další akce ATP 500 v Dubaji. Pak přeletím do Spojených států, kde jsou na programu první tisícovky v Indian Wells a Miami.
Před rokem se pro vás právě v Miami senzačním vítězstvím změnil tenisový svět. Jaký to bude návrat?
Bude to něco nového, protože mě čeká obhajoba. Tlak na sebe ale vůbec nevyvíjím, ten přichází z okolí. Určitě se do Miami rád vrátím, přišel tam opravdu jeden z největších zlomů v mé tenisové kariéře. Chci předvést co nejlepší tenis a znovu si turnaj užít.
Máte v hlavě, kde chcete být v žebříčku na konci sezony?
Loni jsem cíle všem prozradil a až pak si uvědomil, jaký tlak ze všech stran to přineslo. Letos jsem zvolil jinou cestu. Cíl mám, ale zná ho jen nejužší tým. Ani rodiče nic neví. Žádná číslovka doma na lednici nevisí. Tam je jen program turnajů.