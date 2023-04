Soupeř vyběhal skoro všechno, povzdechl si Menšík po konci v Ostravě

„Soupeř v tom prvním setu nevypadal moc rozehraně, takže jsem se toho snažil využít a vytěžil jsem z toho maximum,“ komentoval Menšík dnešní duel s Mochizukim.

Co se stalo ve druhé sadě?

Když se měnily míče, trochu mi spadla koncentrace, začal jsem více chybovat. To soupeře nakoplo a začal hrát svou hru – skvělý bekhend a zezadu vyběhal skoro všechno. Pro mě bylo velmi těžké uhrát jakýkoliv balonek.

Třetí set byl ale vyrovnaný.

Trochu jsem pozměnil hru a snažil se, co nejméně chybovat, což se v několika gamech vyplatilo. Bohužel rozhodlo několik mých zbytečných chyb v koncovce, klidně to mohlo být naopak. Soupeř ale v závěru téměř nedělal chyby. Byl jsme si toho vědom, věděl jsem, že pokud chci něco uhrát, musím dát vítězný míček. Dost jsem jich zahrál, ale několik i pokazil, což v trie breaku rozhodlo.

Hbitý Japonec Shintaro Mochizuki byl na ostravském turnaji nad síly Jakuba Menšíka.

Byla klíčová šestá hra třetího setu, v níž jste za stavu 3:2 nevyužil dva brejkboly?

To ano, ale těch příležitostí, kdy jsem ho mohl brejknout a odskočit mu o dva gamy, bylo více. On však v té šesté hře dobře zaservíroval, ne že by tam byly moje chyby. Zahrál dobře.

Ve druhém setu jste dobíhal dlouhý míček soupeře za základní čárou a po skluzu se vám noha zasekla pod plotem. Bylo to hodně nepříjemné?

To se mi ještě nestalo (usmál se). Vypadalo to trochu komicky, jak jsem se snažil z toho sevření vymanit a ještě míček zahrát. Bota tam však držela a už nebyla cesta zpátky.

S jakou formou jste vůbec do Ostravy přijel?

S dobrou. Měli jsme vydařenou přípravu. V prvním kole jsem se cítil skvěle tenisově, ale to i teď ve druhém. Jen jsem doplatil na ten menší výpadek koncentrace, čehož soupeř na této úrovni dokáže využít. Ještě s Dalikem Svrčinou hrajeme čtyřhru, tak si doufám spravím náladu.

Jakub Menšík se raduje z úspěšného brejku.

Na ostravském turnaji od roku 2016, kdy se to povedlo Zdeňkovi Kolářovi, nebyl žádný český tenista ve finále. Čím to je?

Ambice jsou vždycky vysoké, ale zdejší turnaj je velice nabitý. Osobně jsem rád, že jsem postoupil aspoň do druhého kola, i když jsem smutný, že jsem z toho nevytěžil čtvrtfinále. Zahrát si v dalším kole proti Džumhurovi, nebo Monfilsovi by byl trochu můj splněný sen. Ale bohužel se to nepovedlo a budu dělat maximum, abych na příštích turnajích dopadl lépe.