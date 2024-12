Ocenění pro Menšíka. Český tenista je podle ATP Nováčkem roku

Menšík získal ocenění jako druhý Čech. Po 11 letech navázal na triumf Jiřího Veselého. Výsledky ankety zveřejnila Asociace tenisových profesionálů na svém webu.

Menšík si letos polepšil ve světovém žebříčku ze 167. na současnou 48. pozici. V únoru se v Dauhá poprvé dostal do finále turnaje ATP, vylepšoval si také maxima na grandslamech. Příští týden se představí na Turnaji mistrů do 21 let v saúdskoarabské Džiddě.

Jakub Menšík se natahuje za míčekm ve čtvrtfinále na turnaji v Šanghaji.

„Jsem super šťastný a poctěný, že jsem se stal Nováčkem roku a vyhrál tuhle cenu. Chtěl bych poděkovat za hlasy a všem fanouškům po světě za jejich podporu a lásku. Hodně to pro mě znamená,“ řekl Menšík.

„Ten týden v Dauhá pro mě bude nezapomenutelný. Z hlediska budoucnosti mi tenhle turnaj ukázal, že s těmito soupeři mohu hrát a být brzo na špici,“ doplnil Menšík.

Vedle turnaje v Dauhá, kde na cestě do finále porazil bývalou světovou jedničku Brita Andyho Murrayho, Rusa Andreje Rubljova či Francouze Gaëla Monfilse, porazil během sezony třeba také Kanaďana Félixe Augera-Aliassimea nebo Australana Alexeie Popyrina. V říjnu si ve čtvrtfinále turnaje v Šanghaji zahrál i se svým vzorem Novakem Djokovičem, jemuž podlehl po více než dvou hodinách 7:6, 1:6. 4:6.

Novak Djokovič (vpravo) a Jakub Menšík si podávají ruce po vzájemném souboji ve čtvrtfinále turnaje v Šanghaji.

Svěřenec trenéra Tomáše Josefuse potvrdil vítězstvím v prestižní anketě potenciál. Vloni získal stejné ocenění Francouz Arthur Fils, před ním uspěli například Dán Holger Rune, Američan Jenson Brooksby, Španěl Carlos Alcaraz či současná světová jednička Ital Jannik Sinner.

Z českých tenistů usiluje o úspěch ve výročních anketách ATP také Tomáš Macháč. Berounský rodák je mezi čtyřmi na kandidáty na ocenění pro hráče s největším zlepšením.