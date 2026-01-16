Cestu do boje o trofej rozhodně neměl snadnou, čtvrtfinále i semifinále musel odehrát v pátek. Obě výzvy zvládl – Giovanniho Mpetsiho Perricarda a Fábiána Maroszána dokázal porazit v rozmezí pěti a půl hodiny.
S prvním jmenovaným se měl původně střetnout už ve čtvrtek, ale stihli jen dvě výměny, než je déšť vyhnal zpátky do šaten. A jelikož bylo už pozdě večer, pořadatelé rozhodli, že se utkání přesouvá na pátek.
„V areálu jsem strávil celý den a čekal jsem, jestli se na kurt dostanu, nebo ne,“ přiblížil Menšík svůj čtvrteční program. „Počasí se měnilo každou půlhodinu, chvíli pršelo, pak zase ne... Bylo to velmi náročné fyzicky i mentálně, takže jsem se cítil vyčerpaný.“
Zpátky do hotelu navíc odjížděl až v deset večer a v osm ráno už musel být zpátky na kurtech, aby se nachystal na začátek v jedenáct hodin.
„Takže jsem si moc neodpočinul. Do areálu jsem dorazil trochu unavený, ale s týmem jsme udělali skvělou práci a dokázal jsem ze sebe dostat výborný tenis.“
Proti nebezpečnému servismanovi Mpetshimu Perricardovi otočil první dějství z 0:2 na 6:4 a druhé získal 6:2. Proti Maroszánovi zase v tiebreaku první sady odvrátil pět setbolů a nerozhodila ho ani ztráta vedení 3:1 ve druhé části. Celkem při výhře 7:6, 4:6 a 6:1 nasázel 16 es.
Ještě tak vylepšil své loňské tažení v Aucklandu, kdy po velké bitvě vypadl ve čtvrtfinále. I díky příjemným zkušenostem se na Nový Zéland letos vrátil. A užívá si tamní atmosféry.
„Pamatuju si tenhle bufet hned vedle kurtu. Je to něco trochu jiného, přijde mi, jako bych hrál uprostřed restaurace. Ale užívám si to tady,“ usmíval se v rozhovoru po semifinále.
V posledním klání celého turnaje bude jeho soupeřem Argentinec Sebastián Báez. Aktuálně 39. tenista žebříčku zažívá výtečný start do sezony, když vyhrál všech sedm dosavadních duelů. Porazil například Američany Taylora Fritze a Bena Sheltona.
S Menšíkem se střetnou poprvé a šance mají oba vyrovnané.
Rodák z Prostějova by samozřejmě rád získal druhý titul v kariéře, ale uvědomuje si, že hlavní mise s názvem Australian Open ho čeká až příští týden.
„Proto jsem moc vděčný, že před grandslamem jde má forma nahoru,“ hodnotí. „A v pátek jsem hrál dohromady pět setů, takže to byla skvělá příprava na zápasy na tři vítězné. Jsem rád, že všechno, co jsem udělal v předsezonní přípravě, se teď pozitivně projevuje.“