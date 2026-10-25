Během výměn hrála hudba, diváky hecoval DJ Menšík. Může to být budoucnost tenisu?

Na páteční akci Red Bull BassLine, jež sloužila jako vykopávák před prestižním turnajem ATP 500, který v rakouské metropoli proběhne příští týden, mohli diváci vidět od základů překopaný tenis.
Mezi výměnami hrála hlasitá hudba a nepřestala ani během hry, jen se o trochu ztišila. Zápasy nabízely pouze tři sety hrané tiebreakovým stylem do pěti bodů. O složení skupin hlasovali diváci. A hráči si mohli „vsadit“ na jeden bod, kterému tím dali dvojnásobnou hodnotu.
Líbily by se vám takové novoty i v klasickém tenise?
Turnaje si takhle představit nedokážu. Tenis umí být někdy hodně vážný a upjatý, tak je super ho něčím odlehčit.