Menšík ví, že může být lepší. Messiho moc nevnímal, řeší číslo na ledničku

V nedělním finále v Miami porazil dlouholetého přítele Novaka Djokoviče dvakrát 7:6. „Víc už snad ani nejde, ne? Novak je nejlepší hráč v tiebreacích, vždy tam ukáže svoji mentální sílu, já jsem proti němu hrál dva a oba jsem vyhrál. O to je to cennější, že jsem takového hráče porazil v jeho doméně,“ pochvaloval si Menšík ve středu v prostějovském Národním sportovním centru, kam dovezl ukázat svoji trofej.

„Věděl jsem, že v tiebreaku musím předvést svůj nejlepší tenis. A porazit ve finále právě Djokoviče byl neskutečný pocit. Ale všechno to je hlavně motivace do dalších bojů,“ zdůraznila tenisová kometa z Prostějova, jež doletěla na nové maximum – 24. místo světového žebříčku.

Už v březnu jste tak splnil svoji předsezonní ambici, kterou jste si tradičně vylepil na ledničku. Tedy top třicítku.

Je to tak. Loni jsem tam měl osmdesátku, teďka třicítku. Do závorky jsem si napsal ještě top 25, ale to už je taky pryč. Ale až začnu zase trénovat, stanovíme si nové cíle, toho se nebojte. A ledničku přepíšu.

Prozradíte, jaké budou?

Zatím jsem se bavil víc s vámi novináři než s týmem. Takže teprve budeme mít týmovou poradu, kde si vše stanovíme. Asi to bude ještě dvojciferné číslo, ale už menší než 25.

Celý turnaj napsal hezký příběh. I Djokovič získal v devatenácti svůj první titul na Masters, teď pošilhává po svém stém titulu v kariéře. Ale sebral mu ho jistý Jakub Menšík, který tak vyhrál svůj první titul z okruhu ATP.

Těch náhod, co se v turnaji uskutečnilo, bylo neskutečné množství. Dlouho to vypadalo, že ani nenastoupím. Nakonec jsem se ve finále střetl s nejlepším hráčem historie, se kterým jsem se už před lety mohl skamarádit. Ani jsem ještě nebyl v mužské kategorii a on už mi dával rady a říkal, jaký mám potenciál.

Jakub Menšík (vpravo) pózuje s trofejí pro šampiona turnaje v Miami, vedle něj poražený finalista Novak Djokovič.

Jaké jste tedy měl bezprostřední pocity po proměněném mečbolu?

Ani to nedokážu popsat, bylo to neskutečné. Umocněné tím, koho jsem ve finále porazil. Je to super, skvělý pocit a hlavně motivace dál.

Djokovič o sobě sám říká, že nesnáší prohry. Ale v pozápasovém rozhovoru přímo na kurtu konstatoval, že prohra s vámi mu nevadí.

Samozřejmě, tohle se dobře poslouchá. Jenom to ukazuje jeho charakter, je to neskutečný šampion. Dokázal hromadu úspěchů, na kurtu i mimo něj. Je to jeden z nejlepších sportovců všech dob, ocenění od takové osobnosti je něco neskutečného. Jak říkám, dodalo mi to víc motivace a potvrzení, že jsem na správné cestě.

V čem se liší dnešní Jakub Menšík od toho, který proti Djokovičovi nastoupil v Šanghaji loni v říjnu a prohrál?

Nastavením. Jsem rád, že jsem dostal ještě jednu příležitost se s Novakem poměřit. Víte, v Šanghaji jsem to bral jako splněný sen. Vždyť jsem si mohl zahrát s Novakem! Šel jsem si to tam užít, nasbírat zkušenosti. Ale teď v Miami jsem šel na kurt s tím, že jdu vyhrát. Nakonec to dopadlo tak, že on stý titul ještě nezískal, ale jistě ho brzo urve. Pak už by mohl pomalu končit (smích). Těch náhod v celém tom turnaji bylo neuvěřitelné množství. Ale vše je tak, jak má být a my budeme makat dál, ať takovýchto náhod na velkých turnajích dál přibývá.

A náhoda byla i váš start na turnaji. Kvůli bolestem jste se chtěl odhlásit, že?

Příběh začal dva dny před prvním zápasem. V noci jsem se probudil bolestí kolene. Na další den jsem sotva chodil, nemohl jsem trénovat. Ale fyzioterapeut řekl, že je všechno v pořádku, na ultrazvuku se nic nenašlo. Říkám si: To bude dobrý, zítra to přestane. Vzal jsem si prášky proti bolesti, ale ráno to bylo stejné jako předchozí den. Na rozcvičce jsem se nemohl rozběhnout. Řekl jsem si, že se nedá nic dělat, že musím odstoupit.

Ale nepodařilo se vám to.

Proces funguje tak, že od doktora dostanete papír, který vyplníte a předáte jej rozhodčímu a je hotovo. Už jsem ten papír doslova držel v ruce, byl jsem na cestě za rozhodčím, oznámit mu, že odstupuju. Naštěstí byl zrovna na obědě. Tak si říkám: OK, zajdu ještě za fyzioterapeutem. Musím mu poděkovat. Opět. Bez něj by to takhle nedopadlo. Ještě si mě jednou vzal do parády, udělal mi léčbu, dal mi poslední naději. Řekl mi, že v koleni nemám mechanicky nic špatně, že veškeré pohyby můžu dělat na sto procent, že mám bolest v hlavě. Dělali jsme i různé techniky s mentálním koučem, nasadili jsme tejpy, jehličky, prášky od bolesti. Začátek prvního zápasu jsem protrpěl, ale nějak jsem vyhrál. Pak jsem měl den volna a to mi pomohlo. Koleno si odpočinulo, zlepšovalo se. Když si vezmete, co všechno za náhody se za ten turnaj událo… neskutečné.

A další náhodou může být, že trofej, kterou jste získal, byla vyrobena v Česku.

Další důkaz, že je vše tak, jak má být.

Finále s Djokovičem se kvůli dešti několikrát odkládalo. Nevyvedlo vás to z míry?

Mělo to velký vliv. I semifinále s Američanem Fritzem byl neskutečný boj. Až je mi líto, že ono finále to tak zastiňuje. Dohráli jsme večer, měl jsem v sobě plno adrenalinu, skoro vůbec jsem nespal. A další noc jsem měl před finále, to jsem taky skoro nespal. Kluci z týmu mě ujišťovali: Vyspíš se, hraje se ve tři, nasnídáš se, uděláš rozcvičku, půjdeš na kurt a jdeme slavit. Bude to rychlý den. Jenže pak začalo pršet a z nejrychlejšího dne se stal ten nejdelší. Každá vteřina a minuta utíkala hrozně pomalu. Už jsme byli v tom obrovském areálu samotní, jen já a Novak. Je to jiná atmosféra, menší cvrkot než na začátku turnaje. To tomu nepomáhalo, ale po mentální i fyzické stránce se mi to podařilo zvládnout.

Menšík přijímá gratulace od Američana Fritze k postupu do finále turnaje v Miami.

Taylor Fritz je čtyřka světového žebříčku. S hráči z top desítky máte pozitivní bilanci. Čím si to vysvětlujete?

Nevím, asi to bude tím, že když hraji proti těm nejlepším, dovedu se stoprocentně uvolnit a předvést ten nejlepší tenis. Také si myslím, že mám silnou mentální stránku, což je zásluha mého mentálního kouče. Strašně moc na tom pracujeme a cítím, že mi to v soubojích s těmi nejlepšími pomáhá.

Turnaj jste nakonec završil se sedmdesátiprocentní úspěšností prvního servisu, navíc jste nastřádal přes sto deset es. Sedl vám povrch, který je v Miami považován za jeden z nejrychlejších?

Jo. Oproti betonu v Indian Wells, kde je snad nejpomalejší povrch všech dob, tohle byla příjemná změna. Takové podmínky mé hře sedí. V Miami je vlhkost, ne sucho, svítí sluníčko, je teplo, na tom betonu to fakt sviští. Nechci říkat, že jsem jenom betonář, mám úspěchy i na antuce, ale beton je můj nejoblíbenější povrch. Servis mi sedl skvěle.

Před semifinále s Fritzem za vámi přišel do šatny Lionel Messi. Jaký to byl zážitek?

Neuvěřitelný. Není člověk na zemi, který by nevnímal jeho cestu, jeho úspěchy. Ani nevím, jestli jde Messiho vůbec nazvat člověk. Je to neskutečné, dostat se jen k němu je de facto nemožné. A byť to byla privátní návštěva v kabině pro nás hráče, bylo náročné se s ním vyfotit, ačkoliv jsme tam byli jenom čtyři. Těší mě, že jsem si s ním mohl popovídat. I když nemluví plynule anglicky, základy má, stejně tak já mám základy ve španělštině. Takže jsme dvě minuty mluvili s ním, Novakem a Grigorem Dimitrovem. Potřást si s ním rukou byl silný zážitek. Spousta lidí mi říkalo, že se pak nebudu soustředit na zápas, ale já s Fritzem předvedl jeden ze svých nejlepších výkonů. Asi to bylo tím, že jsem si tu ruku neumyl.

Co jste si s Messim řekli?

Ani si to nepamatuji, ty emoce přebily veškeré moje vnímání o tom, co říkal. Já mu gratuloval k úspěchům, říkal jsem mu, že jsem jeho fanoušek od dob, co hrál v Barceloně. Já jsem sice víc fanoušek Realu Madrid, ale vždy jsem byl větší příznivec Messiho než Cristiana Ronalda. On mi naopak popřál štěstí do zápasu a vesměs říkal, že je neskutečné, kde se nacházím v devatenácti letech. A že mám pokračovat dál. Slyšet tohle od takové osobnosti je obrovská motivace.

Mluvil jste o tom, že Novak Djokovič je jednou z největších person sportu. Tak kdo je ten pravý GOAT? (z anglického greatest of all time – nejlepší všech dob).

Ha! To těžko říct, asi raději nebudu odpovídat.

Jaký vás čeká nejbližší program?

Turnaj ATP 500 buď v Mnichově, nebo Barceloně za dva týdny.

Pomýšlíte po vítězství na Masters také na zisk grandslamu?

Jasně, ale nevím, jestli tenhle rok. Každopádně do budoucna je to určitě jeden z velkých cílů.

Na který grandslam si troufáte?

Pochopitelně na betonové, Australian Open nebo US Open. Ale možná i ve Wimbledonu by se mi mohlo dařit. Ale pokud někdy vyhraju Roland Garros, bude to asi ten poslední grandslam, který získám.

Oslav už bylo dost?

Probíhaly tak nějak normálně. V Miami jsme šli do klubu, je to město, které žije i v noci. Těšilo mě, že jsem mohl úspěch oslavit s týmem, rodiči a kamarády. Moc jsem toho, pravda, nenaspal. A tím to skončilo. Sezona pokračuje dál, za dva týdny mám další turnaj, nemůžu si dovolit týden chodit na party a se všemi slavit. Teď si chvilku odpočinu, oslavy mám za sebou a na konci tohoto týdne jdeme zpátky do tréninku.

Na co se budete zaměřovat?

Není to jen jedna věc, jsou to maličkosti, drobnosti. Ale musím říct, že to vnímám hrozně pozitivně. Beru si, že jsem v devatenácti vyhrál titul na Masters, a přitom já i tým víme, že mám strašně moc prostoru ke zlepšení. O to větší motivaci mám. Vím, že to není konec, ale začátek a vím, že ze sebe můžu dostat víc. Jak teď tak v budoucnu. Naberu zkušenosti, budu makat stejně poctivě jako doposud. Mám moc prostoru pro zlepšení, je to o detailech, o skládačkách. Musíme složit pomyslné puzzle, které bude tvořit harmonii.