Menšík navázal na Berdycha, poprvé je ve čtvrtfinále grandslamu. Chci jít dál, líčí

  9:02
Český mužský tenis má poprvé od roku 2016 zástupce mezi osmičkou nejlepších na Roland Garros. V roce 2016 se do čtvrtfinále pařížského majoru probojoval Tomáš Berdych, nyní se to podařilo Jakubu Menšíkovi. Dvacetiletý Čech si zlepšil grandslamové maximum díky nedělnímu vítězství nad Andrejem Rubljovem z Ruska, kterého porazil 6:3, 7:6, 4:6, 2:6, 6:3.

„Jsem nesmírně rád za to, jak to dopadlo, ačkoliv to nebylo po fyzické ani mentální stránce vůbec jednoduché,“ líčil vyčerpaný Menšík, který na tiskovou konferenci dorazil až kolem půlnoci. Jeho osmifinálový boj totiž trval tři a tři čtvrtě hodiny a skončil ve čtvrt na dvanáct.

Na kurtu ho sledovali i jeho nejbližší. „Jsem vděčný za podporu, kterou jsem měl. Na zápas s Alexem De Minaurem (třetí kolo) mě přijela podpořit přítelkyně a teď dorazila i rodina. Hodně to pro mě znamená mít kolem sebe své nejbližší a zakončit to vítězstvím už je jen sladká tečka.“

Válečník Menšík! Ztratil vedení 2:0, přesto slaví. Ve čtvrtfinále ho čeká duel mladíků

Nedělní utkání ale bylo z jeho pohledu hodně dramatické. Svěřenec trenéra Tomáše Josefuse, který plní na turnaji roli nasazené šestadvacítky, v utkání přišel o vedení 2:0 na sety a o vítězi musela rozhodovat až pátá sada. V ní Menšík znovu využil své nejsilnější zbraně – podání – a rozhodl brejkem v osmé hře.

„Utkání jsem začal lépe. První dva sety jsem měl vývoj pod kontrolou, i když se v koncovce druhého setu začala karta mírně obracet. Andrej je velký bojovník,“ uznal český tenista kvality soupeře.

„Nedal mi nic zadarmo a od třetího setu svůj výkon natolik zlepšil, že bylo nesmírně těžké dostat se zpět do hry. Jsem rád, že i když vyrovnal na 2:2, našel jsem v sobě síly. Dokázal jsem se mentálně zkoncentrovat na to, co potřebuji, a převzal jsem otěže zápasu zpět na svou stranu.“

O výhru Menšíka nepřipravilo ani 65 nevynucených chyb, Rubljov jich měl jen 35. A i když český mladík v závěru našel síly i na oslavu grandslamového maxima, po příchodu mezi novináře byl viditelně unavený.

Jakub Menšík během osmifinále Roland Garros

„Zápas skončil docela pozdě a je to teprve chvíle, co jsem dohrál. Jsem samozřejmě nadšený, že jsem došel tak daleko, ale teď už se vidím v posteli,“ přiznal. „Potřebuji si hlavně odpočinout, protože mě pozítří čeká další utkání. Snažím se už teď sbírat síly a pomalu se připravovat na to, co přijde.“

Vítěze loňského turnaje Masters v Miami může těšit i fakt, že na letošním Roland Garros zvládl už druhý pětisetový zápas. Dříve v nich nebyl příliš úspěšný, loni v Paříži ztratil jasné vedení 2:0 a poroučel se z turnaje po druhém kole. Letos navázal na úspěšný duel druhého kola proti Argentinci Marianu Navonemu.

„Každý zápas přináší novou zkušenost. I když mi pětisetové souboje dříve spíše nevycházely, teď jsem v dobrém rozpoložení a vidím na sobě zlepšení. Odvádíme skvělou kondiční práci s trenérem Honzou Pospíšilem, takže jsem na tyto situace fyzicky připraven. Výraznou složkou je i psychika. Jsem rád, že díky spolupráci s mentálním koučem Draganem Vujovičem dokážu využít zkušenosti z méně povedených momentů a neustále se v této oblasti posouvám,“ chválil si Menšík.

Djokoviče zmrazil o dvacet let mladší nebojsa. A v Paříži se zrodí nový šampion

I díky stabilnímu týmu je tak prvním českým čtvrtfinalistou na Roland Garros po deseti letech. „Je to skvělý pocit se trochu zapsat do historie. Jsem hrdý na to, že mohu jít touto cestou a že je mé jméno v takové společnosti. Ale turnaj pro mě ještě nekončí a pevně doufám, že nezůstanu jen u čtvrtfinále,“ vyřkl své ambice.

V boji o postup do semifinále narazí na o rok mladšího Brazilce Joaa Fonsecu, který v Paříži předvádí parádní výkony. V osmifinále porazil Caspera Ruuda, předtím si vyšlápl dokonce na Novaka Djokoviče. „Určitě mě čeká další těžký zápas, ale moc se na něj i na další výsledek těším,“ doplnil Menšík.

A doufá, že i z tohoto utkání bude odcházet vítězně.

