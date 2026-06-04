Ale pozor, nervózní prý rodiče českého tenisového klenotu nejsou.
„Chtěla bych to uvést na pravou míru. Vůbec nekolabuji, já si to strašně užívám. Medituji a posílám Kubovi energii,“ vysvětlila Menšíková při rozhovoru s českými novináři v Paříži. Její manžel podotkl, že takto fandí i hráčova přítelkyně Josefina.
Na Roland Garros jsou od osmifinále, v němž Menšík po pěti setech porazil Rusa Andreje Rubljova. A rodiče mu věří, že zvládne i páteční semifinále se světovou trojkou Alexanderem Zverevem.
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„V Madridu to bylo velmi těsné,“ připomíná Menšíková jejich dosud jediný vzájemný zápas z konce letošního dubna, který její syn prohrál 4:6, 7:6, 3:6. „Poučili jsme se z toho a Jakub si za tím půjde. On publikum a velké kurty miluje. Opravdu si to užívá.“
Souhlasil i Michal Menšík: „Je to dobrá zkušenost. Jakub občas v Madridu vypadával z koncentrace, protože nebyl zvyklý na Zverevův rytmus. Například na to, jak dlouho dribluje s míčkem, jak přerušuje zápas a neustále na kurtu něco řeší. Teď už připravený bude.“
Jejich syn se v Prostějově nadchl pro tenis sám, ani jeden z rodičů ho nehrál. „Původně jsem myslel, že Kuba bude hrát hokej. Jenže v té době to v dětském hokeji nebylo úplně růžové a tenis ho předběhl. V tenisové školičce brali děti už od čtyř let, což bylo na hokej brzy. Chtěli jsme, aby se syn hýbal, tak jsme ho tam přihlásili. Strašně ho to chytlo a pak už nechtěl dělat nic jiného,“ řekl Michal Menšík.
Inspirací pro malého Jakuba bylo, že v Prostějově působili hráči jako Tomáš Berdych, Petra Kvitová či Lucie Šafářová. Rodiče vzpomněli i na vliv trenéra Iva Müllera.
„S dětmi to uměl fantasticky a co je důležité, uměl to i s rodiči. Spousta rodičů vidí v malých úspěšných dětech hned Nadala nebo Federera a je potřeba to hodně usměrňovat. V tom byl pan Müller skvělý. Dokázal v dětech vybudovat lásku ke sportu a zároveň působil na rodiče,“ řekl.
K rozvoji Menšíkovi pomohlo také to, že už od 13 let spolupracoval s mentálním koučem Draganem Vujovičem, s nímž se jeho maminka seznámila v zaměstnání. „Kuba měl úraz a dva dny probrečel, že je konec, že tenis už nebude. Sami jsme nevěděli, jak tu situaci řešit, a tehdy se ukázalo, že spolupráce s Draganem byl skvělý nápad,“ řekl Michal Menšík.
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To potvrdila i maminka. „Dragan si s ním sám povídal dvě hodiny a pak mi řekl: ‚To je šampion, s ním budu pracovat.‘ Celých sedm týdnů jsme za ním poctivě jezdili každý týden do Prahy. První měsíc se vůbec nebavili o tenise, ale o zdraví a o životě. A ta spolupráce trvá dodnes.“
Tenistovi, kterého bavila také hra na bubny nebo kouzelnictví, prospívá i spolupráce s trenérem Tomášem Josefusem. Ten je známý tím, že tenis vnímá přes statistické až vědecké metody. „Všichni se na něj dívali skrz prsty, co to řeší za čísla a data, když základem je přece přehrát síť dvacetkrát za sebou. Dnes víme, že moderní tenis je jinde,“ řekl Michal Menšík a chválil i další zástupce prostějovského tenisového klubu.
Menšíkovi rovněž dodalo novou motivaci, když ho po finále juniorského Australian Open 2022, kde prohrál po takřka čtyřech hodinách hry a vyčerpaný opouštěl kurt na vozíku, pozval k sobě do Bělehradu vítěz 24 grandslamů Srb Novak Djokovič.
„Jsem mu dodnes vděčná. Jakub s ním mohl dělat úplně všechno. Společně jedli, řešili fyzioterapii, regeneraci i trénink. Na cokoliv se Jakub zeptal, Novak mu upřímně odpověděl,“ líčí Menšíková. „Pro nás to byly neocenitelné informace. Jakub se do toho zakousl a náš trenér Tomáš Josefus ty poznatky nasával jako houba. Posunulo nás to obrovským způsobem kupředu.“
Ani po příchodu popularity na synovi hvězdné manýry nepozorují a vyzdvihli také jeho vztah s bratrem Lukášem, který trpí poruchou autistického spektra. Menšík podporuje školu pro takto handicapované pacienty.
„Kluci mají mezi sebou krásný vztah. Náš Lukáš nás všechny naučil obrovské trpělivosti. Jsme na něj nesmírně pyšní, protože pokud se chce něco naučit, musí tomu obětovat mnohem více úsilí než ostatní,“ doplnila Menšíková.