Pokec s Djokovičem, pak tuhá řež. Šestnáctiletý Menšík chce další úspěch

V prvním kole antukového grandslamu absolvoval pořádnou šichtu. K vítězství 6:3, 3:6 a 7:5 nad Američanem Williamsem potřeboval více než dvě hodiny. V koncovce rozhodujícího setu ještě čelil třem brejkbolům.

„Byl to jeden z mých nejnáročnějších zápasů za poslední dobu,“ uznal poté. Soupeř předvedl neskutečný výkon, od začátku to byla obrovská bitva. Rozhodlo pár balónů, které jsem v závěru dokázal poskládat.“

V pavouku juniorského turnaje figuruje jako třetí nasazený, do povědomí protivníků se dostal na začátku roku v Melbourne díky zmíněnému tažení do finále úvodního grandslamu sezony.

„Ale jestli se na mě chtějí soupeři vytáhnout, je jejich věc. Já si tady věřím na každého a myslím, že můžu dojít daleko. Mám vynikající formu.“

Sebevědomí čerpá z měsíců po Australian Open, během nichž načerpal spoustu cenných poznatků. Trénoval s Novakem Djokovičem, debutoval na dospělém okruhu ATP, probíjel se na dalších seniorských podnicích.

Začněme postupně. Pozvání od světové jedničky si Menšík vysloužil díky heroickému výkonu ve finále Australian Open. „Byl to pro mě splněný sen a obrovská zkušenost zahrát si proti takovému hráči. Hodně mě to posunulo a dalo motivaci do dalších zápasů a do další práce,“ ohlíží se nyní v Paříži za necelým týdnem, který v únoru strávil v Bělehradě.

O dva měsíce se do srbské metropole vrátil: dostal divokou kartu do kvalifikace tamního podniku ATP. S Britem Broadym, 140. tenistou žebříčku, prohrál 2:6 a 1:6. „Je to trošku jiný level, ale myslím, že když budu dál tvrdě makat, tak to dotáhneme nejen na tuhle úroveň, ale míříme ještě dál,“ hlásí Menšík.

Následně si vyzkoušel kvalifikace dvou challengerů, na nichž znovu ztratil hned první duel, potýkal se i se zdravotními potížemi. Ale před týdnem na menším podniku ITF v Mostě už postoupil do semifinále.

„Nechci říct, že má hra šla po Austrálii úplně dolů, ale kvality na dospělé potřebuju mít vyšší. Pak už jsem si zvykl a teď před Paříží jsme udělali výbornou práci v tréninku a cítím se skvěle,“ shrnuje uplynulé měsíce.

Přestože už nakukuje mezi muže, na Roland Garros se rád vrací do „své“ kategorie. Uvozovky jsou na místě, protože šestnáctiletý Menšík se v juniorech potkává i s o dva roky staršími soky.

„Zdejší atmosféra je nepopsatelná, na takovém turnaji snad ani nejde hrát špatný tenis. Moc si to užívám a jsem rád, že tady můžu dál bojovat,“ pochvaloval si po výhře v prvním kole.

V areálu antukového grandslamu se už stihnul potkat i se svým známým z Bělehradu. „Jenom jsem ho pozdravil, pět minut jsme si popovídali,“ přibližuje opětovné shledání s Djokovičem. „Na turnaji se snaží koncentrovat na hru a sám na sebe. Na okolí moc nemyslí, je soustředěný.“

Stejným přístupem se chce prezentovat i Menšík.

„V Austrálii mi chyběl kousek, předváděl jsem tam super výkony. Takže bych byl rád, kdybych je předvedl i tady a výsledek zopakoval, ne-li vylepšil.“