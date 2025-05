„Po tenisové i mentální stránce to byl strašně náročný zápas,“ hodnotil devatenáctiletý český talent triumf 7:5, 6:7, 7:5 a 6:3. „O Roland Garros se říká, že má speciální atmosféru. A dnes jsem ji zažil se vším všudy.“

Chtěl jste diváky dirigováním ještě poškádlit?

Nevím, jestli poškádlit, každý si o tom může myslet svoje. Celková kulisa byla velký zážitek. Fanoušci přirozeně hecovali více jeho, ale snažil jsem si vsugerovat, že přejí mně. Že neříkají „Allez, Alex“, ale „Pojď, Kubo“. A po třetím setu jsem je chtěl odměnit, ať zažijí to, co zažívám já.

Podívejte se, jak Menšík gestikuloval směrem k divákům:

Bastien Fachan @BastienFachan Gotta love Mensik for shutting up the French crowd https://t.co/hEQr6B8rIp oblíbit odpovědět

Podobnými hrátky s publikem je znám váš idol Novak Djokovič. Inspiroval jste se jím?

Přesně tak. I když jsem si v tom kotli občas připadal jako na pokraji pekla, tak jsem si stejně jako Novak říkal, že lidi fandí pro mě. On něco podobného udělal v Turíně proti Jannikovi Sinnerovi, kde bylo zase italské peklo.

Nebál jste se, že ve čtvrtém setu se do vás diváci pustí ještě víc?

To jsem si při té oslavě neuvědomil. Říkal jsem si, že už to nemají kam posouvat, že už to větší peklo být nemůže, ale mýlil jsem se. Když jsem hned na začátku čtvrtého setu zkazil první servis a fanoušci začali šílet, tak jsem si řekl: „Aha, tak to jde ještě víc.“

Bylo podle vás jejich chování až příliš útočné?

Těžko se určuje, co už je za hranou a co ještě ne. Když třeba prohráváte 30:40 a někdo vám zakřičí mezi prvním a druhým servisem, tak je to samozřejmě nepříjemné. Ale dokud je to v rámci fair play, tak je to v pohodě. Roland Garros je francouzskými fanoušky proslulé, fandí opravdu hodně. Někdy je to jako fotbalový zápas.

Ve třetím setu jste několikrát debatoval s rozhodčí. Vypadalo to, že upozorňujete na kluzký kurt a že chcete, aby se utkání kvůli dešti přerušilo.

Tady je pod antukou betonový podklad, a když spadne pár kapek, kurt je kluzčí. A jak pršelo déle, klouzalo to víc a víc. Říkal jsem si, že je to nebezpečné, a zeptal jsem se na to rozhodčí. Soupeř dal hned potom dvojchybu, přitom v celém třetím setu žádnou chybu neudělal. Takže jsem ho nevědomě dostal z rytmu a sám sebe zpátky do sedla.

Kromě deště také foukalo a bylo chladno. Jak jste se s těžkými podmínkami vyrovnával?

Alex je skvělý hráč a obzvlášť na antuce platí, že čím jsou podmínky pomalejší, tím jsou pro něj lepší. Když svítí sluníčko a je třicet pět stupňů, tak je to na Roland Garros svišťák, ale když poprchává a je velká zima, tak jsou míčky i kurt strašně pomalé. To mu hrálo do karet hlavně ve třetím setu. Ale jsem rád, že jsem koncovku zvládl. Byl to klíčový moment.