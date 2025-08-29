Menšík se po senzaci zasekl. A za přístup slyší kritiku: Nechceš od sebe víc?

Jeho grandslamové výpadky jsou jako přes kopírák. Naposledy se poroučel z druhého kola US Open po prohře 2:3 s Ugem Blanchetem.
Ano, mohly ho na konci dlouhého duelu ovlivnit nedávné žaludeční potíže. Ale neměl by supertalent novodobého tenisu, jak mu někteří říkají, až 184. hráče světa bez problémů smáznout?
„Po Miami, kde se mu extrémně zadařilo a pak ještě vyhrál pár zápasů, ani nevěděl jak, šla jeho hra dolů,“ hodnotila nedávno v podcastu Rakety jeho formu bývalá světová jednička Karolína Plíšková.
Menšík ale své výkony často vidí jinak. Ne tak kriticky.
Když už jednou vyhraješ takhle velký turnaj, jak to, že od sebe nechceš víc a že jsi spokojený s jedním vyhraným kolem? Nechápu.