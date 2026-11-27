Právě týmová soutěž je pro jejich vztah speciální, během ní se poznali. Když česká reprezentace včetně Menšíka v září 2024 hrála skupinu Davis Cupu ve Valencii, vyrazila na týmovou večeři do jedné místní restaurace. V níž Catinová pracovala jako servírka.
„Šéfová mi řekla, ať se o jejich stůl postarám. Říkala jsem si: Ty jo, snad budou v pohodě, protože VIP hosté někdy mohou být nároční, navíc tam sedělo asi čtrnáct lidí… Ale byli moc milí. A Kuba se mi hned líbil,“ popisuje 25letá Argentinka, jež je o čtyři roky starší než Menšík, exkluzivně pro iDNES Premium. „A když teď chodíme na večeře tady v Boloni, vždycky doufám, že se nezamiluje do jiné servírky!“ dodává s úsměvem.
Sledovala jste tenis předtím, než jste se s Jakubem seznámili?
Vůbec. Máme z toho vtipnou historku. Samozřejmě jsem znala Djokoviče, ale když jsem byla za Kubou na prvním turnaji, ve Vídni před dvěma roky, tak někdo z jeho týmu mluvil o Novakovi. A já řekla: „Kdo je ten Novak?“ Myslím, že tohle mluví za vše.
Občas když za ním jedu do Prostějova, vidím v televizi reklamy s ním. Je to trochu šokující, protože on je pro mě prostě normální kluk, můj přítel.