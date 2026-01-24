„Jsem rád, že se mi podařilo probojovat se do druhého týdne. Určitě je to další milník, který jsem si chtěl splnit. Je super, že jsem to zvládl i v dnešních podmínkách,“ cenil si Menšík výhry 6:2, 7:6 a 7:6 nad Američanem Ethanem Quinnem.
Do osmifinále některého z grandslamů se český mladík probojoval vůbec poprvé v kariéře, dosud pro něj byl strop třetí kolo. V tom sobotním se kromě odhodlaného soupeře musel jako další tenisté vypořádat s extrémním horkem – teploty v Melbourne atakovaly i čtyřicet stupňů.
Menšík je v osmifinále Australian Open, vyzve Djokoviče. Pět Čechů vypadlo
A tak se Menšík k rozhovoru s českými novináři dostal až kolem půl jedné ráno. „Celkově byl dnešek dost hektický s tím počasím a přerušováním. Takže vybojovaný byl zápas i z tohoto pohledu.“
Značně vyčerpaný, ale šťastný se neohlížel jen za jeho povedeným vystoupením, ale především vyhlížel to následující, ve kterém vyzve velikána Djokoviče.
„Budu dělat maximum, abych zregeneroval a dobře se na utkání s ním připravil,“ slíbil. „Hraju tady výborně. Určitě se na zápas těším, půjdu tam předvést to nejlepší, co ve mně je.“
Rád by zopakoval loňský výkon z turnaje v Miami, kde legendárního Srba vyzval v boji o prestižní trofej. A proti svému velkému idolu uspěl. Možná si vzpomenete, jak po výhře dvakrát 7:6 ulehl na kurt a slavil obrovský úspěch. Teď ale pozná trochu jiného Djokoviče. Grandslamového.
„Ten největší rozdíl jsou tři vítězné sety,“ uvědomuje si Menšík. „Na dva sety je proti Djokovičovi, Sinnerovi nebo Alcarazovi v uvozovkách větší šance, ale grandslamový zápas je dlouhý, strašně se to láme. Navíc Novak je hodně zkušený a ostřílený. Ale jinak se nemusí nic změnit,“ narážel s úsměvem na své minulé vítězství.
I Srb si uvědomuje, že ho rozhodně nečeká lehký úkol. Zatím v Melbourne neztratil ani set, ale o kvalitách českého tenisty sám mluví, v sobotu srbským novinářům vyprávěl, že Menšíka vidí jako budoucího člena elitní pětky a majitele grandslamu.
„Je to velká pocta slyšet taková slova od takového velikána. Jsem rád, že mi takhle věří, pro mě je to velká motivace. Byl bych rád, kdyby se jeho předpověď vyplnila.“
Macháče mrzely chyby: Ale neměl jsem křeče. A Bartůňková? Jako vykřičník
A co bude na Djokoviče platit?
„Sám ani moc nevím,“ dumá Menšík. „Něco na něj platí, ale platí to jeden game, pak si toho všimne a musíte to změnit. On sám navíc každý zápas hraje jinak. S trenérem se na něj připravíme, zítra to nastudujeme a určitě přijdeme s nějakým plánem, kterého se budu držet.“
Těžit může Čech i z vědomí, že v sobotu ustál napínavou koncovku třetího setu. V tiebreaku prohrával 3:5, poté si ale čtyřmi body v řadě došel proti Quinnovi pro výhru 3:0. Loni obdobnou situaci nezvládl, při vedení 2:0 ztratil se Španělem Alejandrem Davidovichem zkrácenou hru třetí sady a následně padl 2:3.
„V průběhu turnajů je tam spousta situací, které se už staly někdy v minulosti. Ale já jsem na kurtu a řeším, co je teď a tady. To pro mě bylo nejdůležitější.“
Nejtěžší tak pro Menšíka bylo odtušit, jak se bude neznámý soupeř na kurtu chovat. „Má výborný servis ze základní čáry a výborný forhend,“ všiml si na o rok starším sokovi. „Pro mě bylo důležité jeho forhend eliminovat, snažit se rozjet výměnu přes jeho bekhend.“
Což se mu často dařilo. „Jsem rád, že jsem dokázal nabídnout to nejlepší, co ve mně bylo.“
A to i přesto, že dlouho netušil, v kolik hodin se na kurt dostane. „Zápasy se přerušovaly, pořád se to posouvalo. Jako když prší. Když jsem nastupoval, tak už byla tma, ale stejně bylo 37 stupňů. Je to nová zkušenost.“
A další velká ho čeká už v pondělí proti Djokovičovi.