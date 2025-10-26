Čas nabít baterky. Menšík se odhlásil z Paříže, letos už počítá jen s Davis Cupem

  22:27
Jakub Menšík se odhlásil z tenisového Masters v Paříži, které začne v pondělí. Z prohlášení dvacetiletého hráče na instagramu vyplývá, že zároveň ukončil turnajovou sezonu a v tomto roce počítá už jen se startem v Davisově poháru.
Jakub Menšík na turnaji Masters v Šanghaji

Jakub Menšík na turnaji Masters v Šanghaji | foto: Reuters

Jakub Menšík na turnaji Masters v Šanghaji
Jakub Menšík opouští kurt po skreči ve čtvrtfinále.
Zdravotní přestávka Jakuba Menšíka ve čtvrtfinále turnaje v Pekingu.
Jakub Menšík se natahuje po míčku ve čtvrtfinále turnaje v Pekingu.
44 fotografií

V Paříži měl Menšík v pondělí nastoupit proti Franciscu Cerúndolovi z Argentiny, ale z vrcholné halové akce se nakonec odhlásil. V minulém týdnu nedohrál kvůli zranění nohy turnaj v Basileji, kde odstoupil před zápasem druhého kola.

„Tohle je konec. Byla to v mnoha ohledech fantastická sezona, i když neskončila tak, jak jsem doufal - odstoupením z Basileje a Paříže. Měl jsem letos několik skvělých týdnů, na které jsem fakt hrdý,“ uvedl 19. hráč světového žebříčku a česká dvojka za Jiřím Lehečkou (17.).

Měl jsem respekt, ale byla sranda. Menšík o deblu s Alcarazem i setkání s idolem

V průběhu roku byl i nejlepším českým hráčem, vrcholem byl pro něj senzační triumf na březnovém Masters v Miami. Sezonu zakončil s bilancí 31 výher a 20 porážek, na grandslamech bylo jeho maximem třetí kolo na Australian Open a ve Wimbledonu.

Chce se teď dobře připravit na listopadový finálový turnaj Davisova poháru, pro který je v nominaci s Lehečkou, Tomášem Macháčem, Adamem Pavláskem a Vítem Kopřivou. V boloňském čtvrtfinále Češi narazí 20. listopadu na Španělsko.

„Teď už je to jenom o tom připravit se na Davis Cup, je čas nabít baterky... a vrátit se v nové sezoně silnější,“ konstatoval Menšík.

