Menšík přijde o Davis Cup se Švédskem, je zraněný. Český tým doplní Svrčina a Mrva

Autor: ,
  12:30
Jakub Menšík vypadl z nominace českých tenistů na únorovou kvalifikaci Davis Cupu proti Švédsku. Sedmnáctý hráč světa se omluvil pro zranění břišního svalu, kvůli němuž odstoupil z Australian Open před osmifinále se Srbem Novakem Djokovičem. V nahrávce pro média o tom informoval kapitán Tomáš Berdych. Tým doplní Dalibor Svrčina a Max Mrva. Kvalifikační duel se uskuteční v Jihlavě 7. a 8. února.

Jakub Menšík se natahuje po míčku ve čtvrtfinálovém utkání United Cupu. | foto: AP

„Je to samozřejmě smutná zpráva, zranění ve sportu je vždycky špatně. Kuba hrál v Austrálii výborně. Je škoda, že ho zastavilo zranění. Má to návaznost i na daviscupový zápas v Jihlavě. Konzultoval jsem to s Kubou i s profesorem (Pavlem) Kolářem. A kvůli zranění není možné, aby byl Kuba na zápas fit,“ uvedl Berdych.

Při Menšíkově absenci bude jedničkou 19. tenista světa Jiří Lehečka. „Naštěstí je k dispozici stále spousta hráčů. Myslím, že i tak je tým dostatečně silný na to, abychom utkání zvládli. S Jirkou jsem mluvil včera. Říkal, že kotník už ho netrápí, že už trénuje a těší se na zápas. To je velice pozitivní zpráva,“ uvedl Berdych.

Vedle Svrčiny a Mrvy jsou v nominaci také deblisté Petr Nouza a Patrik Rikl, kteří se tento týden probojovali poprvé do čtvrtfinále Australian Open. V soutěži porazili také nasazené dvojky Fina Harriho Heliövaaru a Brita Henryho Pattena.

„Kluci mě mile překvapili, odehráli velice dobré Australian Open. Petr se nechával ve čtvrtfinále ošetřovat. Ale byli jsme ve spojení a říkal, že to nebylo nic vážného. Trošku ho táhlo v kyčli, ale po zápase už bylo všechno v pohodě. Věřím, že kluci jsou fit. A moc se těším na jejich zapojení do týmu. Určitě mají perspektivu,“ řekl Berdych.

Chybět mu bude vedle Menšíka také Tomáš Macháč, který se již dříve s Berdychem domluvil, že se o účasti rozhodne po turnajích v Austrálii. Kapitán nyní potvrdil jeho absenci. „Tuhle dohodu držíme od začátku, nic se nezměnilo. Tomáš se drží svého programu,“ uvedl Berdych.

Maxim Mrva hecuje diváky v kvalifikaci Davis Cupu s Koreou.

Týmovou dvojkou tak bude Svrčina. „Ten už v loňském roce předváděl výkony, které ho dostaly poprvé do stovky. Je to náš čtvrtý nejlepší singlista. Byl k dispozici, a proto na něj padla volba. Zahrál velmi slušně v Austrálii, i když smolně prohrál s Munarem. Ale byl to velice dobrý zápas, takže doufám, že na to naváže a že bude plnohodnotným druhým hráčem v týmu,“ doplnil vítěz Davis Cupu z let 2012 a 2013.

Češi se střetnou se Švédskem poprvé od roku 2001, kdy v Helsingborgu prohráli 2:3 na zápasy. Vítěz narazí na lepšího z dvojice Maďarsko - USA. Berdychův výběr obhajuje loňskou čtvrtfinálovou účast.

Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu
Djoković vs. SinnerTenis - Dvouhra - semifinále - 30. 1. 2026:Djoković vs. Sinner //www.idnes.cz/sport
Živě3:6, 6:3, 1:2
  • 5.00
  • -
  • 1.16
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Gólová radost českých hokejistů v utkání s Běloruskem.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se zúčastní čeští hokejisté i hokejistky, vůbec poprvé od roku 2014 se na něm představí také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor...

Podivná hra o halu v Pardubicích. Miliardář Dědek tlačí město: Plaťte

DD Arena. Vizualizace pardubické hokejové a multifunkční haly, která má pojmout...

Měl to být největší projekt svého druhu na světě – nová hokejová a zároveň multifunkční aréna, kam by se vešlo přes 22 tisíc diváků. Mělo jít rovněž o projekt, který z obecních či státních peněz...

Zemřel vzpěrač Zaremba. Vítěz olympiády v Moskvě potíže kvůli dopingu odmítal

Ve věku 68 let v pátek zemřel vzpěrač Ota Zaremba, olympijský vítěz z Moskvy...

Ve věku 68 let v pátek zemřel vzpěrač Ota Zaremba, olympijský vítěz z Moskvy 1980. Po nečekaném olympijském triumfu ve váze do 100 kilogramů patřil v tehdejším Československu k nejpopulárnějším...

Biatlon 2025/26: program a výsledky SP v biatlonu, kde sledovat

DO BOJE. Biatlonistky s vyprodanými tribunami v zádech vyráží na trať závodu s...

První startovní výstřel sezony 2025/2026 biatlonového Světového poháru padl 29. listopadu ve švédském Östersundu. O poslední body biatlonisté zabojují 16. března v Oslu. Celkem je na programu devět...

Červenka s Rulíkem fasovali olympijskou kolekci. Fanoušci dál rozebírají její vzhled

Češi na olympiádu.

Trenér české hokejové reprezentace Radim Rulík, jeho asistent Tomáš Plekanec, generální manažer Jiří Šlégr a kapitán Roman Červenka si v pondělí převzali a vyzkoušeli olympijskou kolekci určenou pro...

Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?

Olympijské kruhy v Cortině rok před startem her

Do zimních olympijských her v roce 2026 zbývá posledních pár dnů. Největší sportovní svátek hostí italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Už teď se můžete podívat na program jednotlivých...

30. ledna 2026  12:59

Real si v play off Ligy mistrů zopakuje souboj s Benfikou, PSG čeká Monako

Aktualizujeme
Ukrajinský brankář Anatolij Trubin z Benfiky Lisabon se trefuje proti Realu...

Zopakují si souboj ze závěrečného utkání základní části. Fotbalisté Realu Madrid vyzvou v předkole play off Ligy mistrů portugalskou Benfiku, s níž ve středu 2:4. Obhájce titulu PSG čeká souboj s...

30. ledna 2026  12:31,  aktualizováno  12:49

Menšík přijde o Davis Cup se Švédskem, je zraněný. Český tým doplní Svrčina a Mrva

Jakub Menšík se natahuje po míčku ve čtvrtfinálovém utkání United Cupu.

Jakub Menšík vypadl z nominace českých tenistů na únorovou kvalifikaci Davis Cupu proti Švédsku. Sedmnáctý hráč světa se omluvil pro zranění břišního svalu, kvůli němuž odstoupil z Australian Open...

30. ledna 2026  12:30

Bál jsem se bloku, ulevilo se kouči Pardubic. Konečně má skalp Brna

Jan Šotnar udílí pokyny pardubickým hráčům, lavička se raduje.

Byl to úsměvný moment, když po dvou vteřinách závěrečné čtvrtky středečního zápasu pardubických basketbalistů s Brnem vypadla světelná tabule s ukazatelem skóre a dalších statistik a její obsluha u...

30. ledna 2026  12:26

Olympionici před lety. Jak vypadali čeští reprezentanti, když byli ještě malé děti

Zleva Ester Ledecká, Eva Adamczyková a Martina Sáblíková.

Na olympijské hry do Milána a Cortiny míří rekordní počet českých sportovců. Mezi 114 reprezentanty jsou ostřílení olympionici i úplní debutanti. Jak ale vypadali v době, kdy ještě netušili, že...

30. ledna 2026  12:24

Narození Bati připomene také derby. Zlín potřebuje každý bod, Vsetín je v klidu

Tomáš Vracovský ze Zlína a Petr Straka ze Vsetína během derby.

Čtvrté derby sezony, pátý trenér. Zatímco hokejový Zlín prostřídal ve vzájemných zápasech letošní prvoligové sezony se Vsetínem dva trenéry, jeho rivala povede v sobotu na Zimním stadionu Luďka Čajky...

30. ledna 2026  12:09

Ty vole, fantastický! Komentátor ČT se neudržel, parádou ho oslnil mladík Tomek

Karlovarský Petr Tomek skóruje v utkání s Libercem.

Dál udivuje. Stále teprve v sedmnácti letech pokračuje v parádních výkonech, drží si skvělou produktivitu, ve čtvrtek večer dokonce předvedl i parádní sólo akci. Útočník Petr Tomek z Karlových Varů...

30. ledna 2026  12:08

Žádná úcta k legendě z největších. Ani osm Super Bowlů nestačí do síně slávy?

Bill Belichick oceňuje výkon svých svěřenců z New England Patriots.

Mělo to být jedno z nejlehčích rozhodnutí pro volitele do síně slávy NFL, profiligy amerického fotbalu. Bill Belichick vyhrál ve Super Bowlu jako hlavní trenér šest titulů a k tomu přidal další dva v...

30. ledna 2026  12:02

Splněný sen a smrt. Po tupé ráně ztichla aréna. Masterton jen zašeptal: Už nikdy

Premium
Bill Masterton (vpravo) v dresu Minnesota North Stars v roce 1968.

Občas se v utkáních NHL vyskytnou fauly, ke kterým pasuje označení „na kriminál“. Zákeřná vražení na mantinel zezadu. Seknutí holí do spánku. Krosček ležícímu soupeři do zátylku. Právník by v nich...

30. ledna 2026

Fila se v Itálii stěhuje, z Benátek míří na hostování do Empoli

Benátský útočník Daniel Fila slaví svůj gól proti Monze.

Daniel Fila změnil v druhé italské lize působiště. Třiadvacetiletý český fotbalista odešel z Benátek na půlroční hostování do Empoli, uvedl klub z Toskánska na sociálních sítích. Součástí dohody není...

30. ledna 2026  11:48

Gabriela Satková se ve 24 letech loučí s divokou vodou, vyhlíží jiné aktivity

Kajakářka Gabriela Satková pózuje se stříbrnou medailí z mistrovství Evropy ve...

Gabriela Satková se ve 24 letech loučí s divokou vodou. Čtyřnásobná medailistka z velkých akcí se chce věnovat jiným aktivitám. O jejím rozhodnutí informoval Český svaz kanoistů v tiskové zprávě.

30. ledna 2026  11:44

Tři ze šesti sjezdařek spadly, pro Vonnovou letěl vrtulník. Crans Montana ruší závod

Američanka Lindsey Vonnová byla po sjezdu v Crans Montaně transportována...

Minulý víkend Ester Ledecká vítězila na snowboardu. Nyní se přesunula do Crans Montany, kde ji má čekat olympijská generálka na lyžích. Bude ale značně ochuzená. Páteční sjezd totiž organizátoři...

30. ledna 2026  11:43

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.