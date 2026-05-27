Menšík o kolapsu: Neuvěřitelný zážitek, tělo mi vypnulo. Rozzlobil ho rozhodčí

Několik minut po dramatickém zápase, který ukončil až sedmým mečbolem, stále zůstával ležet na kurtu. Dolehlo na něj vyčerpání z dlouhatánské bitvy, tělo mu ochromovaly křeče. „Neuvěřitelný zážitek,“ popisoval Jakub Menšík okamžiky bezprostředně poté, co ve druhém kole Roland Garros v pěti setech zdolal Mariana Navoneho. Český tenista se ale brzy zotavil a ujistil: „Budu bojovat a pokusím se vyhrát i další utkání.“

„Zase to byla nová zkušenost. Kdyby si člověk někdy myslel, že už zažil v tenise všechno, bude se vždycky plést,“ popisoval Menšík po utkání, které trvalo čtyři hodiny a 41 minut a v němž triumfoval 6:3, 2:6, 6:4, 1:6, 7:6.

A navíc takhle dlouho bojoval v úmorném, více než třicetistupňovém vedru. „Myslím, že jsem byl na zápas i na podmínky velmi dobře připravený. Bohužel na začátku čtvrtého setu jsem měl problém dostat do těla elektrolyty. V podstatě jsem přestal pít. A to potom způsobilo všechny další problémy,“ uvedla turnajová šestadvacítka.

Menšík po vyčerpávající výhře trpěl na kurtu, postupují i Bouzková a Muchová

Drama vrcholilo v pátém setu, v němž nejprve Menšík neproměnil za stavu 5:4 dva mečboly, další čtyři následně nevyužil v rozhodujícím super tiebreaku. S každou další výměnou měl větší fyzické potíže, předkláněl se a chytaly ho křeče.

„Hrát v takovém počasí, navíc na přímém slunci, je šílené. Být tam víc než čtyři a půl hodiny je opravdu extrém. A ani během přestávek není moc času. Podavač vám během pauzy nemůže přinést ručník, máte jen minutu, ale než si sednete, zbývá vlastně jen třicet sekund. Není moc času se ochladit. Měl jsem problémy dostat do sebe elektrolyty právě kvůli tomu vedru a na konci jsem měl trochu křeče,“ podotkl Menšík.

Po proměněném mečbolu na 13:11 padl k zemi a nemohl se dlouho zvednout. I jeho soupeř musel přejít na opačnou stranu kurtu, aby mu pogratuloval. Po utkání potřeboval dvacetiletý Čech pomoc lékařů.

„Když jsem zahrál poslední vítězný úder, vyvalily se emoce a moje tělo se prostě vypnulo. V tu chvíli jsem nebyl schopný vůbec ničeho. Kdyby zápas pokračoval dál, bylo by těžké se z toho dostat. Je to ale také hodně o hlavě. Musíte být připravení bojovat a najít poslední zbytky energie, které v sobě máte. Myslím, že jsem to zvládl dobře, a v tu chvíli jsem cítil energii ze všech stran,“ řekl Menšík.

Dodal, že ho v některých situacích mrzelo chování umpirového rozhodčího. „Všechno, co se dělo v průběhu zápasu, bylo podle pravidel a respektuju to. I když mi dal několik napomenutí, vzal mi i první servis, nikdy jsem nevystříkl. Věděl jsem, že jsem o pět sekund pomalý, a byl jsem s tím srozuměný. Spíš jsem měl v průběhu zápasu výhrady na jeho některé reakce, když jsem něco potřeboval, nebo jak se ke mně po zápase zachoval, když jsem ležel na zemi. A to, co mi řekl, to nerespektuji. Určitě to do takové situace nepatří,“ uvedl Menšík, ale blíže to komentovat nechtěl.

Jakub Menšík spěchá za balonkem ve druhém kole Roland Garros.
Argentinec Mariano Navone se sklání nad Jakubem Menšíkem po dlouhém a vyčerpávajícím zápase druhého kola Roland Garros.
Smutek Jakuba Menšíka ve druhém kole Roland Garros.
Vyčerpaný Jakub Menšík po výhře ve druhém kole Roland Garros.
18 fotografií

V zázemí se po vyčerpávající řeži dával fyzicky dohromady. V šatně šel rovnou do ledové lázně a poté ještě do posilovny, aby udělal regenerační cvičení. Na tiskovou konferenci dorazil zhruba dvě hodiny po zápase.

„I když to na konci vypadalo hrozně, po půlhodině v šatně, když jsem už nebyl na slunci, jsem se začal cítit mnohem lépe. Teď se cítím docela dobře. Den pro regeneraci využiju naplno. Doufám, že podmínky nebudou tak extrémní jako dnes. Už jsem zažil několik pětisetových zápasů, po kterých jsem se dokázal dobře zotavit a následně vyhrávat další utkání. Udělám maximum a půjdu do toho naplno,“ řekl Menšík, který se dostal do třetí kola Roland Garros poprvé v kariéře.

V boji o premiérový postup do osmifinále pařížského grandslamu vyzve nasazenou osmičku Australana Alexe de Minaura, s nímž má zatím bilanci 0:5. „Má podobný herní styl jako dnešní soupeř. Bude velmi těžké dostat ho pod tlak. Ale tady hraju opravdu dobře, cítím se ve formě, takže udělám maximum, budu bojovat a pokusím se vyhrát stejně jako dnes,“ doplnil Menšík.

