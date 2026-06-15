Menšík bude znovu reprezentovat Evropu, v Laver Cupu je v týmu s Alcarazem

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  13:08
Dvacetiletý tenista Jakub Menšík se stejně jako loni dostal do nominace výběru Evropy pro Laver Cup. V šestičlenném týmu šestnáctý hráč světového žebříčku podle prohlášení organizátorů doplnil s Italem Flaviem Cobollim už jisté účastníky Španěla Carlose Alcaraze a Němce Alexandera Zvereva. S ním Menšík nedávno bojoval v semifinále Roland Garros. Soutěž bude na konci září hostit Londýn.

Jakub Menšík se hecuje v semifinále Roland Garros. | foto: Reuters

Menšík loni v Laver Cupu debutoval, a to jako druhý Čech po Tomáši Berdychovi. Ten se zúčastnil premiérového ročníku 2017 v Praze. Před rokem Menšík v San Francisku porazil Alexe Michelsena z USA, poté ve čtyřhře s Alcarazem zdolali americký pár Michelsen, Taylor Fritz a na závěr český tenista podlehl Australanovi Alexi de Minaurovi. Tým Evropy na výběr světa nestačil.

„Laver Cup pro mě vždycky bylo něco výjimečného,“ řekl Menšík. „Byl jsem s rodinou na prvním Laver Cupu v Praze v roce 2017 jako mladý fanoušek, takže je těžké uvěřit, že jsem teď podruhé součástí týmu Evropy. Hrát po boku nejlepších hráčů světa je neuvěřitelný pocit a něco, co nikdy nepovažuju za samozřejmost,“ dodal.

A připomněl loňský výsledek ze San Franciska, kde Evropa prohrála 9:15 a v roli jejího náhradníka byl i Tomáš Macháč. „Byli jsme zklamaní a uděláme vše pro to, abychom v Londýně vrátili Laver Cup do týmu Evropy,“ dodal Menšík. Exhibiční soutěž v londýnské O2 Areně se uskuteční od 25. do 27. září.

Jakub Menšík v semifinále Roland Garros

Výběr světa zatím tvoří Američané Ben Shelton, Taylor Fritz, Australan De Minaur a Alexander Bublik z Kazachstánu. Jeho kapitánem je Andre Agassi, evropské tenisty povede Yannick Noah. Na Menšíka i Cobolliho se kapitán těší. „Oba prožívají fantastické sezony a zasloužili si svá místa v týmu. A byli součástí už loni a chápou, co dělá Laver Cup tak výjimečným,“ řekl Noah.

Pořadatelé slibují, že zbývající dvě místa v obou týmech oznámí v příštích týdnech.

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