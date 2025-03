Zabiják Menšík. Letos vypálil nejvíc es ze všech, přitom musel servis překopat

Devatenáctiletý Menšík disponuje jedním z nejlepších podání v tenisovém světě. Od začátku sezony podle oficiálních statistik ATP nasázel už 302 es, což je na elitním okruhu vůbec nejvyšší číslo ze všech hráčů!

Vskutku úchvatná statistika, která dokazuje, že pokud má rodák z Prostějova svůj den, mění se v zabijáka, který se nemusí bát ani největších hvězd.

Jeho trenér Tomáš Josefus, jenž má detailně zmapované všechny možné statistiky, pro iDNES Premium uvedl konkrétní důkazy výjimečnosti svého svěřence.

„V Miami držel až do finále průměr 19,4 esa na zápas, přitom v sezoně má běžně 10,6. Takže se bavíme o skoro dvojnásobném navýšení. A průměr na celém okruhu ATP je dokonce pouze 5,8.“

„Skvěle si vedl i v tom, že když trefil první servis, tak v 60 procentech případů se mu míč nevrátil zpátky. Do té doby měl v sezoně 48 procent a průměr na okruhu je 38 procent. Takže svou už tak silnou stránku dokázal ještě umocnit.“

„Jakmile trefuje první servis s vysokou úspěšností, tak je téměř jisté, že je pro všechny extrémně těžkým soupeřem.“

Tento výčet sice může na první pohled působit složitě, ale právě v podobných statistikách se často skrývají detaily, které ve vyrovnaných tenisových bitvách dělají rozdíl mezi vítězstvím a porážkou.

Na prestižním floridském podniku Menšíkovu formu pocítili třeba světová čtyřka Taylor Fritz, sedmička Jack Draper a také asi nejlepší hráč všech dob Djokovič.

Český dlouhán proti nim exceloval nejen při podání, ale také ve vypjatých momentech – v těchto třech duelech ovládl všech šest tiebreaků.

„I když v podobných situacích cítím nervozitu, snažím se zůstat klidný a soustředěný,“ popisoval na tiskovce. „Mentálně tyhle stavy pod tlakem zvládám velmi dobře.“

A když k tomu přidá pár „snadných“ bodů díky esům, hraje se mu ještě lépe.

K parádnímu servisu mu pochopitelně pomáhá vytáhlá postava, měří 198 centimetrů. „Když má někdo třeba 180, tak jeho podání není tak dobré,“ připomíná.

Ale k předpokladům musel přidat i pořádnou porci dřiny. „Když jsem přecházel z juniorů mezi dospělé, hodně jsme na servisu pracovali. Dělali jsme spoustu drilů, díky kterým se teď mohu o podání opřít a je mou velkou zbraní.“

Zároveň však servis ještě nemá vypilovaný k dokonalosti. Potřebuje zapracovat na druhém podání, po kterém si zatím tak suverénně nepočíná. Ale jelikož je mu teprve devatenáct, má na to spoustu času.

Přitom ještě nedávno mu právě uvádění míče do hry způsobovalo vážné zdravotní potíže a musel výrazně pozměnit jeho provedení.

„Před rokem se Kuba vrátil právě z Miami a vynechali jsme pár antukových turnajů, protože ho trápily velké problémy s rukou. Řešili jsme techniku servisu, protože ho sice měl efektivní, ale zároveň byl příčinou těch trablů, konkrétně s loktem a ramenem,“ prozrazuje Josefus.

„Takže jeho nejlepší úder jsme museli úplně překopat. Málokdo si to uvědomuje, ale na videu je poznat, že teď servíruje jinak než před rokem. Chtělo to trochu času, ale nakonec servis dokázal vypilovat tak, že ho ještě zlepšil. Byla to správná investice.“

A díky tomu za uplynulých dvanáct měsíců, během nichž na úpravě pracoval, vylétl ve světovém žebříčku o více než čtyřicet míst.

Od pondělí poprvé patří do top 30, kde je suverénně nejmladší, titul z Miami ho vystřelil na skvělé 24. místo. „Ale dlouhodobé cíle má o dost vyšší, takže nehrozí, že by si teď lehnul a byl spokojený,“ ujišťuje Josefus.

„Tohle je pro mě teprve začátek. Je mi devatenáct let, takže mám celou kariéru před sebou,“ potvrzuje Menšík. „Jsem hladový dokázat víc. Teď budu slavit a odpočinu si, ale až se vrátím domů, znovu se vrhnu do práce, protože mám pořád co zlepšovat.“

A tak je velmi pravděpodobné, že se brzy vyšplhá ještě výš.

Když je nejlepší v počtu es, tak proč by nemohl být nejlepší i podle výsledků a žebříčku?