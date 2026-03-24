Brzký krach obhajoby. Menšíka srazily dvojchyby i zahozené šance, čeká ho pád

Autor:
  13:48
Loni v Miami Jakuba Menšíka zkrácené hry zdobily, při tažení za titulem jich vyhrál všech sedm. Ale letos právě tiebreaky způsobily jeho vyřazení. Snaha o obhajobu trofeje na prestižním turnaji Masters pro českého tenistu skončila už ve třetím kole a čeká ho pád žebříčkem.
5 fotografií

Necelé tři hodiny zápolil Menšík v pondělním třetím kole s domácím Francesem Tiafoem. Nasázel 22 es, ani jednou nepřišel o servis, v koncovce třetího setu měl dva mečboly.

Přesto se s podnikem, který loni překvapivě ovládl, rozloučil. Domácímu tenistovi podlehl 6:7, 6:4 a 6:7.

„Bláznivý zápas,“ říkal 20. hráč světa Tiafoe.

Hlavně tiebreak závěrečné sady nabídl pořádnou divočinu. Menšík vedl 3:2 s minibrejkem, ale pak udělal dvě dvojchyby za sebou, načež Američan vedl už 6:3.

Nicméně český tenista se nevzdal a rozjel misi s názvem odvracení mečbolů. Celkem přežil šest šancí soupeře, ale sám také dvě promarnil.

Za stavu 8:7 se na returnu neubránil tlaku a při skóre 10:9 ukončil dlouhou přestřelku bekhendem jen do pásky.

Rozhodující bylo, že stavu 11:11 prohrál výměnu při vlastním podání a vzápětí Tiafoe využil servis k ukončení duelu.

V rámci oslav si sundal tílko a mocně křičel, užíval si euforii i jásot domácího publika.

Proti Menšíkovi měl speciální motivaci. Nejen že je pro každého tenistu prestižní vytáhnout se na obhájce titulu, Tiafoe se chtěl českému mladíkovi pomstít za porážku v loňském rozhodujícím utkání 2. kola Davis Cupu na Floridě, kde s ním prohrál 1:6 a 4:6.

„Úplně mě zničil, navíc u mě doma v Delray Beach,“ vzpomínal nyní v Miami. „Tehdy jsem se trápil, proto jsem teď chtěl ukázat lepší výkon. A to se mi rozhodně povedlo.“

Na konci loňské sezony se Američan skutečně hledal, ukončil ji předčasně po sérii pěti porážek v řadě.

Ale do letošního roku vstoupil mnohem lépe. Hrál finále v Acapulcu a nyní se může těšit na osmifinále v Miami.

Naopak Menšík se s akcí loučí nečekaně brzy, vyhrál pouze jeden zápas ve druhém kole a Australanem Adamem Waltonem.

Jistě, ani letos nepatřil mezi favority na triumf, a tak by se jeho případná úspěšná obhajoba rovnala další senzaci. Ale coby 12. nasazený měl postoupit minimálně mezi 16 nejlepších.

Mrzet ho může i to, že pokud by Tiafoea zdolal, měl by v dalším kole příznivý los – hrál by s Francouzem Terencem Atmanem, až 53. hráčem světa.

Kvůli tomu, že škrtnutí loňské tisícovky bodů vyvážil ziskem jen padesáti za třetí kolo, propadne se v žebříčku ze 12. zhruba na 26. místo. Což není ovšem žádná tragédie, pořád figuruje mezi nasazenými na grandslamech.

Každopádně je jasné, že místo útoku na elitní desítku si teď zase bude muset vypracovat cestu zpátky do nejvyšších pater.

Vstoupit do diskuse
Výsledky

Nejčtenější

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.